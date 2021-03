O tânără adoptată din județul Satu Mare își caută familia naturală

=

O tânără adoptată își caută familia naturală în județul Satu Mare. Redăm mai jos mesajul tinerei, postat pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României:

”Cele mai bune gânduri din Anglia! Numele meu la naștere a fost KRAICZAR TIMEA KATALIN, născută la 4 octombrie 1993 în CAREI. În data de 3 noiembrie 1993 am fost internată la leagănul de copii și am fost adoptată în 1995 de o familie minunată din Satu Mare.

Sunt în căutarea mamei mele biologice, pe nume KRAICZAR IOANA ECATERINA. Numele tatălui meu figurează ca fiind necunoscut. Îmi doresc foarte mult să aflu trecutul meu, dacă mai am frați / surori, să îmi cunosc adevărata familie.

Știu că este foarte dificil să îmi găsesc rudele, dar nimic nu este imposibil și sper cu ajutorul acestei pagini minunate și cu ajutorul vostru, să vină clipa în care îmi voi cunoaște familia biologică.

Vă rog din suflet sa DISTRIBUIȚI și să mă ajutați în căutarea mea, îmi doresc din tot sufletul meu ca distribuirile voastre să ajungă la mama și la frați/surori (daca am), orice părere de a voastră și indiciu este binevenit.

M-am stabilit în Anglia, unde sunt căsătorită și am o viață foarte frumoasă. Dacă o să ajung să îmi cunosc familia mea, sunt dispusă sa merg în orice țară pentru a mă întâlni cu ei. Vă mulțumesc enorm tuturor celor care mă susțin!”