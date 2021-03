Salvatorii de cărți

Salvatorii de carti, o activitate non profit, care are ca scop salvarea cărților de la gunoi, foc etc. Sătmărenii apreciază foarte mult acesta caravana a cartilor, situata langa parcul central, in fiecare zi cand vremea permite.

Aceasta idee s-a nascut in urma cu 6 ani, cu gandul la elevi, la pensionari, la oamenii cu buget mic, iaroamenilor care nu mai vor să citească, noi le-am readus dorința și plăcerea de citit. Cărțile noastre sunt preturi micisi foarte mici, mai exact cu 5 și 10 lei.

De unde faceti rost de carti?

Noi le salvăm de la tomberoane, nu lasam sa fie aruncate asemenea valori, donatii de la oameni, dar mai cumpărăm și noi din casele sătmărenilor.

Cate carti aveti pe stoc?

In stocul nostru se află foarte multe feluri de cărți că de exemplu cărți pentru școală, cărți de limbi străine, cărți de povesti, chiar și autori renumiți, Mihai Eminescu, Ady Endre, Agatha Christie și multe altele.

Cum reactioneaza satmarenii la vederea caravanei?

Sătmărenii vin direct cu anumite titluri, autori și pleaca de la noi cu zâmbetul pe buze deoarece, cartea pe care o căutau de mult ,o gasesc aici.

Cei interesati va pot gasi si on-line?

Căruța cu cărți se află în Satu Mare aproape de 3 ani. Sătmărenii ne apreciază foarte mult, fata lor cu zâmbetul pe buze ne reamintește de ce existăm, ne aminteste că nu suntem degeaba, că oamenii mai citesc și nu se lasă dusi în lumea virtuală a internetului.

Suntem pe strada pentru a oferIi oamenilor valori adevărate, valoarea cititului. Putem fi gasiti de satmareni si pe pagina de Facebook, Salvatori de cărți din Satu-Mare-Szatmarnemeti Konyvmentok.