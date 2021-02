Aurelia Fedorca: “Semeni vânt, culegi furtună, așa funcționează coaliția de guvernare!”

Primarul capitalei Țării Oașului, Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a fost miercuri seara invitata emisiunii Actualitatea sătmăreană.

Aceasta a vorbit la Nord Vest TV despre proiectul de la Luna Șes, de șoseaua de ocolire a orașului Negrești-Oaș și despre investițiile pe care și le-ar dori implementate în zonă. Nu au fost ocolite subiectele legate de politică, nefiind uitat nici Consiliul Județean Satu Mare , cel care a alocat imensa sumă de 40000 de lei orașului Negrești-Oaș, la finalul anului trecut.

Despre lucrările din Centrul Nou al Sătmarului

”Am avut și noi o astfel de problemă ca cea apărută în Satu Mare la lucrările din Centrul Nou. La Muzeul în aer liber am avut o clădire de patrimoniu și vreau să zic că foarte rapid se activează structurile acestea care contestă. Dar am și eu o dilemă: de ce de mai bine de 30 de ani n-au făcut demersurile să clasifice zona ca una de patrimoniu?! Acum când e demarată o lucrare cu bani europeni nu știu ce mai vor să clasifice… O lucrare începută deja. Cum să readuci la starea inițială? Soluția ar fi să se pună la o masă, să discute și să găsească modalitatea de a duce la bun sfârșit lucrarea. Este o realitate care e acum și pentru binele orașului și al locuitorului e bine să se meargă mai departe!” a fost părerea primarului Aurelia Fedorca legată de contestarea după atâția ani a lucrărilor de modernizare începute deja în Centrul Nou al municipiului Satu Mare.

La întrebarea Cum e drumul Livada-Negrești?, primarul Aurelia Fedorca a răspuns… cu o glumă amară… ” Minunat!”. Aceasta a amintit că actuala guvernare nu e în stare să întrețină ce a reabilitat din temelii guvernarea PSD. ”Drumul a început să semene cu cel de dinainte de 2012…E dezastru…Am venit pe la Seini și Apa, că pe la Livada e groaznic…Nu poți ocoli gropile! Pe perioada guvernului PSD în 2014 după o vizită a lui Liviu Dragnea la Sâmbra Oilor a promis că se va reabilita consistent…S-a făcut atunci iar până acum nu s-a mai mișcat un deget…Acum drumul e un dezastru..Aștept să văd ce va face actualul guvern…Am văzut în presă că vor să înceapă, dar pe drum e doar un utilaj amărât…singuratic!”, a fost remarca primarului Aurelia Fedorca.

Ce spune despre actuala guvernare

”Semeni vânt, culegi furtună… cam așa merge guvernul coaliției. În campanie și înainte ne atacau cu orice, iar ei acum nu sunt în stare să guverneze. Bugetul e pe nicăieri și e final de februarie..Până ajunge la noi mai trec 45 de zile. Îl votez la Negrești prin aprilie…Ce-o să mai putem face?! Nici investiții, nici consum…Vai de noi!”, a spus Aurelia Fedorca, întrebată despre întârzierea bugetului național pe 2021.

Șosea de ocolire

”Încercăm să facem o șosea de ocolire a orașului Negrești-Oaș. Pe amplasamentul căii ferate. Avem discuții cu Ministerul Transporturilor și cu Regionala CFR Cluj pe acest subiect. Este finanțare europeană pe care s-o gestioneze dânșii. Ei trebuie doar să dezafecteze tronsonul…Îmi pare rău că nu vom mai putea călători niciodată cu trenul la Negrești-Oaș. Ar fi mai ușor de făcut șoseaua și e o prioritate să scoatem traficul greu din Negrești-Oaș”, a spus Aurelia Fedorca despre investiția care ar putea devia traficul greu din zona centrală a Negreștiului.

Luna Șes, perla Oașului

”La Luna Șes trebuie să se termine investiția. Trebuie armonizate cele trei proiecte. Curentul electric, lacul de acumulare și telescaunul. Cea mai mare problemă a fost cea a compresoarelor pe care trebuia să le livreze italienii. Din cauza pandemiei n-au mai putut fi livrate și am stat pe loc. Eu zic că trebuie să ne pregătim de recepția lucrărilor iar administratorul pârtiei să depună documentele la minister pentru omologare. Eu am crezut la început că obținerea finanțării, a banilor va fi cel mai greu lucru de obținut…M-am înșelat, pentru că guvernul PSD, încă pe vremea doamnei Sevil Shhaideh, a dat finanțarea în 2015…Probleme am avut cu fondul forestier , scoaterea din circuitul silvic și cu birocrația…. Mi-aș dori ca la vară să urcăm cu telescaunul, iar la iarna viitoare să schiem”, a amintit Aurelia Fedorca. Aceasta a mai spus că în acest an vor fi scoase la licitație parcele de teren pentru ca în zonă să continue investițiile private și pentru a dezvolta și mai mult turismul în zonă.

Firimituri de la Consiliul Județean

”Am primit 40000 de lei de la Consiliul Județean Satu Mare în decembrie… și ăia, cică, i-am primit din cota UDMR- ului… așa înțeleg ei să facă politică. Dacă noi cu PSD făceam la fel ca și actuala coaliție nu știu ce s-ar fi întâmplat. Nouă pe vremea guvernării PSD nici nu ne-a trecut prin cap să politizăm astfel de finanțări. Centura de ocolire a Sătmarului, Podul al 3-lea au fost finanțate de guvernul PSD, iar noi la Satu Mare nu eram reprezentați în conducerea județului și a municipiului. Mi-aș dori o relație corectă cu Consiliul Județean, una pe proiecte, nu politică…”, a fost răspunsul Aureliei Fedorca la întrebarea legată de relația pe care o are ca primar cu conducerea Consiliului Județean Satu Mare.

Emisiunea Actualitatea sătmăreană de miercuri seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.