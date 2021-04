Artiștii, persoanele care scot monotonia din viața de zi cu zi

=

Aliz Donca are 16 ani și este elevă în clasa a X-a la Liceului de Artă ”Aurel Pop” din Satu Mare. Tânăra artistă susține că arta face parte din ea și că se bucură că a decis să urmeze acest drum.

Când și cum a început relatia ta cu arta?

Pot spune că am crescut alături de artă. Desenez și pictez de când mă știu. Prima și prima dată am dat peste niște carioci la vârsta de un an și ceva, iar de atunci parcă sunt pur și simplu legată de tot ceea ce înseamnă artă. Desigur, erau doar niște forme aiurea, culori combinate hai hui, o mare nebunie sincer, dar părinții mei încă susțin faptul că presimțeau de pe atunci că sunt un copil special. În mod serios m-am apucat de desen doar prin clasa a V-a, atunci când am intrat la Liceul de Arte “Aurel Popp”.

Ce înseamnă arta pentru tine?

Arta reprezintă pentru mine un univers doar al meu, unde sunt în stare să-mi creez propriile reguli și pot pune accent pe tot ceea ce doresc. Este mai mult decât o pasiune acum.

Pe care ramură a artei vizuale o îndrăgești cel mai mult? De ce?

Ramura mea favorită din întregul cadru al artei vizuale este fără îndoieli desenul. Repetând ani la rând, această tehnică mi-a pătruns destul de bine în mână aș putea spune, așadar știu să o fac cel mai bine. Probabil mă satisface și faptul că am ajuns la acest nivel și prin consecință, grafica a devenit preferata mea.

Ce te inspira? Te inspiri mai mult din mediul virtual sau din cel real?

Mă inspiră foarte mult oamenii renumiți pe care îi admir. Îmi place la nebunie să îi desenez pe aceștia cât mai realistic posibil, cu cât mai multe detalii și am observat că și cei care mă urmăresc sunt încântați când văd un astfel de tablou cu unul dintre cântăreții lor preferați de exemplu. Prețuiesc intens faptul că îmi apreciază lucrările!

Care este artistul tău preferat și de ce ?

Poate sună ciudat, însă nu am un artist preferat. Îmi plac numeroși artiști totuși. Pe lângă cei clasici și foarte bine cunoscuți, am mulți prieteni tineri artiști din toată lumea cărora le ador stilul. Sunt niște oameni super talentați! Ținem legătura online și mi se pare foarte frumos că suntem exact ca o familie uriașă. Mă bucur că avem șansa să comunicăm, să ne împletim ideile și să ne mai dăm sfaturi din când în când.

Cât de mult consideri că te influențează societatea în care trăiești ?

Nu pot spune că nu mă influențează deloc societatea în care trăiesc, dar nu mă influențează nici prea mult. Încerc să îmi trăiesc viața fără a mă lupta cu ceea ce cred oamenii. Un factor care mă deranjeaza pe de altă parte este ideea că “artiștii mor de foame”. Ca artistă aud replica aceasta destul de des și nu sunt deloc de acord cu ea. După părerea mea, noi, artiștii, suntem persoanele în stare să scoatem monotonia din viața de zi cu zi, să oferim un strop de culoare tuturor și doar pentru câteva momente să bucurăm sufletele privitorilor. Cred că ar trebui cu toții să ne reamintim faptul că putem ajunge oameni de succes, în orice domeniu cu multă muncă și voință. Nu este bine să subapreciem nici o meserie!

Ce părere ai despre arta digitală ?

Arta digitală mi se pare de-a dreptul interesantă. Am încercat și eu să lucrez în programe digitale acum ceva timp. E chiar captivant să desenezi în acest fel, dar eu aleg să rămân fidelă graficii obișnuite.

Preferi să creezi tablouri în culori sau alb negru ? De ce?

În momentul de față prefer să realizez tablouri în alb negru, dar înainte eram obsedată de creioanele colorate. Ironic, Aliz cea veche nici nu își punea problema să se apuce vreodată de portrete doar în alb negru! Pe urmă, experimentând și maturizându-mă pe plan artistic, am realizat că arta în alb negru este mult mai elegantă și netedă. Cu ajutorul creioanelor grafice, munca la fiecare amănunt e mai plăcută, cel puțin așa mi se pare mie.

Ai participat la concursuri de artă?

Da, am participat și la concursuri de artă. Un premiu cu care mă mândresc este cel de la concursul internațional “Les Fables Jean de la Fontaine”, ediția 2020! Am luat premiul întâi la categoria mea de vârsta. Concurez și anul acesta, de data asta încadrându-mă la altă categorie de vârstă, așă că țineți-mi pumnii!

Care a fost cea mai plăcută experiența?

Una dintre experiențele cele mai plăcute a fost momentul în care am aflat că am fost admisă la Liceul de Arte “Aurel Popp”. Eram doar o puștoaică de clasa a cincea și nu prea conștientizam că atunci mi s-a deschis și mai larg drumul spre o viață de artist, dar acum, privind înapoi îmi dau seama de acest lucru. Mă bucur nespus că am ales această cale și aștept cu nerăbdare tot ceea ce urmează!