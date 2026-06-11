



La data de 10 iunie 2026, Școala Gimnazială „Mircea Eliade” din municipiul Satu Mare a găzduit etapa județeană a concursului național „Educație Rutieră – Educație pentru Viață”, ajuns la cea de-a XXVI-a ediție.

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, prin Serviciul Rutier, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare.

La competiție au participat trei echipaje formate din elevi ai unităților de învățământ din județ, care și-au demonstrat cunoștințele teoretice și abilitățile practice în domeniul siguranței rutiere. Concursul a inclus o probă teoretică privind regulile de circulație și două probe practice desfășurate cu bicicleta, prin intermediul cărora concurenții au fost evaluați atât din perspectiva respectării normelor rutiere, cât și a îndemânării în trafic.

Scopul concursului este promovarea unui comportament responsabil în rândul copiilor și tinerilor, dezvoltarea deprinderilor necesare circulației în siguranță pe drumurile publice și conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație pentru prevenirea accidentelor.

Prin implicarea elevilor în astfel de activități educative, organizatorii urmăresc formarea unei culturi a siguranței rutiere încă de la vârste fragede, contribuind la reducerea riscurilor din trafic și la creșterea gradului de responsabilitate în rândul viitorilor participanți la trafic.

La finalul competiției, participanții au fost recompensați pentru implicarea și rezultatele obținute, premiile fiind oferite cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au transmis felicitări tuturor elevilor participanți, cadrelor didactice coordonatoare și partenerilor implicați în organizarea și desfășurarea concursului, subliniind importanța educației rutiere în formarea unor cetățeni responsabili și conștienți de rolul lor în siguranța traficului rutier.