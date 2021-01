SUPERMANI-ediția 2021! Sătmăreanul Mani Gyenes a terminat pe locul 23 la general și pe locul 2 la clasele Marathon și Malle Moto la a 11-a sa prezență la DAKAR

Argentinianul Kevin Benavides (Honda) a câştigat Raliul Dakar 2021 la secţiunea moto, vineri, odată cu încheierea etapei a 12-a a cursei găzduite de Arabia Saudită, în care românul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul al 23-lea.

La ediţia a 43-a a tradiţionalului raliu raid, Benavides a fost urmat în ierarhia finală la 4 min 56 sec de americanul Ricky Brabec (Honda), care a câştigat ediţia de anul trecut, prima găzduită de Arabia Saudită. Podiumul a fost completat de britanicul Sam Sunderland (KTM), la 15 min 57 sec de sud-american.

Ultima etapă, desfăşurată între Yanbu şi Jeddah, pe 200 km, a fost câştigată de Ricky Brabec, în 02 h 17 min 02 sec, urmat de Benavides, la 02 min 17 sec, şi de austriacul Matthias Walkner (KTM), la 04 min 13 sec.

Sătmareanul Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul al 24-lea, 28 min 33 sec de învingător.

La general, Gyenes a terminat pe locul 23, la 08 h 48 min 14 sec de câştigător. Sătmăreanul, care era campionul clasei Malle Moto (fără asistenţă tehnică), a încheiat anul acesta pe locul al doilea, la 01 h 02 min 05 sec de lituanianul Arunas Gelazninkas. La clasa Marathon, pe care Gyenes a câştigat-o în 2011 şi 2015, pilotul echipei Autonet s-a clasat al doilea, la 05 h 06 min 39 sec de spaniolul Tosha Schareina.

Gyenes a reuşit să încheie cu bine Raliul Dakar 2021 după ce în iunie a suferit o fractură la piciorul drept. Gyenes a participat pentru a 11-a oară la Raliul Dakar, fiind a noua oară când termină cursă. Cea mai bună clasare a sa rămâne cea din 2016, când s-a clasat pe locul 14 la general. Celelalte performanţe înregistrate la Dakar sunt victoriile de la clasa Marathon (2011, 2015) şi Malle Moto (2020).

Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team): „A fost un Dakar foarte greu și am simțit asta pe pielea mea. Mult mai greu față de anul trecut. Mi-am atins obiectivul, am ajuns la finiș în acest an. Podiumurile sunt un bonus pentru mine. După accidentarea din iunie 2020, am mers cinci luni în cârje și nu m-am putut antrena. În noiembrie, am zis să încerc totuși să concurez în Dakar și obiectivul principal să fie terminarea raliului. Am avut o cursă – zic eu – destul de curată, nu am avut căzături mari. Au fost doar câteva căzături mici în dune, unde, din cauza accidentării, nu am vrut să pun piciorul jos. În ziua a treia, am avut o problemă cu un furtun de benzină și atunci am pierdut 20 – 25 de minute.

Mă bucur foarte mult pentru podiumuri, iar un loc 23 în clasamentul general este extraordinar. Nici nu mi-aș fi închipuit, mă gândeam că dacă ajung în top 30, va fi foarte bine.

Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă participarea mea în Dakar 2021, precum și tuturor celor care m-au susținut de-a lungul acestei ediții.”