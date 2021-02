Vechi tipărituri veneţiene în fondul de carte veche al Bibliotecii Judeţene Satu Mare

Având în vedere că începând cu vineri, 5 februarie a.c., veţi putea vizita la Muzeul Judeţean Satu Mare, o expoziţie de carte veche, realizată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi Arhivele Statului Satu Mare, prezentăm, spre a vă incita curiozitatea, volume pe care le vom expune cu acest prilej.

Fondul de carte veche al Bibliotecii Judeţene Satu Mare cuprinde vechi tipărituri veneţiene, începând chiar cu secolul al XV-lea. Patru din cele cinci incunabule ale fondului au fost tipărite la Veneţia. Pe lângă incunabule, în fondul de carte veche se păstrează şi câteva tipărituri veneţiene din secolul al XVI-lea.

În ordinea cronologică, după incunabule, urmează o ediţie primă a versurilor lui Titus Vespasianus Strozzius, tatăl (Tito Vespasiano Strozzi) şi Hercules Strozzius, fiul (Ercole).

Despre Titus Vespasianus Strozzius (1422 Ferrara – Stacano 1505) se ştie că a scris satire, epigrame şi poezii erotice. A susţinut el însuşi că a ajuns pe culmile demnităţii în locul unde s-a născut, adică la Ferrara. Despre Hercule Strozzius (mort şi el la data apariţiei volumului) se ştie că a fost prieten cu Aldus Manutius (Aldus Manutius cel Bătrân 1449/50 – 1515). Volumul de poezii scris de cei doi Strozzius a apărut în anul 1513 şi poartă menţiunea editorială: colofon I „Venetiis in aedib. Aldi, et Andreae Soceri, Mense Ianuario M.D.XIII.”, colofon II „VENETIIS IN AEDIBUS ALDI ET ANDREAE ASULANI SOCERI. MDXIII” (Andrea Torresani di Asola – m. 1529).

Volumul poartă celebra marcă tipografică „ancora cu delfinul” (tipul „ancora secca”, cea mai valoroasă dintre variante, care s-a utilizat între anii 1502-1540), cu deviza: „festina lente” (grăbeşte-te încet, fii agil ca delfinul şi puternic ca ancora). Această marcă tipografică i-a fost propusă lui Aldus de către Erasm din Rotterdam, după modelul unei monede din timpul lui Tiberius. Este cunoscut faptul că Aldus Manutius, întemeietorul celei mai însemnate case de editură şi tipografii din Veneţia Renaşterii, a fost preocupat în primul rând de căutarea, colecţionarea şi tipărirea operelor culturii antice, multiplicarea operelor autorilor de seamă (Aristotel, Platon, neoplatonicieni, Ovidius, Lucretius, Horatius, Juvenal, Martial, Cicero, Lucanus, Catulus, Plinius, Salustius, Dante şi alţii).

A adunat în jurul său nenumărate personalităţi din acea vreme, asigurându-şi colaborarea unor erudiţi vestiţi, care studiau şi corectau manuscrise în vederea tipăririi operelor autorilor clasici greci şi latini. Acesta a fost interesat şi de editarea şi tipărirea operelor contemporanilor săi, a prietenilor săi.

Volumul din imagine, conţine îndeosebi versuri dedicate familiei Borgia, dar şi epitaful lui Aldus Manutius: „Herculis Strozae Epitaphium per Aldum Romanum”, precum şi poeziile erotice ale lui T. Vespasianus Strozius.

Volumul este de format 8º (15 cm), imprimat cu tiparul negru. S-au folosit caracterele de literă aldine (acest caracter a fost realizat după modelul scrierii de mână folosite la curia papală, iar cel care a gravat acest caracter a fost vestitul Francesco Griffo din Bologna). Marca tipografică este imprimată pe prima şi ultima pagină a textului. Legătura este din carton, iar ca însemn de proprietate apare ex-librisul manuscris al bibliotecii Şcolii Piariste din Carei: „Biblioth. M. Karoly. Schol. Piarum”.

Sursa: Dr. Marta Cordea, dr. Viorel Câmpean

Nicolae Ghișan