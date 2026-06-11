Consiliul Județean Satu Mare continuă investițiile în dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, prin lansarea a două noi proiecte finanțate din fonduri europene, menite să îmbunătățească viața seniorilor aflați în situații de vulnerabilitate.



Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a participat la conferința de lansare a proiectelor S.A.N.S.A.și S.E.N.I.O.R., implementate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare în parteneriat cu Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Prin proiectul S.A.N.S.A. – Sprijin Activ pentru Nevoile Sociale și Asistență a Adulților Vârstnici din Mediul Rural al Județului Satu Mare, 110 persoane vârstnice vulnerabile din comunele Berveni, Căpleni, Ciumești și Urziceni vor beneficia de servicii integrate de îngrijire la domiciliu, consiliere și sprijin psiho-social, precum și de activități menite să combată izolarea socială.

Totodată, proiectul S.E.N.I.O.R. – Servicii Extinse pentru Nevoile Individuale și Ocrotirea Rezilienței Vârstnicilor din Mediul Rural al Județului Satu Mare va oferi servicii similare pentru încă 110 persoane vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate, contribuind la menținerea autonomiei acestora și la creșterea gradului de incluziune socială.

Valoarea totală a celor două proiecte depășește 9,9 milioane de lei, iar perioada de implementare este de 37 de luni.

„Prin aceste proiecte ne propunem să oferim sprijin concret persoanelor vârstnice care au nevoie de îngrijire și asistență, astfel încât să poată beneficia de servicii de calitate și să rămână cât mai mult timp în comunitățile din care fac parte. Grija față de seniorii noștri reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean Satu Mare”, a transmis președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba.

Prin implementarea proiectelor S.A.N.S.A. și S.E.N.I.O.R., autoritățile județene urmăresc dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și creșterea accesului la sprijin specializat pentru categoriile vulnerabile din mediul rural.



