Caleidoscop cultural – incursiuni în diferite culturi muzicale ale lumii

O mare parte a existenței mele perene pe acest pământ, am visat clipa în care o să pornesc într-o expediție în diferite colțuri ale lumii, pentru a cunoaște realități, istorii și culturi diferite din lumea înconjurătoare. Mă vedeam alături de Marco Polo sau de Cristofor Columb … călător invizibil și martor al istoriei … asta până în clipa în care timpul și spațiul s-au oprit în loc, oferindu-mi-se deodată șansa de a evada din graba și stresul vieții cotidiene, ajungând pentru o clipă de eternitate să străbat lumea.

Vă invit să vă faceți ”bagajele” imaginației … și să pornim la drum, într-un caleidoscop gazetăresc muzical – cultural, dar și spiritual – etnografic, în care vom cunoaște oameni și locuri din diferite spații istorice și geografice.

O să ne oprim pentru început în Lumea Arabă, pentru a studia elementele tradiționale specifice acestei culturi, elemente care reprezintă un ansamblu de muzici orientale provenite dintr-o zonă geografică vastă, care se întinde din Asia Centrală și până la Oceanul Atlantic.

Michael Frishkopf menționează în lucrarea ”Music and Media in the Arab World”, lucrare apărută , în anul 2010, la Editura ”American Univ in Cairo Press”, următoarele: ”Aceste muzici sunt asimilate aceleiași familii muzicale, evoluând din mediile culturale din Orientul Apropiat și Mijlociu și, adesea, din contexte diferite. În ciuda multiplelor aparențe, aceste muzici, care derivă esențial din tradiția orală, prezintă caracteristici comune, îndeosebi studiul muzicii savante”. Astfel acest folclor cult arab începe din secolul al IX-lea când teoria muzicală se dezvoltă, fiind influențată de gândirea greacă, prin lucrările lui Aristofan, Pitagora și Ptolemeu, care sunt traduse în arabă.

Modurile muzicale arabe sunt ilustrate în mod asemănător cu sistemul perfect al grecilor, cu împărțirea unei scări heptatonice (șapte tonuri) de 2 octave. ”Muzica arabă folosește multe ritmuri, bazate pe coduri precise alăturând timpi denși, dum și clari, tak; timpii denși servind drept suport metric melodiei, prin formarea de perioade de egală durată, care sunt marcate de bătăi alternative, simetrice sau asimetrice” (Michael Frishkopf, Music and Media in the Arab World, Ed:American Univ in Cairo Press, Cairo, 2010.)

Asimetria ritmică este una dintre caracteristicile muzicii musulmane, în această perioadă muzica adoptând un stil vocal cu acompaniament de lăută și nai. ”În perioada de dezvoltare (din 622 până la cucerirea Constantinopolului de către mongoli, în 1258, și cea a Constantinopolului de către turci, în 1453), popoarele arabe descoperă culturi noi. Influențele elenistice și persane conduc la apariția unei muzici foarte elaborate de lăută la Bagdad și în bisericile din Orient. Este baza muzicii pe care o ascultăm, în prezent, în țările maghrebiene”.(Andrew Hammnond, Pop Culture Arab World, Ed: ABC-CLIO, Santa Barbara, 2005.)

Secolul al XIX-lea va cunoaște o înnoire pe plan muzical, care se va întinde până în secolul XX, muzica tradițională menținând o formă de maqama (maqāma), genul acesta fiind acompaniat în general de cvartetul instrumental. De altfel, ”Renașterea muzicală a muzicii, nahda, este foarte vie în Egipt la începutul secolului XX, în ciuda unor culturi foarte diverse, influența islamului asupra unui teritoriu foarte vast dând naștere la două identități muzicale: prima islamică și unitară, iar cea de-a doua arabă și foarte diversă”. (Alexandre Christianowitsch, Esquisse historique de la musique arabe aux temps anciens, Ed:M. Dumont-Schauberg, Toronto, 1863.)

Distingem trei mari culturi muzicale în lumea Orientului Mijlociu: arabă, turcă și persană, prima fiind cea mai răspândită, prezentând variații locale, cultura turcă și cea persană având caracteristici muzicale proprii, dar înrudite cu cea arabă, fiecare regiune a lumii arabe având propriile sale instrumente și forme muzicale distincte, ritmurile și instrumentele marcând cultura Golfului, a Libanului, a Nubiei, a Sudanului și a regiunii berbere din nordul Africii.

Printre instrumentele specifice Orientului Mijlociu și ale Nordului Africii întâlnim: Darabana sau darbuka – o tobă de mână, specifică Orientului Mijlociu și Orientului Apropiat, în formă de pocal, cu o membrană subțire, care dă un sunet înalt, ca o pocnitură. ”Există din vremuri străvechi. În funcție de regiune, este cunoscută sub diferite denumiri. Darbakeh/Tarabuka Dobouk Toumberleki/Toumpeleki”(cfr. https://ro.wikipedia.org/wiki/Daraban%C4%83); Mizmār – ”în muzica arabă, un mizmār (arabă: plural mazāmīr) – un instrument de suflat unic sau dublu. În Egipt, termenul mizmar se referă de obicei la shawm conic numit zurna în Turcia, fiind, de asemenea, un termen folosit pentru un grup de muzicieni, de obicei un duo sau un trio, care joacă un instrument de mizmar împreună cu un acompaniament cu unul sau două butoaie de bas dublu, cunoscute în arabă ca tabl baladi sau simplu tabl”(Berger, Shlomo; Brocke, Michael; Zwiep, Irene. Zutot 2002. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. ISBN 1402013248, 2003, p. 133.); Kamānja tradus din engleză-Kamancheh ” un instrument de corzi iranian înclinat, utilizat și în muzica armeană, azeră, turcă și kurdă și legat de rebob, strămoșul istoric al kamanchehului și, de asemenea, de lyra bizantină înclinată, strămoșul familiei violoncelistice europene. Șirurile sunt jucate cu un arc cu tensiune variabilă” ( Instrumentul de coarde iranian „Kamancheh” care trebuie înscris pe lista UNESCO articol publicat pe 11 aprilie 2015, preluat în 1 mai 2015.) și Rabāb – tradus din engleză – Rubab sau robab – un instrument muzical de tip lute, originar din centrul Afganistanului, folosit în principal de diferite grupuri etnice în Asia de Vest, fiind unul dintre instrumentele muzicale naționale ale Afganistanului. El a “proliferat în Asia de Vest, Centrală, Sud și Sud-Est” (John Richardson: A Dictionary, Persian, Arabic and English Oxford, Clarendon Press, 1777, Pg. 463).

Va urma

Valeriu Ioan