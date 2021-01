Mircea Govor: “Pataki Csaba a mințit PSD-ul !”

Sezonul doi al emisiunii Actualitatea sătmăreană a debutat luni seara cu o ediție incendiară. Aflat în studio, Mircea Govor, managerul NVTV și al Gazetei de Nord- Vest, a oferit câteva previziuni politice și nu numai legate de anul 2021, a venit de asemenea cu declarații și dezvăluiri spectaculoase de pe scena politică sătmăreană.

În 2024, o alianță românească pentru Satu Mare va câștiga alegerile

​Managerul NVTV, Mircea Govor, s-a arătat extrem de dezamăgit de atitudinea președintelui UDMR Satu Mare, Pataki Csaba, care una a zis în campanie și alta a făcut după ce s-a văzut cu sacii-n căruță.

”Mă întreb și eu și-l întreb și pe domnul Pataki de ce a fost nevoie de o ședință extraordinară în ultimele zile ale anului 2020 la Consiliul Județean doar pentru a alege vicepreședinții? N-a fost chiar noaptea ca hoții, dar ceva asemănător…Puteau să se consulte înaintea ședinței și cu reprezentanții PSD și PMP, dar n-au făcut-o. Măcar așa de bun simț să explice cum stau lucrurile…Vreau să spun clar că Pataki Csaba ne-a mințit . I-a promis, cum era firesc după rezultatele de la locale, un post de vicepreședinte lui Ionuț Oneț, de față cu primarul Careiului, Kovacs Eugen, iar apoi s-a sucit și a ales varianta cu doi liberali. Pataki a motivat că a fost ordin de sus, de la București. Eu îi reamintesc lui Csabi (n.r. Pataki) că și-n 2012 cei de la PNL au vrut să pună un vicepreședinte, pe Pinter de la PNL, dar eu atunci m-am opus și am spus că UDMR-ul și primarii lor merită un vicepreședinte. Și l-au avut pe Csehi Arpi. Nu e nicio problemă dacă el așa a gândit, dar să se aștepte patru ani la o opoziție zdravănă din partea PSD”, a spus Mircea Govor care a făcut o previziune legată de vitorul politic al lui Pataki Csaba. ”Va fi ultimul lui mandat în fruntea Consiliului Județean,pentru că în 2024 o alianță românească pentru Satu Mare va câștiga alegerile”, a concluzionat Mircea Govor.

”Alianța asta de dreapta nu apucă paltonul de la finele anului 2021”

​Legat de alianța de dreapta PNL – USR PLUS- UDMR aflată acum la guvernare, Mircea Govor a făcut o declarație venită din lumea fotbalului.

”Nu-i apucă paltonul ( n.r. toamna ) în 2021 împreună. Abia au ajuns la guvernare că-n fiecare zi se ceartă pentru ceva. Planul de vaccinare e un dezastru, bugetul nu e nicăieri, oamenii ies deja în stradă nemulțumiți. În loc de majorări salariale au început cu tăieri și cu reduceri. În plus se vede că nu au oameni competenți , schimbă tot doar de dragul de a-și planta oamenii lor și atât. În plus sunt probleme în PNL unde Orban va dori să-și întărească poziția în partid după ce a plecat de la guvern…Vor păți exact ca Dragnea și PSD când șeful partidului n-a fost și premier. Și n-a fost bine pentru partid și țară…” a spus Govor. ”Văd că au și ieșit primarii și au criticat deciziile ministrului sănătății de la USR-PLUS legat de cheltuielile legate cu vaccinarea , toate aruncate în cârca lor. Atât Boc de la Cluj, cât și Kereskenyi de la Satu Mare. Îl felicit pe Gabor pentru poziția luată , el pare un om politic mai orientat decât colegul său de la șefia UDMR Satu Mare.”

Să aducă cu 1 euro mai mult ca mine la Consiliul Județean

​În privința priorităților de la Consiliul Județean, Mircea Govor i-a lansat o provocare actualului președinte de CJ, Pataki Csaba.

”Acum că UDMR-ul are Ministerul Dezvoltării aș vrea să-l văd pe Csabi Pataki că aduce în județ cu 1 euro în plus față de ce am adus eu când am fost la Consiliul Județean, iar PSD era la guvernare și avea ministrul dezvoltării. Că ei până acum și-au făcut poze cu investițiile aduse pe perioada mandatului meu și a lui Adrian Ștef și a banilor veniți de la guvernele PSD. O să fac eu un serial cu dovezi și documente legate de finanțările din acea perioadă. Nu pe povești ca acum…”!

Acesta l-a amintit și pe liderul USR-PLUS , Radu Panait, de la care speră să vadă realizări cât mai multe în calitate de deputat de Satu Mare.

”Vreau să-l văd că depune un amendament prin care la Satu Mare să vină bani de la bugetul de stat pentru investiții palpabile, de exemplu o autostradă, și pentru că tot a amintit într-o intervenție la Nord Vest TV că licitațiile ar trebui câștigate de firmele din Satu Mare cu care eu chiar sunt de acord, îl rog să promoveze un proiect în parlament de modificare a legii achizițiilor publice prin care firmele locale să câștige licitațiile. Dacă reușește așa ceva, atunci îmi scot pălăria în fața lui! Dacă nu, îl rog să își măsoare cuvintele atunci când face declarații publice, făcute se pare doar de dragul de a impresiona. Oricum așa ceva la momentul de față nu este legal, deci este imposibil.”

Susținere totală pentru Ionuț Oneț

​Legat de situația din PSD Satu Mare de după alegeri, Mircea Govor s-a declarat un susținător total al actualului președinte interimar, Ionuț Oneț.

”Eu împreună cu Ionuț Oneț și echipa ne-am asumat aceste alegeri la nivel de PSD la Satu Mare. Așa cum am mai spus-o, Ionuț Oneț este actualmente cea mai bună variantă pentru a conduce PSD Satu Mare”, a amintit Mircea Govor.

Conferințe și dezvăluiri din ce în ce mai dese

Legat de conferința de presă susținută de Radu Cristescu la sfârșitul anului, Govor a confirmat că toate cele declarate de deputatul PSD sunt lucruri adevărate și că dezvăluirile legate de UDMR și de trădările din PSD vor continua. ” Vom avea foarte des astfel de conferințe de presă și de ieșiri în emisiuni la televiziunile naționale și locale. Lumea trebuie să știe adevărul și mă bucur că PSD Satu Mare are în Radu Cristescu un parlamentar foarte activ și chiar pot să spun că este cel mai activ parlamentar din Satu Mare.”

Cine poartă minciunile în partid?!?

​Apele sunt departe de a se fi liniștit în PSD după alegeri. Încă se mai vorbește de trădări și trădători. Primul nume aruncat pe piață a fost cel pomenit de deputatul Radu Cristescu în conferința de presă de la finalul anului 2020. Luni seara, Mircea Govor a venit însă cu o completare interesantă…

”Eu n-aș zice că Marincaș e problema. M-aș mai gândi și aș aștepta puțin până la luarea unei decizii. A fost se pare o cacealma la acel vot pentru postul de vicepreședinte al Consiliului Județean. Un lucru e clar însă că unii colegi din partid n-au jucat corect și în campanie au lucrat pentru alții. Urmează să se ia măsuri ! Aceste măsuri se vor lua de la nivel central”, a spus Mircea Govor. Apoi a amintit două nume, pe Adrian Micle și Florin Mulcuțan. ”Micle e un băiat harnic și ambițios, dar mai are nevoie de vreo zece ani ca să se maturizeze pentru a ajunge președintele organizației municipale, chiar dacă acest lucru și-l dorește acum. Unii cred că dacă scoți puțin capul și muncești pentru partid li se și cuvin funcții mari de conducere. Iar Florin Mulcuțan care este vicepreședintele Ligii Profesioniste de Box ar fi bine să rămână la box și să ne lase în pace la partid. O spun clar, Florin Mulcuțan poartă minciunile în partid și încearcă să învrăjbească colegii între ei. Noi așa ceva nu permitem în PSD ,” a încheiat Mircea Govor. Mircea Govor a promis că episodul doi, de lunea viitoare, va aduce noi dezvăluiri interesante din viața politică sătmăreană.

