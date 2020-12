Radu Cristescu: ”Am votat ca să ne recăpătăm demnitatea călcată în picioare în ultimul an”

Candidatul PSD Satu Mare la Camera Deputaților, Radu Cristescu, a votat duminică la o secție amenajată în incinta Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” din Satu Mare.

După ce și-a exprimat dreptul de vot, Radu Cristescu a declarat că a votat pentru ca românii să își ia viața înapoi.

”Am votat ca românii să își ia viața înapoi. Din păcate, la 30 de ani de la Revoluție am ajuns să votăm ca să ne salvăm. Am votat ca de mâine România să ajungă pe mâna unor specialiști care să poată redresa această țară, să poată gestiona pandemia corect. Ca să putem relansa economia. Am votat pentru redeschiderea școlilor, a piețelor, pentru relansarea economiei. Nu se mai poate să fim călcați în picioare. Am votat ca să ne recăpătăm demnitatea călcată în picioare în ultimul an”, a declarat Radu Cristescu, după ieșirea de la urne.