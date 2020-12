“Votul decisiv” va “dezvolta” România?

După alegerile parlamentare, au rămas postate în mintea alegătorilor câteva sloganuri politice pompoase, demagogice şi greu de înţeles: ,,Am votat pentru dezvoltarea României! Am votat pentru binele oamenilor! Am votat pentru un Parlament mai bun…”. Cel mai tare slogan politic este cel care se referă la dezvoltarea României. Acum, după alegeri, românii aşteaptă să iasă la „tribună” liderii partidelor câştigătoare în urma alegerilor parlamentare, pentru a spune care sunt coordonatele concrete ale strategiei de dezvoltare a României ? Pentru a fi materializat acest deziderat „al dezvoltării”, la care nu s-a opus niciodată nici o formaţiune politică, în cei 30 de ani de democraţie postdecembrisă, e nevoie de: comunicare, dialog politic, colaborări intense cu profesioniştii din institutele de specialitate, respect, înţelepciune şi multă, multă inteligenţă.

De ce ar fi nevoie de accentuarea respectării acestor condiţii minime pentru a fi „mişcată din loc” căruţa dezvoltării României, împotmolită în „mocirla” dezgustătoare şi stresantă a dezbinărilor politice plină de: răutate, egoism, invidie şi ignoranţă ? Dincolo de mirajul rezultatelor alegerilor „se înalţă la orizontul aşteptărilor” alegătorilor dezvoltarea reală a României. Poporul român nu poate trăi cu „laurii victoriei” celor care au câştigat alegerile parlamentare. Pentru ei nu există învinşi, nici învingători! Există în mod real problemele majorare cu care românii se confruntă în fiecare zi a existenţei lor trecătoare. Pe anumite segmente ale vieţii, pensii, salarii, ei au nevoie astăzi de o îmbunătăţire a vieţii lor cotidiene, cât mai repede posibil. Oamenii de rând sunt răbdători, iar votul acestora le-a fost dăruit politicienilor cu gândul că ei sunt puternici şi că vor „schimba în bine soarta ţării”. Aceasta-i „porunca” votului de care trebuie să ţină cont noii parlamentari!

Alegerile parlamentare s-au terminat! Cea mai mare şi sfântă dorinţă adresată noilor parlamentari este aceea de a lăsa la intrarea în Parlament gândurile lor politice de „învingători” sau de „învinşi”. Pe „masa de lucru a Parlamentului”, ameninţată de tot felul de „crize”, sunt atâtea şi atâtea proiecte, propuneri de proiecte, idei, care aşteaptă să fie soluţionate în mod profesional prin intermediul unor legi funcţionale ancorate în realităţile româneşti. „Este de lucru pentru toată lumea!”, indiferent de culoarea politică ancorată pe piept, care trebuie să „pălească” în faţa „Interesului Naţional”. În Comisiile de specialitate ale Parlamentului, membrii acestora trebuie să ţină cont mai mult de rezultatele unor analize ştiinţifice realizate de Institutele de Cercetare, previziune şi prognoză. Consultarea cercetătorilor ştiinţifici în vederea identificării unor soluţii eficiente pentru dezvoltarea şi reformarea sistemelor din România ar crea premisele optime în vederea armonizării legislaţiei. Dialogul constructiv pe teme profesionale între parlamentarii „majoritari sau minoritari”, derulat fără agresivităţi verbale şi discuţii sterile contradictorii interminabile, ar putea duce la o schimbare decisivă pentru mult dorita şi invocata „dezvoltare a României”. Există idei nemaipomenit de bune lansate în comisiile de specialitate de diverşi parlamentari. Ar trebui să treacă vremea subestimărilor politice adresate unor parlamentari numai şi numai pentru că ei fac parte din „grupurile politice minoritare sau majoritare”. Măi, fraţilor!, ideile bune contează şi nu cine le lansează prin intermediul unor proiecte legislative!

Ar fi nevoie, spun unii analişti politici, de un Mediator înţelept, echidistant şi nepărtinitor, pentru a veghea în vederea „reformării muncii” din Parlamentul României. Unii spun că poate reînvierea Uniunii Social-Liberale ar fi una din soluţiile eficiente, fără prejudecăţi!, care ar putea pune capăt disensiunilor politice ineficiente, urii, dezbinării şi tendinţelor specifice unei dictaturi politice. Împletirea celor două doctrine politice, social-democraţia şi liberalismul, ar putea crea „formulele potrivite şi absolut necesare pentru dezvoltarea României”. Jos cu orgoliile politice de orice natură! Cele două mari forţe politice ar avea posibilitatea să creeze premisele înfiinţării unui „climat politic” propice pentru cele mai bune idei menite să „accelereze dezvoltarea României”. Aceasta ar fi una din ideile „decisive” menite să conducă România pe drumul Normalităţii. Nu mai e vreme de gargară politică şi de îngâmfarea unor marionete contaminate de păcatul unui egoism deşănţat! Sub cupola benefică a acestei noi suprastructuri politice ar trebui să-şi aibă locul cei mai buni specialişti şi cercetători români, care împreună cu liderii politici să iniţieze cele mai eficiente proiecte economice, sociale şi de protecţie socială susţinute de un cadru juridic adecvat. Nu credeţi, stimaţi politicieni de toate neamurile, că a venit vremea să asistăm la o nouă unitate politică a tuturor românilor? Dincolo de orice interese, politicienii „indiferent de culoare politică” ar trebui să reînvie cu adevărat marea acţiune naţională dedicată dezvoltării acestei ţărişoare, care poartă numele de România. Afară din politică cu liderii care vor să menţină în permanenţă ura şi dezbinarea între politicienii loiali, cu adevărat patrioţi, care mai presus de orice doresc, dar sunt obstrucţionaţi, binele neamului românesc!

Dumitru Timerman