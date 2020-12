Radu Roca: ”Am votat pentru pentru asigurarea bunăstării tuturor românilor”

Candidatul PSD Satu Mare la Senatul României, Radu Roca, s-a prezentat dimineață la urne la secția de votare nr. 52, Gradinița nr. 15.

După ce și-a exercitat dreptul de vot, Radu Roca a declarat că a votat pentru a le readuce oamenilor o viață normală și sigură pentru ziua de mâine

”Azi am votat cu respect și dragoste pentru semeni. Cred cu tărie în oameni, în adevăr, și sunt convins că azi sătmărenii vor discerne drumul pe care vor să îl urmeze. Am votat pentru a le readuce oamenilor o viață normală și sigură pentru ziua de mâine. Am votat pentru repornirea economiei și pentru asigurarea bunăstării tuturor românilor. Am votat pentru determinare împotriva celor care ne umilesc zi de zi”, a declarat, după ce a ieșit de la vot, candidatul PSD Satu Mare la Senatul României, Radu Roca.