



În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 11 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în cadrul a două dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, precum și de reținere și neplată a contribuțiilor și impozitelor care se realizează prin reținere la sursă.





Perchezițiile s-au desfășurat în județul Satu Mare, la sediile unor agenți economici și domiciliile unor persoane.





În urma activităților desfășurate, polițiștii au descoperit și ridicat înscrisuri și documente contabile.





De asemenea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a fost dispusă și instituirea măsurii sechestrului asigurător pe bunuri imobile și mobile, fiind cauzat un prejudiciu de peste 300.000 de lei.





Două persoane au fost conduse la sediul poliției în vederea audierii.





Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Poliției Municipiului Satu Mare - Biroul de Ordine Publică, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.





Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale și identificării tuturor persoanelor implicate în comiterea faptelor penale, precum și tragerea la răspundere penală a acestora.





_Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție._