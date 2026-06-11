



Deputatul PSD și președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, a participat astăzi la festivitatea de absolvire a elevilor clasei a VIII-a de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din municipiul Satu Mare, un eveniment încărcat de emoție pentru elevi, părinți și cadrele didactice.

Momentul a avut o semnificație aparte pentru liderul social-democrat, întrucât printre absolvenți s-a aflat și nepotul său, Rareș, pe care l-a felicitat pentru rezultatele obținute și pentru parcursul său școlar.

„Astăzi am avut bucuria de a participa, alături de colegii mei și familia mea, la festivitatea de absolvire a clasei a VIII-a de la Școala Gimnazială «Grigore Moisil» din Satu Mare. Pentru mine, această zi a avut o semnificație aparte, deoarece printre absolvenți s-a aflat și nepotul meu, Rareș, pe care l-am privit cu multă mândrie pășind într-o nouă etapă a vieții sale”, a transmis Mircea Govor.

Președintele PSD Satu Mare a subliniat că succesul elevilor este rezultatul muncii depuse de-a lungul anilor, dar și al sprijinului oferit de familie și profesori.

„În spatele fiecărui elev se află ani de muncă, sacrificii, încurajări și speranțe. De aceea, felicit din suflet toți absolvenții, familiile lor și cadrele didactice care i-au îndrumat cu profesionalism și dăruire pe parcursul acestor ani”, a declarat deputatul sătmărean.

Totodată, Mircea Govor a evidențiat rolul important al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” în educația generațiilor de elevi, apreciind prestigiul și valorile promovate de instituția de învățământ.

La final, acesta le-a transmis absolvenților un mesaj de încurajare înaintea Evaluării Naționale și a alegerilor importante pe care le vor face în anii următori.

„Le doresc tuturor absolvenților mult succes la Evaluarea Națională și în alegerea drumului pe care îl vor urma. Să aibă încredere în propriile forțe, să își urmeze visurile și să nu renunțe niciodată la ceea ce își propun”, a transmis Mircea Govor.

Festivitatea a marcat încheierea unei etape importante din viața elevilor și începutul unui nou capitol, plin de provocări și oportunități pentru tinerii absolvenți ai Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” din Satu Mare. 🎓