Agenția Diva’s, un potpuriu de comportamente

O nouă agenție de modelling a luat naștere în plină pandemie, este vorba de agenția Diva’s care îi are ca fondatori pe binecunoscuții designeri sătmareni, Cosmin Mureșan și David Sebastian care s-au implicat trup și suflet în căutarea și formarea modelelor noii agenții.

Cum ți-ai început cariera ca designer vestimentar?

Cosmin Mureșan: În 1993 am câștigat Concursul Național de Modă, a fost în acelaș an în care a trebuit să aleg fie să lucrez la Mondiala, fie să lucrez la Unio și am ales practic Mondiala deoarece corespundea nevoilor mele de expresie. La Mondiala mi-am facut ucenicia în cadrul Departamentului de Creație. Era un departament separat de fabrică unde se lucrau foarte mult unicate. În anul în care am lucrat la Mondiala am îmbrăcat Miss România, în 1993, ulterior mi-am facut studiile într-un cu totul alt domeniu decât cel de design și în timp ce învățam la Timișoara, lucram la Iași la o casa de modă. Ulterior la Timișoara am creat un program universitar dedicat fenomenului modei, dupa care m-am întors la Satu Mare. Am lucrat la Inedit care a fost o perioadă plorifică pe partea creativă, dupa care am plecat ca și director de creație pentru brandul Cătălin Botezatu, dupa m-am întors la Satu Mare și împreună cu Sebastian David am deschis D’OR. Conceptul e pe piață de mai mult timp, dar în diferite forme, aceasta fiind ultima formă cu care clienții ne găsesc pe piață. Este un brand care se ocupă atât de unicate cât și de serii foarte mici, suntem foarte interesați să propunem nu neaparat haine, cât mai ales un stil de viață.

Ce înseamnă lumea fashion pentru tine?

Cosmin Mureșan: Pentru mine moda reprezintă un mijloc de comunicare. Toate colecțiile și toate piesele vestimentare ascund în spate o poveste. Dacă este vorba de unicat, automat este povestea purtătorului deoarece clientul vine la noi având nevoie de o haină care să exprime mai multe lucruri, cum sunt de exemplu rochiile de mireasă, acolo e o întreagă poveste în care se ascunde practic toată povestea de dragoste, plus toate poveștile din copilărie în care mireasa, copil fiind s-a visat prințesă. Foarte multe colecții pentru mine au fost un mijloc terapeutic. Prin colecții mi-am povestit episoade din viață. În cazul lui Sebastian, colecțiile lui sunt spectaculoase pentru ca el experimentează foarte mult. Tocmai de aceea, în D’OR există doua trenduri, un trend apare în clasic, pe care îl reprezint eu și unul inovativ pe care îl reprezintă Sebastian.

Care este manechinul tău preferat?

Cosmin Mureșan: Naomi Campbell pentru că este primul manechin de culaore internațional recunoscut. Ea a devenit nu numai un model de urmat cât mai ales o portavoce pentru problemele grave cu care practic și moda se confruntă și pe care le poți exprima prin intermediul colecțiilor.

Ce va determinat să deschideți o nouă agenție de modeling?

Sebastian David: Acum cinci ani de zile am pus de o colaborare cu totul și cu totul inedită. Am atras alături de noi doamne care nu au nici o legătură cu moda, doamne între 13 si 60 de ani cu diferite statuturi sociale, cu diferite joburi în societate care ne-au răspuns nebuniei noastre de a prezenta alături de noi modă. Nu sunt manechinele obișnuite de 90-60-90, am ales corpolarități diferite, de la persoane slabe, la persoane corpolente tocmai ca să demonstram că D’OR poate să se adreseze absolut fiecărei tipologii de femei. În urma colaborării cu ele și în urma succesului pe care l-am avut, chiar și la Cluj Fashion Week, pentru că am fost invitația cum doi ani de zile și am mers cu cățel cu purcel, împreuna cu toată trupa de dive la Cluj, doamnele au avut un succes foarte mare pentru că la intrarea unei dintre persoanele corpolente în sala, ne-a fost foarte frică de reacția publicului, dar au întâmpinat-o și au aplaudat-o de la început până la sfârșitul defilarii, lucru care ne-a atras atenția asupra faptul că ar trebui să arătăm și să fim și în sprijinul copiilor care pot să facă lucrul acesta, avănd corpolarități diferite și uneori fiind subiecți ai bullingului. De ce Diva’s? De multe ori ne-am lovit în Satu Mare și în general de incultura pe care o au manechinii în ceea ce privește moda. Este un lucru să fii manechin, dar este un altul să știi ce porți și cum porți, să știi cum să te comporți, să știi cum să vorbești despre hainele pe care le porți sau despre brandurile pe care le reprezinți. De asta a apărut Diva’s. Este o agenție în care sunt două ore de cursuri pe săptămână. Un curs este teoretic, în care copii învață ce înseamnă fashionul, ce înseamnă manechinele importante din lumea fashion, ce înseamnă trandurile, ce înseamnă casele de modă, care sunt acestea, ce înseamna haute couture, pret-a-porte, tot ce ține de fashion, tot ce ține de istoria fashionului, învață cum să se machieze de la persoane foarte importante în domeniu, învață cum să își îngrijească părul, învață cum să pozeze. De asemenea de la persoane importante în domeniu din Satu Mare, stăm de vorbă cu diferiți designeri care au fost invitați ca să le povestească ce înseamnă munca aceasta și nu în ultmul rand, învață sa-și reprezinte posibilele branduri sau posibilele produse pentru care au lucrat. Sunt jocuri pe care le facem cu ei prin care le testăm cultura și îi punem să se gândească cum ar fi să fie reprezentant al unei firme de pepeni sau chestii de genul acesta. Le punem la încercare imaginația. Culmea este ca raspund cu cea mai mare plăcere și dacă în prima grupă am avut doar 14 cursanți, în a doua grupă avem deja 39. A doua ora este un curs practic în care învață cum să se poziționeze în momentul în care prezintă o haină, mers scenic, cum să învețe să își arate feminitatea. Avem copii care vin de la vărsta de 11 ani, iar cea mai mare cursanta are 25 de ani. Datorită faptului că în Baia Mare nu există o agenție de manechine, în prima grupă am avut o fată care ulterior pozelor pe care le-a facut cu colaboratorul nostru, a deschis apetitul băimărencelor și actualmente vin sâmbăta trei fete din Baia Mare.

Cum a luat naștere agenția?

Cosmin Mureșan: Agenția practic e de doi ani în formă oficială. Mereu am avut discuții cu clientele noastre că nu își găsesc haine pe măsură, mai ales persoanele voluptoase, aveau frustrarea că pe piață există haine frumoase pentru persoanele slabe, în schimb pentru ele erau propuse niște haine atât de clasice și atât de banale încât își pierdeau personalitatea. Și atunci ne-am gândit că putem face haine care șă vorbească despre personalitatea omului, în primul rând. De aici încet, încet, am deviat către partea de imagine și am început să propunem acest format de prezentare, nu cel tradițional cu manechine omologate. Au fost persoane voluptoase, au fost persoane care practic prin simpla lor prezență au marcat prezentarea de modă. La Cluj am fost invitați cu acest concept tocmai pentru a demonstra că și în Romănia se poate face acest lucru, adică să îmbraci cât mai multe tipuri de corpolarități. Agenția în forma ei actuală respectă trendul european pentru că de șase ani de zile deja în Europa, de opt ani de zile în Statele Unite, designerii sunt obligați ca 30% dintr-o colecție să fie destinată persoanelor cu forme. După ce am apărut noi, la City Fashion Week, cu acest concept de prezentare, foarte mulți s-au luat după noi. Există agenții care și-au schimbat structura de bază, tocmai pentru a avea deschidete către persoanele mici de statură, către persoanele cu volume și pe mine mă bucură foarte mult lucrul acesta deoarece asta vorbește despre o maturizare a modei românești. Agenția nu se adresează doar persoanlor standard manechin, avem domnisoare de 1,52 înălțime. Alte agenții nu le-au oferit nici măcar posibilitatea de a se duce la casting pentru a vedea atitudinea. Noi la momentul la care ne-am cunoscut, ne-am lovit de faptul că există pe piața românească o grămadă de copii frumoși mici de statură cărora nu li se oferă posibilitatea de a se exprima. Vineri am avut un eveniment, de la începutul pandemiei ne mai putându-ne exprima prin evenimentele de fashion, acum când s-a mai calmat admosfera, am pus bazele unei întâlniri ”Fashion at six”, copii având posibilitatea să aibă primele prezentări din viața lor pentru că agenția și-a pus bazele în timpul pandemiei. A fost o prezentare foarte interesantă în care prima oară după mulți ani, pentru că trebe să spunem cu modestie, acum vreo 10 ani, tot noi am făcut prima prezentare de bijuterii din Satu Mare, am adus din nou un designer de bijuterii într-o prezentare.

Care sunt standardele de frumusețe pentru agenția voastră?

Cosmin Mureșan: Nu sunt! La noi standardele nu sunt cele clasice pentru că într-o agenție, ca să devii model de cat walk, trebuie să ai 1,80 ca băiat si 1,75 ca fată, să fii slab, să ai picioare, ei bine, noi încercăm să demonstrăm că poți să faci un proces de incuziune, un fel de acceptare a tuturor formelor pentru că asta este baza agenției, noi demonstrăm că orice om daca își dorește și mai ales dacă are ceva de spus în domeniu, poate să o facă și atunci la noi standardul este să ai personalitate puternică, să fii estetic, practic să întrunești ceea ce consideră lumea în general a fi un om frumos, nu este un lucru foarte foarte important pentru ca sunt și oameni care nu întrunesc acordul public de frumusețe, dar prin felul lor de a fi, de a se piziționa, reușesc să devină niște oameni extraordinar de frumoși. De asemenea, unul dintre standardele nostre este ca acel copil să își demonstreze sieși că poate să își depășească limitele. Am avut la început copii care au venit cu o foarte mare problemă și anume lipsa de încredere ceea ce este o chestie generală la generațiile noi, nu sunt capabili să vadă exact cum sunt ei în realitate și din cauza bullingului care este un fenomen social în România, la ora actuală sunt copii care nu vor să se expună, tocmai pentru că sunt câțiva copii la școală care aplică legea junglei și atunci vin la agenție să își descopere practic posibilitatea de exprimare. În urma faptului că am cunoscut o doamnă psiholog, vrem să facem în așa fel încât să se întâlnească cu copiii și să povestească pentru ca lucrul acesta îi vor ajuta să se deschidă și să primească consiliere pentru ceea ce li se întâmplă la școală sau în alte medii în care nu sunt văzuți atât de ok orecum îi vedem noi în agenție. Noi ne-am confruntat de la început cu o moștenire a agențiilor din Satu Mare în ideea în care foarte mult timp, o agenție de modeling din oraș a fost văzută ca ”ce să faci cand nu ai ce să faci, merg să mă fac manechin” și atunci oi am construit un sistem care servește nu numai la devenirea manechinului pentru că sunt dintre copiii care vor deveni manechini, profesioniști, dar noi oferim un set de instrumente pe care copilul respectiv să le poată folosi ulterior în viață și astfel agenția nu ma este la stadiul ”ce să faci cand nu ai ce să faci” ci practic devine un fel de școală.

Ce înseamnă frumosul pentru voi?

Cosmin Mureșan: Pentru mine frumosul a încetat să mai reprezinte un concept estetic. Frumosul este mai de grabă o stare, orice poate sa fie frumos, în ideea în care frumosul trebuie să comunice ceva.

Sebastian David: O stare de liniște, nu consider că trebuie să dăm o definiție frumosului, putem să îl găsim absolut orice, trebuie doar să îl vedem pentru că așa cum pentru unii o personă poate să fie frumoasă, pentru alții nu, în persoana respectivă poți să găsești ceva care să îi confere frumos. Pentru mine nu există o definiție a frumosului.

De ce ai nevoie ca să fii model?

Sebastian David: De atitudine! La noi în agenție, ai nevoie de dorința de a face lucrul acesta, de a trece peste anumite granițe și peste anumite delimitări pe care ți le-ai pus singur. Ce calități trebuie sa aibă modelele? Nervi de fier, dorința clară de a te uita la o prajitură și de a zice nu, dorința de a persevera în ciuda oricăror obstacole. Din punctul meu de vedere este una dintre cele mai dificile joburi pentru că te întâlnești cu foarte mulți oameni, te întâlnești cu gândiri diferite, cu trăiri diferite cu shootinguri în costum de baie în vârf de munte la 0 grade, cu shootinguri de 14 de ore, cu purtat blană la 50 de grade în deșert, cu tot felul de lucruri la care alții nu se gandesc, ei văd doar rezultatul final.

Cum ați descrie agenția voastră pentru publicul larg?

Sebastian David: Un potpuriu de comportamente, de trăiri, de copii frumoși fiecare în felul lui, de vise și realizări, deoarece până la urmă visele lor se realizează.

Ce planuri de viitor aveți?

Cosmin Mureșan: Unul dintre obiectivele noastre este să aducem în Satu Mare un eveniment de modă care să reunească designeri din toată țara pentru că orașul nostru este unul cu tradiție croitoricească.

Sebastian David: Conceptul nostru D’OR vrea să lanseze cu sprijinul Muzeului Județean, în urmăroarele săptămâni, două colecții care până acum pe plaja sătmăreană nu au existat, o colecție dedicată femeilor mici de statură care se va intitula ”Le Petite Femme” și o colecție care va fi exact opusul, dedicată doamnelor cu forme rubensiene.