Primarul Adrian Farcău, despre primele trei luni de mandat la Tășnad

Noul primar al orașului Tășnad, Adrian Farcău, a fost, în premieră, marți seara invitatul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV.

O discuție timp de 45 de minute despre primele luni de mandat, despre problemele apărute și mai ales despre planurile de viitor pe care Adrian Farcău le are pentru orașul Tășnad.

Adrian Farcău a fost oarecum surpriza alegerilor locale din toamnă din județul Satu Mare.

Acesta a candidat pe listele Pro România și a reușit să-l învingă pe primarul în funcție, liberalul Grieb Csaba.

O primărie digitalizată

”Îmi doresc să facem primăria mult mai avansată ca și servicii pe care le oferă tășnădenilor. Să o digitalizăm până la urmă, să primești un certificat de atestare fiscală online, să nu trebuiască să te deplasezi la sediu. Îmi doresc să nu purtăm lumea inutil pe drumuri. Dorești să cumperi un teren, să faci o investiție, să poți obține actele online de la primărie. Vreau să ajungem și noi cu serviciile de la primărie la nivelul lui 2021.Așa cum se întâmplă de mult timp la alte primării!”, a spus primarul Adrian Farcău atunci când a fost întrebat despre viziunea sa pentru Tășnad pentru următorii ani. Acesta a recunoscut că pandemia a cam dat peste cap planurile tuturor și restricțiile legate de pandemie s-au simțit puternic și la Tășnad.

”Vă dați seama că numărul turiștilor a scăzut drastic. Sunt pierderi pentru primărie, pentru hotelieri, pentru tășnădeni. Vă dau doar un exemplu: noi încasam și pe timp de iarnă cam 10000 lei la ștrand, pe zi, bani care acum ne lipsesc. Sper să revenim încet la normal și după vaccinare să readucem oamenii în siguranță la Ștrandul Tășnad!”, a spus Adrian Farcău.

Tășnad vs. Luna Șes

Actualul primar e convins că pentru județul Satu Mare stațiunea balneară Tășnad e principalul punct de atracție pentru turiști în zonă. ”Nu vreau să supăr pe nimeni, dar dacă am fi primit și noi atenția cuvenită și banii care s-au alocat, de exemplu, la Luna Șes, unde eram cu stațiunea Tășnad?! Cât de dezvoltați eram? Și câți turiști și bani aduceam în județ? Dar asta e o altă discuție, eu sper ca măcar pe viitor să putem dezvolta și mai mult zona noastră. Avem cea mai bună apă termală din zonă și trebuie să profităm de ea”, a spus Adrian Farcău, care a amintit legat de investiții nevoia unui nou foraj la un puț cu apă termală și diversificarea pe zone a ștrandului pentru a atrage atât tinerii, cât și vârstnicii, la distracție și relaxare în Tășnad.

Asistații social, scoși la muncă

”Noi îi scoatem la lucru, pot să măture străzi, să deszăpezească…Măcar o dată în acest sezon de iarnă să ajungem pe fiecare stradă și să curățăm. Pentru banii luați și ei trebuie să muncească în folosul orașului. E ceva firesc până la urmă să apelezi la asistații social pentru astfel de actțiuni”, a punctat primarul Adrian Farcău, cel care consideră ca fiind un gest firesc acela de a da ceva înapoi comunității pentru ajutorul social și banii primiți. ”I-am pus chiar să își curețe cartierul, să se îngrijească de el. Și așa era percepția că primesc bani pe degeaba. Să demonstrăm că nu e chiar așa…!”, a mai declarat Adrian Farcău.

Au apărut tablourile

S-a rezolvat și problema tablourilor dispărute din primărie. ”Le-a adus înapoi fostul primar. Eram chiar în primele zile de mandat când am lansat acel concurs și am primit semnale de la artiști tășnădeni că lucrările lor sunt la primărie. Nu le-am găsit pe moment, dar după ce am anunțat că sesizăm poliția toate tablourile au reapărut. E la fel ca și povestea cu locuitul în primărie… Eu în campanie am sesizat că nu e normal ca primarul să locuiască în clădirea primăriei. Am văzut și eu cu ochii mei că sunt condiții bune la etaj, dar chiar și atunci…”, a mai amintit Adrian Farcău.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de marți seara poate fi urmărită pe facebook-ul Nord Vest TV.

Florin Muresan