Mircea Govor: “Albu a mers pe mâna UDMR și a ieșit definitiv din politică”

O nouă ediție de luni, o nouă serie de dezvăluiri din politica sătmăreană la Nord Vest TV. Managerul Nord Vest TV, Mircea Govor, a analizat ultimele evenimente din politica și administrația locală și națională.

Coordonatorul AUR, o surpriză plăcută

Managerul Nord Vest TV, Mircea Govor, a analizat la începutul emisiunii declarațiile făcute joi la Actualitatea sătmăreană de Iulian Câcău, coordonatorul AUR Satu Mare.

”M-a surprins plăcut tânărul Iulian Câcău de la AUR. A avut o remarcă cu care nu sunt de acord, aceea că UDMR ar trebui să dispară din politica românească. De 31 de ani, UDMR e una dintre formațiunile recunoscute ce participă la alegeri, face parte din parlamentul României şi acum e la guvernare. Dar, în afară de această afirmaţie nefericită, în rest mi-au plăcut ideile și cred că vor crește mai mult la Satu Mare și au scos chiar 5%. Au potențial și vor ajunge la 10-12 % peste patru ani… E ca un avertisment pentru UDMR, care a cam sărit calul”, a declarat Mircea Govor.

Opoziție constructivă, nu atacuri la persoană

Legat de ultimele acțiuni ale președintelui Consiliului județean, Pataki Csaba, managerul NVTV s-a arătat surprins de aluziile legate de familie și copii!

”Facem o opoziție constructivă și nu am nimic personal cu Pataki Csaba sau cu familia lui… Atâta am învățat în acești 22 de ani de când fac politică că nu e corect să ataci familiile politicienilor… Spun asta deoarece am auzit că dl Pataki Csaba ar fi afirmat că am și eu copii acasă… E o afirmație care și din prostie aruncată rămâne tot una gravă… În momentul în care ești om politic îți asumi tot ce se poate întâmpla și spune despre tine”, a afirmat Govor care a anunțat că pentru a evita discuțiile inutile va merge de acum la fiecare ședință de consiliu județean.

”Mă voi duce de acum înainte la fiecare ședință ca să nu mai spună că Ionuț Oneț a ieșit din sală ca să-i raporteze la stăpân, adică mie, ce se îmtâmplă acolo. Îți promit că voi sta lângă Ionuț Oneț și-l voi consilia în direct… Am văzut această opoziție a PSD-ului ca una constructivă, nu cu atacuri la persoană…”, a spus Govor.

Albu a mers pe mâna UDMR și a ieșit definitiv din politică

Într-o analiză a alegerilor locale și parlamentare de anul trecut, Mircea Govor a remarcat că politicienii care au mers pe mâna conducerii UDMR au avut doar de pierdut.

“Toți cei care au mers pe mâna conducerii UDMR în ultima vreme au avut de pierdut pe plan local, cel mai bun exemplu a fost Adrian Albu care s-a dus pe față cu UDMR iar acum a ieșit definitiv din politică. Nu s-a ales cu nimic, nu are nicio funcție la nivel județean, la municipiu la fel şi nu e viceprimar… Și-a sacrificat vitorul politic pentru o alianță cu UDMR. Mergem la PSD unde Ionuț Oneț, un om onest, civilizat și de cuvânt, alături de care voi rămâne în continuare, a rămas și el pe dinafară după promisiunile pe care le-a avut de la preşedintele UDMR. Singurul câștigat, momentan, pare a fi Adrian Cozma. E deputat, are doi vicepreşedinţi la CJ, probabil va avea și un viceprimar la Satu Mare. Asta după alegerile de anul trecut…”, a declarat Mircea Govor.

Conducerea UDMR vrea să distrugă PSD

Acțiunile din ultima vreme ale președintelui UDMR, Pataki Csaba, l-au făcut pe Mircea Govor să constate că în fapt acesta vrea să distrugă… PSD-ul.

“Aşa am înţeles eu din poziţia şi acţiunile lui Pataki din ultimul timp, şi asta eu nu voi permite. Repet nu am nimic personal cu omul Pataki Csaba cu care am lucrat împreună la Consiliu județean ba chiar am fost la nunta lui, eu am cu președintele UDMR Pataki Csaba care văd că-și bate joc de partidul din care fac parte. Nu l-a acceptat pe Ionuț Oneț în conducerea Consiliului județean și pentru asta ne vom bate politic să echilibrăm lucrurile… Să le dea Dumnezeu înțelepciune partidelor românești ca peste trei ani jumate să nu mai ajungem ca UDMR să decidă totul în județ!” a fost declarația dată luni seara de Mircea Govor, înainte de a se afla că, de fapt, UDMR-ul chiar domină tot județul după ce a primit prin distribuire în coaliție și funcția de PREFECT.

”Eu nu MINT!”

După ce președintele PNL Satu Mare, Adrian Cozma, a declarat că nu s-a întâlnit cu Mircea Govor și nici nu a discutat despre vreo alianță românească la Consiliul județean, managerul NVTV a reacționat în emisiunea de luni seara…

”Eu nu mai vreau să comentez pe acest subiect. Un lucru vreau să spun și mă uit în ochii tăi și ai telespectatorilor… EU NU MINT…Timpul va demonstra cine a mințit! Atât le transmit celor care nu cred… Sus e Dumnezeu și vede, să ne judece cum crede! Eu, la 60 de ani, nu îmi permit să MINT nici în cazul lui Cozma și nici al lui Pataki!”, a încheiat Mircea Govor.