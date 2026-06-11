



Sfârșitul anului școlar a adus momente de bucurie, emoție și recunoștință pentru elevii care au încheiat ciclul gimnazial la două dintre instituțiile de învățământ reprezentative ale municipiului Satu Mare – Colegiul Național „Mihai Eminescu”și Școala Gimnazială „Grigore Moisil”.

La festivitatea organizată de Colegiul Național „Mihai Eminescu”, elevii, profesorii și părinții au marcat împreună finalul unei etape importante din viața tinerilor absolvenți. În cadrul evenimentului au luat cuvântul vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, și viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, care i-au felicitat pe elevi pentru rezultatele obținute și le-au transmis mult succes la Evaluarea Națională și în viitorul parcurs educațional.

Festivitatea s-a desfășurat sub coordonarea directorului instituției, Natalia Boloș, care a evidențiat munca depusă de elevi și cadrele didactice de-a lungul anilor de gimnaziu.

Printre absolvenții remarcați pentru performanțele lor s-au numărat șefii de promoție Dorle Mihai David, Meșteșanu Darius și Medieșan Alexandru, aplaudați de colegi și profesori pentru rezultatele deosebite obținute.

În aceeași atmosferă festivă, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” și-a sărbătorit absolvenții claselor a VIII-a în cadrul unei ceremonii organizate la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde sala s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de participanți. Peste 500 de părinți, bunici și apropiați au fost prezenți pentru a-i susține și a-i felicita pe elevii care au încheiat această etapă a vieții școlare.

În acest an, trei clase a VIII-a au absolvit la Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, iar rezultatele excelente ale elevilor au fost răsplătite prin acordarea titlurilor de șefi de promoție. Distincția a revenit elevilor Boldan Daria, Filimon Mălina, Mare Gloria, Miclaus Andrei, Voneț Myryam, Ghețe Nadia, Zimbru Anamaria și Sălăjanu Sofia, care au reprezentat cu succes generația 2026.



