Atmosferă boemă şi parfum de epocă argentiniană adus de Analia Selis şi Mariano Castro la Satu Mare

Publicul meloman din Satu Mare a fost răsfăţat, la sfârșitul săptămânii trecute, de un regal muzical de către doi dintre cei mai valoroşi interpreţi ai tangoului argentinian în ţara noastră, cântăreaţa Analia Selis şi pianistul Mariano Castro, acompaniaţi de orchestra simfonică din Satu Mare. Cei doi au adus pe scena Filarmonicii “Dinu Lipatti” atmosfera boemă şi parfumul de epocă al unui Buenos Aires mirific, toate acestea cu ocazia concertului aniversar a 100 de ani de la naşterea renumitului compozitor sud – american Astor Piazzola.

Analia şi Mariano au produs multă emoţie în rândul spectatorilor care au rezonat la fiecare interpretare a celor doi, fiind necesar doar să închizi ochii şi să te laşi purtat de muzica lui Piazzola pe străzile capitalei argentiniene, cu zilele de iarnă şi de vară din emisfera sudică, cu ploaia care cade peste oameni, cu personajele şi locurile care fac din Buenos Aires un loc atât de special.

Indiscutabil că a fost unul dintre cele mai gustate evenimente muzicale ale începutului de an de pe scena Filarmonicii sătmărene iar pe cei doi simpatici argentinieni, pentru care România este a doua casă, îi mai aşteptăm cu mare drag la Satu Mare.

Aşa cum o ştim pe Analia Selis, o fire deschisă şi cu mult bun simţ, a acceptat cu amabilitate un scurt interviu pentru publicaţia noastră.

GNV – Analia, nu eşti pentru prima oară la Satu Mare. Cum regăseşti oraşul după prima ta reprezentaţie aici?

A.S. – Ohh, este un loc care-mi este tare drag. Vin cu mare plăcere la Satu Mare de fiecare dată unde am prieteni şi unde mă simt cu adevărat apreciată. De fiecare dată găsesc oraşul spectaculos, cu nişte oameni deosebiţi.

GNV – Dacă până acum eram obișnuiţi cu tine cu o abordare mai comercială a muzicii sud- americane, iată că de o perioadă de vreme ai trecut la chestii mai sofisticate, ai început să cânţi tango. De unde această schimbare?

A.S. – Da, așa este, însă trebuie să-ţi spun că tangoul este un drum de dus, un drum de unde nu te întorci, aşa este pentru mine. În anul 2015, am lansat proiectul „Tango Simfonic”, tango în aranjament pentru orchestră de cameră, pian și voce, călătorind de atunci și până în prezent în toată țara și cântând în colaborare cu cele mai importante filarmonici din România. Cu acelaşi proiect am fost invitată în Germania şi Elveţia, unde de asemenea am susţinut câteva concerte, zic eu reuşite. Am mai primit invitaţii şi din Lituania şi Cehia.

GNV – Ce este tangoul pentru tine şi ce simţi când îl interpretezi?

A.S. – Când intru pe scenă simt că sunt acolo pentru că iubesc tangoul şi vreau să-l dăruiesc oamenilor. Tangoul pentru mine este o energie a iubirii, rădăcinile mele, mă regăsesc în el…

GNV – Anul acesta ai lansat, împreună cu Mariano Castro, un nou proiect pentru a celebra 100 de ani de la naşterea celebrului compozitor argentinian Astor Piazzola, intitulat sugestiv “100 de ani şi o poveste autentică”. De unde această idee?

A.S. – Astor Piazzola este într-adevăr unul dintre cei mai mari muzicieni şi compozitori argentinieni, dar şi un virtuoz instrumentist la bandoneon, el fiind cel care a revoluţionat muzica de tango creând ceea ce s-a numit “Tango Nuevo”, replică a tradiţionalului tango argentinian (tango argentino). La 100 de ani de la naşterea lui am dorit să-i aducem un omagiu, dar şi să-i facem şi mai cunoscută creaţia în rândul melomanilor din România.

GNV – După prestaţia pe care aţi avut-o pe scena Filarmonicii sătmărene cred că aţi reuşit din plin. Aţi fost aplaudaţi minute în şir la scenă deschisă. Să nu mai vorbim că acest proiect a început aici, la Satu Mare.

A.S. – Dacă aşa au stat lucrurile, ne bucurăm imens. Oricum am simţit tot timpul vibraţia publicului iar faptul că am început şirul de spectacole dedicat centenarului lui Astor Piazzola la Satu Mare nu este deloc întâmplător deoarece, aşa cum am mai spus-o, am o simpatie specială pentru aceste locuri.

GNV – În ce oraşe urmează să mai concertaţi?

A.S. – Vom mai avea concerte în Râmnicu Vâlcea şi Craiova, iar pe 11 martie, când este şi ziua de naştere a maestrului Piazzola urmează să concertăm la Piteşti.

GNV – O ultimă întrebare, şi care este la modă în aceste vremuri destul de tulburi. Cum ai reuşit să gestionezi lucrurile în perioada asta dificilă de Covid?

A.S. – Ah, da, o perioadă dificilă pentru toţi, inclusiv pentru mine. Trebuie să vă spun că am fost şi eu testată pozitiv, dar am reuşit să trec cu bine, fără nicio complicaţie. Partea proastă este că actul artistic este foarte îngrădit dovadă că şi la acest concert numărul spectatorilor a fost limitat de reglementările ce privesc măsurile de combatere a infecției cu virusul SARS-CoV-2. Sperăm să vină şi vremuri mai bune şi să ne reluăm viaţa normală cu care am fost obişnuiţi înainte.

Nicolae Ghişan