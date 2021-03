Se strâng bani, alimente și haine

O campanie umanitară a fost începută pentru a ajuta familia greu încercată din județul Satu Mare, a cărei mezină a fost diagnosticată cu leucemie.

„Varga Anita domiciliată în sat Oar are o fetiţă în vârstă de doar 2 anişori care a fost diagnosticată cu LEUCEMIE. Are organele mărite și gaură la inimioară. Momentan se află în Cluj sub tratament, din păcate familia se află într-o situaţie financiară dificilă. Mămica fiind cu micuţa Aida la spital, tatăl nu mai poate lucra deoarece trebuie să stea acasă cu ceilalţi 3 copii. Familia are nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a putea trece de această grea încercare. Este nevoie de alimente, hăinuțe și bănuți. Mulţumim în numele familiei! Dumnezeu să o ajute pe micuţa Aida!”, este mesajul campaniei.

Contul pentru donații:

RO82BRDE310SV47502813100

SWIFT BRDEROBU

Szabo Genoveva Celia