Fotoeditorial în exclusivitate – Caleidoscop cultural – Elemente tradiționale din istoria muzicală a Japoniei   Episodul 5

Anul acesta se împlinesc opt ani de când părintele franciscan Petrică Iștoc a venit ca misionar în Japonia, la Biserica Romano – Catolică ”Ridicarea cu Trupul și sufletul la Cer a Preacuratei Fecioare Maria” din capitala – metropolă Tokyo, orașul Akabane – sectorul Kita – ku.

Aici, sub îngrijirea pastorală a doi preoți, vin o mie și ceva de credincioși, răspândiți în foarte multe orășele din Tokyo, care participă în proporție de 30 – 50 – 70 % în fiecare Duminică la trei Sfânte Liturghii; 80 % fiind japonezi iar 20 % proveniți din țări străine sau îndepărtate ca: China, Koreea, Taiwan Europa, America America Latină. Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial credincioșii erau preocupați mai mult de muncile agricole, dar ulterior … datorită industrializării și extinderii orașului, majoritatea lor lucrează în domenii intelectuale sau industriale, Parohia construită imediat după război, având o construcție în stil gotic, cu un proiect pus în aplicare de misionarii francezi, după modelul bisericilor gotice din Franța.

”Parcă mai ieri am venit și îmi aduc cu mare bucurie aminte de ziua când frații mei Franciscani m-au primit cu brațele deschise, urându-mi bun venit prin cuvintele: ”Okaerinasai Petoro san. Doozo yoroshiku onegai itashimasu – Bine ați venit părinte Petre. Mulțumim pentru colaborare!”.

Preoții în general, atât misionarii cât și cei indigeni, sunt foarte bine văzuți și apreciați și m-am bucurat nespus de mult când am auzit pentru prima data expresia: “Catolicii sunt persoane divinizate”, aceasta, spun ei, pentru că, ei, creștinii, sunt mai aproape de Dumnezeu decât noi de Buda. Și dacă creștinii sunt bine văzuți, cu atât mai mult persoanele consacrate, noi preoții și surorile, asta pentru ca ne aducem aportul nostru la dezvoltarea și creșterea în maturitate a credinței, la evanghelizarea oamenilor.

Biserica noastră are în administrare și o grădiniță unde învață 200 copii, dintre care cinci sunt catolici restul fiind shintoiști și budiști și pot să spun că am multe experiențe frumoase … dar cred că ceea ce mi-a plăcut mai mult a fost întâlnirea pe care am avut-o acum câteva luni în urmă, cu un grup de 150 de copii de 3, 4 si 5 anișori, la o grădiniță unde facem cateheză biblică … și cu toate că nici unul dintre ei nu este creștin botezat; la prima întâlnire, copii oprindu-se din joacă, o bună parte dintre ei alerând spre mine să mă vadă. Nu văzuseră de mult, sau poate deloc cum arată un preot misionar. Cert este că unii dintre ei au dat mâna cu mine, uzanță care nu există în codul lor … iar alții m-au privit lung de parcă as fi fost un „extraterestru”, glumesc, probabil datorita staturii mele mici. M-am bucurat nespus de mult, când după câteva minute, copii s-au familiarizat cu mine de parcă aș fi frățiorul lor. Nu-mi venea sa cred, știind că pentru a te familiariza cu un grup iți trebuie săptămâni sau chiar luni de zile. Pentru mine întâlnirea cu acești îngerași a fost o experiență frumoasă.

Acum vreau să vă vorbesc despre tinerii botezați fie in Biserica Catolică fie în Bisericile neo-protestante, tineri care sunt foarte activi, implicați in diferite activități sau grupuri bine organizate, cum ar fi Grupul Scout, Grupul Voluntarilor ș.a.m.d., implicându-se in viața Bisericii și nu numai, fiind prezenți mereu în societate, mai ales acolo unde intervine o problemă socială.

De exemplu: în urma experienței tragice prin care a trecut poporul japonez la Fukishima în martie 2011, în urma dezastrului, catolicii noștri organizați săptămânal fac voluntariat, astfel arătându-si iubirea lor fata de aproapele. Mai avem un alt grup numit „Familia Nazaret” care distribuie alimente și îmbrăcăminte celor persoanelor sărace, celor fără adăpost … chiar daca vorbim de Japonia, țara super-dezvoltată, să nu uităm că săracii și cei fără adăpost sunt prezenți în fiecare oraș”.

Valeriu IOAN