Proiectul de buget al comunei Vetiș, în dezbatere publică

Proiectul de buget local de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2021 este publicat pe pagina de internet oficială a comunei Vetiș , în Monitorul Oficial local, secțiunea ”Dezbateri publice”.Cei interesaţi pot transmite întrebări, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul bugetului, în termen de 15 zile de la data publicării, în scris la registratura primăriei Vetiș sau pe adresa de email primria@vetis. Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării pentru aprobare a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2021, în ședința consiliului local din luna martie.

EXPUNERE : Proiectul de buget al comunei Vetiș pe anul 2021 s-a întocmit având în vedere :

A. La capitolul de Venituri

– Evaluarea veniturilor proprii realizate din impozitele pe proprietăți, cota de 65 % din impozitul pe venit realizat pe raza u.a.t. Vetiș, alte impozite și taxe care se constituie venituri ale bugetului local, evaluate în funcție de masa impozabilă aflată în evidența primăriei, respectiv funcție de realizările anului precedent.

– Cotele defalcate din impozitul pe venit au fost estimate în baza mediei realizate în ultimele două luni ale anului precedent și primele două luni ale acestui an.

– Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri și servicii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiu, care potrivit actelor normative în vigoare sunt finanțate parţial de la bugetul de stat şi se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare s-au estimate la nivelul anului precedent.

– Sumele defalcate din T.V.A., transferate de la bugetul central, destinate plății indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, salariilor personalului însoţitor al persoanelor cu handicap s-au estimate la 90 % din total necesar, conform prevederilor legale și luând în considerare declarațiile oficiale privind asigurarea sumelor la acest nivel.

Estimarea veniturilor totale în aceste condiții se ridică la suma de 11.124 mii lei, din care 9.130 mii lei venituri proprii, la care se adaugă suma de 2.773 mii lei excedent bugetar la sfârșitul anului 2020.

B. La capitolul Cheltuieli

– La evaluarea cheltuielilor s-a luat în considerare necesarul de sume pentru cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunurile și serviciile și investițiile (lucrări noi, lucrări în continuare, dotări, elaborare de studii de fezabilitate) necesare pe capitolele : autorități publice, ordinea publică, învățământul, asistența comunitară de sănătate, cultura, religia și sportul, asistența socială, dezvoltarea infrastructurii publice, dezvoltarea infrastructurii de transport.

– O sumă importantă de 1,2 milioane lei s-a prevăzut pentru continuarea lucrărilor de amenajare a șanțurilor și podețelor, în continuare pe strada Csengeri și pe strada Principală din Vetiș.

– La Investiții – Secțiunea de dezvoltarea bugetului local, listele cheltuielilor de capital (lucrările noi sau în continuare, dotări, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile) acestea cuprind nevoile identificate de către autoritatea publică locală și sunt prezentate în Anexa – Lista obiectivelor de investiții.

Obiectivele importante ale secțiunii de dezvoltare planificate a se realiza în acest an :

– În cursul lunii martie demarează lucrările de extindere a rețelelor de apă și canalizare în Vetiș și Oar, cuprinzând două loturi : străzile din Oar și străzile noi din Vetiș. Străzile din Oar vor fi realizate integral, asigurându-se o acoperire de 100 % a localității. Străzile din cartierul nou al Vetișului se vor realiza parțial, în funcție de sumele disponibile în acest an, lucrările continuând și în anul următor. Lucrarea este contractată integral, ordinul de începere a lucrărilor urmând să fie dat imediat după aprobarea bugetului.

– Investiția de realizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare a localității Decebal, realizat în cadrul Master Planului județean cu finanțare din fonduri europene este pubicat la licitație, urmând ca lucrările să înceapă în semestrul II al acestui an. În bugetul comunei s-au prevăzut sumele estimate pentru cofinanțarea acestei investiții.

– În buget s-a cuprins continuarea lucrărilor de modernizare a străzilor din Oar și Vetiș, tot pe două loturi : restul străzilor din Oar, în număr de 7, care au rămas nemodernizate încă și respectiv străzile din cartierul nou din Vetiș. Lucrarea urmează să fie licitată imediat după aproarea bugetului, lucrările realizându-se parțial în acest an, funcție de disponibilitatea financiară.

– În acest an se va realiza Studiul de fezabilitate al modernizării tuturor străzilor din localitatea Decebal, lucrări care sunt planificate a se demara imediat după realizarea rețelelor de apă și canalizare pe străzile din localitate.

– Se va continua și finaliza Parcul recreativ, proiect finanțat parțial de fonduri europene, în curtea dispensarului medical din Vetiș.

– Se vor realiza studiile de fezabilitate ale unei creșe, respectiv pentru extinderea clădirii școlii gimnaziale, clasele I-IV, de pe strada Teilor din Vetiș, investiții pentru care dorim să accesăm finanțare europeană în perioada următoare.

