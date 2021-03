Filiala UZPR „Anton Davidescu” Satu Mare-Sălaj se bucură de succes și notorietate

=

La Adunarea Generală anuală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), care a avut loc online, sâmbătă, 20 martie, Doru Dinu Glăvan – președintele UZPR a apreciat printre altele în mod pozitiv evoluția Filialei UZPR „Anton Davidescu” Satu Mare-Sălaj. Domnia sa a rememorat faptul că: „ În urmă cu aproximativ doi ani, 2018, la Satu Mare, ziaristul Dumitru Țimerman a inițiat primele demersuri în vederea înființării unei Filiale a UZPR și la Satu Mare. La data respectivă, în județul Satu Mare erau doar câțiva membri ai UZPR”. Discuția telefonică de atunci, cu președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, a fost scurtă și concisă. La întrebarea: „D-le președinte, de ce nu putem avea și noi ziariștii sătmăreni o Filială a UZPR?”. Domnia sa a răspuns printr-o întrebare sugestivă: „Cine vă oprește ?”. După această discuție au fost informați ziariștii sătmăreni printr-un comunicat, aprobat de președintele UZPR, despre acest proiect local, care conținea și condițiile de înscriere în UZPR. Rememorez câteva gânduri așternute pe hârtie, după înființarea Filialei sătmărene a UZPR, care s-au transformat în istorie locală: ,,După mai multe demersuri ambițioase și insistente, care au fost necesare pentru înființarea viitoarei Filiale, în 20 martie 2019, la restaurantul AURORA din Satu Mare a avut loc prima întâlnire de lucru cu DORU DINU GLĂVAN – președintele UZPR, organizată cu sprijinul Trustului Media NORD VEST și GAZETA DE NORD- VEST Satu Mare, la care au participat peste 20 de jurnaliști sătmăreni. Această întâlnire memorabilă s-a petrecut sub tutela emblematică a împlinirii vârstei de 100 de ani de la înființarea U.Z.P.R. În urma unor discuții și dezbateri pe marginea statutului UZPR, care au avut loc între Doru Dinu Glăvan și jurnaliștii sătmăreni, în lunile următoare au fost întocmite dosare de înscriere, care s-au finalizat cu primirea de noi membri în UZPR. Al doilea moment important din viața jurnaliștilor sătmăreni, premergător înființării Filialei UZPR la Satu Mare, a avut loc în 6 septembrie 2019, la CASA MEȘTEȘUGARILOR din Satu Mare. În cadrul simpozionului CORONA CARPATICA – ZILELE REVISTEI CRONOGRAF, organizat de Centrul Judeţeam pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Satu Mare, a avut loc o nouă întâlnire cu ziariștii sătmăreni la care au participat: Doru Dinu Glăvan – președintele UZPR și Miron Manega – purtătorul de cuvânt al UZPR. Așadar, Filiala UZPR „Anton Davidescu” Satu Mare a fost înființată în 13 februarie, 2020, în Sala „Multimedia”, pe „un teren neutru”, a Bibliotecii Județene Satu Mare…” . În prezent, Filiala UZPR „Anton Davidescu” Satu Mare-Sălaj are 40 de membri, 30 din Satu Mare și 10 din Sălaj. În curs de finalizare se mai află alte 5 dosare ale unor colegi din presa sătmăreană, care doresc să devină membri ai UZPR. Precizez că toate dosarele trebuie să aibă acordul, pe bază de semnătură, a președintelui Filialei UZPR „Anton Davidescu” Satu Mare-Sălaj, înainte de a fi evaluate de Comisia de Atestare Profesională din București – după cum s-a precizat la recenta Adunare Generală anuală a UZPR.

Dintr-un comunicat postat pe site-ul UZPR, de către Departamentul de Comunicare, am selectat câteva informații reprezentative referitoare la Adunarea Generală anuală a UZPR , care a aprobat rapoartele de activitate supuse votului online: ,,În cadrul unui eveniment fără precedent, Adunarea Generală anuală a UZPR, desfășurată online, a implicat, pe lângă sesiunea de vot exprimat electronic, o amplă întâlnire a conducerii centrale cu coordonatorii tuturor filialelor, care reprezintă vocea celor aproape 4.000 de membri ai celei mai mari organizații de breaslă din țară. Menționând că tot ceea ce întreprinde Uniunea este statutar și în temeiul legii, precum și faptul că detractorii (Detractor: defăimător, ponegritor, calomniator, bârfitor – după DEX, n.a.), câțiva, sunt reduși la tăcere de către justiție, unul câte unul, președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, a amintit că: „Uniunea este o legătură cu țara a filialelor de peste hotare, prin intermediul membrilor săi din: Graz, Viena, Serbia, New York, Canada, Carolina de Nord, Marea Britanie, Roma”. Realizând o trecere în revistă a activităților UZPR din anul 2020, prezentate în Raportul președintelui, supus, la rândul său, la vot, Mădălina Corina Diaconu, secretar general al Uniunii, a amintit activitățile importante ale UZPR, care au avut loc în anul 2020: Seratele „Eminescu jurnalistul”; festivalurile și parteneriatele organizației; evenimentul online „Săptămâna Presei Românești” – care va continua și în anul curent; activitatea Teatrului Nostru M; concursul UZPR – care va fi încununat cu o Gală a Premiilor; continuarea demersurilor pentru recunoașterea prin lege a zilei de 28 iunie ca Ziua Ziaristului Român; apariția regulată a publicațiilor editate sub egida Uniunii; pagina de internet uzp.org.ro; revista UZPR și „Cronica timpului”, dar și volumele editate sub tutela Editurii UZP. La Adunarea Generală anuală a UZPR au fost prezenți concomitent, prin videoconferință, 50 de șefi de filiale UZPR din România și de peste hotare, care au aprobat statutar, cu 90 % din voturile exprimate electronic de către delegați: Raportul președintelui Doru Dinu Glăvan, Raportul Comisiei de Atestare Profesională, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul Comisiei de Onoare și Arbitraj și descărcarea de gestiune a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020. Închei această incursiune în lumea UZPR, cu energia magică existentă în cuvintele înțelepte ale diplomatului britanic Hugh Elliot: ,,Oamenii cresc unde sunt apreciați, merg unde sunt primiți și rămân acolo unde sunt iubiți!”

Dumitru Ţimerman