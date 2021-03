By

1 aprilie – Ziua păcălelilor este o zi în care se fac diferite farse sau păcăleli. Trimiterea la o întâlnire inutilă a prietenilor sau alte farse similare sunt cunoscute, în cele mai multe țări europene, încă din secolul al XVI-lea.

În fiecare an, la 1 aprilie, oamenii din lumea întreagă marchează Ziua păcălelilor, cunoscută și ca Ziua păcălitului sau Ziua nebunilor, când fiecare încearcă, cu mai mult sau mai puțin succes, să-i facă o șotie colegului, prietenului, vecinului, unui membru de familie, mai exact, toată lumea păcălește pe toată lumea.

Am intrebat cativa satmareni, daca le mai arde de mici glume, in aceste vremuri gri in care traim.

“Merg pe strada, vad fetele triste ale oamenilor,insa este bine sa mai facem cate-o mica gluma.Sa nu uitam sa zambim, atat ne-a mai ramas”a spus un satmarean, trecut de prima tinerete.”

“Eu, va spun sincer fac glumite nevinovate in acesta zi, atat colegilor, parintilor si prietenilor.Cu totii se amuza si abia apoi isi dau seama ca este 1 Aprilie. I-au exemplul meu ,si isi propun sa faca farse altcuiva” a declarat un tanar”

“Am cazut in oala, sa zic asa, cam in fiecare an. Mi se fac farse,inainte ca eu sa fac cuiva. O zi amuzanta, o zi a zambetelor… si uneori si a supararilor. Nu poti glumi cu oricine” spus o adolescenta.

Chiar daca romanul are simtul umorului bine dezvoltat,mai sunt si oameni care nu mai au motive sa zambeasca,sau cel putin, nu in aceasta zi.

“Mie nu-mi arde de glume, nu am tinut niciodata cont de aceasta zi,mi se pare o prostie!” a spus o satmareanca”.

La noi în țară, Ziua păcălelilor se sărbătorește începând cu secolul al XIX-lea. Potrivit site-ului www.istorie-pe-scurt.ro, se obișnuiește ca farsele să fie făcute până la ora prânzului, altfel acestea aduc ghinion păcăliciului. Tradiția spune că dacă o fată frumoasă reușește să te păcălească, trebuie să o iei de nevastă sau măcar să fii prietenul ei. Dar nu este indicat să te căsătorești la 1 aprilie, pentru că bărbatul însurat în această zi va fi toată viața sub papucul nevestei. Copiii născuți la 1 aprilie vor avea succes pe aproape toate planurile, dar ar fi bine să stea departe de jocurile de noroc.

Prin celebrarea acestei sărbători, ziua de 1 aprilie devine un prilej de bucurie și de distracție pentru toți cei care au simțul umorului, sau, așa cum spunea scriitorul Mark Twain, „ziua de 1 aprilie este ziua în care ne amintim ce suntem în celelalte 364 de zile ale anului”.

Originea sărbătorii este plasată de unii istorici în Evul Mediu, când Sfântul Sisoe, un pustnic egiptean prieten cu mai cunoscutul Antonie cel Mare, obișnuia să-l păcălească pe această dată pe Sfântul Antonie, susținând că l-a văzut pe diavol ușurându-se în strachina cu mâncare a acestuia sau prefăcându-se că a reușit să învie din morți diverse victime ale unei epidemii de ciumă. O altă explicație este legată de un alt sfânt cu simțul umorului, Sfântul Fesbuchie, care locuia în apropierea unui iaz în care scufundase câțiva bușteni și pe care mergea la începutul lunii aprilie dându-le impresia pelerinilor că poate merge pe apă, asemenea lui Isus. În fine, o altă explicație arată că în anul 1564 regele Carol al IX-lea al Franței ar fi mutat serbarea Anului Nou de pe data de 1 aprilie pe data de 1 ianuarie. Întrucât la vechiul An Nou (1 aprilie) se obișnuia să se împartă cadouri, s-a continuat împărțirea de cadouri și după anul 1564, dar sub forma unor farse și glume nevinovate.