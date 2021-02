Relațiile de Muncă (RM) și Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM), capitole deficitare multor angajatori de pe teritoriul județului Satu Mare

Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare considerăm că își face datoria numai pe jumătate atunci când ne comunică numărul de controale efectuate și nereguli descoperite. La adăpostul unor legi greu de înțeles, transparența comunicatelor este inexistentă în ceea ce privește nominalizarea angajatorilor (instituții de stat, nume de firme, directori executivi, consilii de administrație, alte persoane responsabile). Credem că acest subiect ar trebui să ocupe cât mai repede un loc în mapa zilnică a Guvernului pentru a reduce sursele de corupție atât în instituțiile de stat cât și în societățile private. Deocamdată ne rezumăm să vă transmitem mai jos comunicatul de presă cu informații trunchiate. Păcat!

Înainte de a vă reda comunicatul lor de presă vă reamintim obligațiile de control pe care le are ITM în cele două domenii studiate, RM și SSM:

În domeniul relațiilor de muncă, ITM Satu Mare controlează:

-incadrarea in munca si incetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca sau al unei conventii civile de prestari de servicii;

-stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;

-stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgand din munca prestata;

-accesul fara nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;

-respectarea celorlalte prevederi cuprinse in legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca;

In domeniul securitatii si al sanatatii in munca:

-acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora;

-efectueaza sau solicita masuratori si determinari, examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara acestora, pentru clarificarea unor situatii de pericol;

-dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, in cazul in care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;

-acorda angajatorilor, persoane juridice si fizice, autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii in munca;

-retrage autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, daca constata ca prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislatiei in vigoare;

-cerceteaza accidentele de munca conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca;

-coordoneaza activitatea de instruire si informare a angajatilor in domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca si urmareste activitatea de formare a specialistilor in domeniu;

-controleaza aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, masinilor, utilajelor si a echipamentelor de protectie din punct de vedere al securitatii in munca, la intrarea acestora pe teritoriul national, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;

-controleaza respectarea indeplinirii cerintelor legale referitoare la sanatatea in munca si la inlaturarea riscurilor de imbolnaviri profesionale.