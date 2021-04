A studiat teologia, dar a ales muzica

=

Ionut Uivarosi este un om cu dragoste de aproape, cu gandul da a face fericit oamenii si de a ajuta pe cat posibil pe cei de langa el. Este mereu zambitor si cu chef de viata, dornic de a afla si a realiza lucruri si proiecte noi .Interpretul de muzica populata a studiat teologia insa a ales drumul muzicii.

De la cine ai mostenit talentul?

Tatal meu fiind invatator la scoala din comuna si canta de mic la taragot, cel mai precis de la el am mostenit acest talant, bineinteles daruit fiind de creatorul nostru Domnul Iisus Hristos.

Ai terminat teologia, totusi nu ai urmat acest drum.De ce?

Deoarece a fi preot trebuie sa fii lumina pentru cei din intuneric, iar ca sa fii lumina, trebuie sa fi tu insuti o lumina pentru tine si familia ta. A fi preot este ceva divin, ceva Dumnezeiesc, trebuie sa te dedici cu totul lui Dumnezu si invataturilor Lui sfinte . Dar eu mereu am zis, “Fie voia Lui!”

Care crezi ca este cea mai mare calitate a ta?

Cea mai mare calitate a mea este bunatatea, dragoastea de a face bine, de a face fericit pe tot omul, daruindu-i tot din ceea ce Dumnezeu mi-a oferit mie. Daca daruiesti, primesti si datorita faptului ca am primit acest dar minunat de la Dumnezeu, glasul meu, trebuie, ca si eu in schimb sa ofer dragoate , rabdare si incredere tuturor .

Cat de mult iti lipsesc evenimentele?

Imi lipsesc mult, am fost invatat sa fiu alaturi de oameni atat la biserica in postura de cantaret cat si la evenimente. Evenimentele faceau parte din viata mea, fara evenimente viata e mai trista , evenimentele fac ca oamenii , prietenii sa fie aproape, atat la bine cat si la greu.

Ce melodie iti este cea mai draga. De ce?

Melodia cea cea mai draga este “De cand am venit pe lume ” deoarece prin aceasta imi exprim dragosta de a fi bun, dar prin bunatate si talent ai si multi dusmani. Prin acest cantec am subliniat ura si dusmania, care vine din partea celorlalti din cauza succesului tau.

Ce ai schimba la oameni, daca ai avea aceasta putere?

In primul rand mentalitatea tineretului care nu mai are rusine si dragoste de nimic, lumea s-a inrait s-a departat de Dumnezeu, luand ura si toate relele in brate facandu-si drumul lor, ne mai respactand biserica si randuielile care mosii si stramosii nostri le respectau cu sfintenie. Sa ne uitam la sfarsitul lor si la varsta lor frumoasa si sa vedem in zilele noastre, cati tineri datorita neascultari si necredintei lor in nimc se duc fara de vreme, pentru ca Dumnezeu ne arata ca El ne-a creat pe noi, nu noi pe El. Precum ii canta pasarile si insectele lui Dumnezeu, asa ar trebui si noi sa ii multumim si pentru tot , o sa vedem ca o sa fie mai rau in lume deoarece fara Dumnezeu nu putem face nimic.

Cea mai frumoasa amintire din copilarie.

Au fost mult aventuri frumoase, dar prima a fost la varsta de 6 ani cand am cantat prima data pe o scena si am scapat microfonul din mana, datorita emotiilor foarte mari. Am coborat jos plangand fiind nemultumit de prestanta mea in acel festival.

Raluca Jofi