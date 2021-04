Biserica de lemn din Bolda, bijuterie arhitectuarală românească

=

Poate nu la fel de celebre ca cele din Maramureş dar cel puţin la fel de frumoase, bisericile de lemn din Satu Mare respectă unitatea de concepție, lăcașurile de cult fiind construite după aceeași organizare folosită în întreaga arhitectură medievală românească. Totodată, construcția edificiilor respectă caracteristicile cultului ortodox. Astfel, absida altarului, naosul și pronaosul sunt înșirate pe direcția est-vest, iar în unele cazuri există spre apus un pridvor deschis.

Odată ce te apropii de acestea, atrag atenția detaliile sculptate cu migală în lemn, dar și icoanele sau frescele pline de sobrietate, menite să sublinieze trăsăturile esențiale ale monumentului. Cu toate că degajă simplitate, proporțiile alese la realizarea lăcașurilor de cult parcă ating perfecțiunea, iar atmosfera astfel creată îndeamnă la reculegere și meditație.

O astefel de bijuterie arhitecturală este și biserica de lemn din Bolda , ce se găsește în Satul Bolda, Sat ce aparține de Comuna Beltiug, din Județul Satu Mare și are hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Biserica de lemn din Satul Bolda, datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și a fost adusă aici în secolul al XIX-lea din satul vecin, Socond. Pe partea vestică a bisericii se găsește intrarea în biserică, iar prispa are patru stâlpi de susținere și o piatră de moară sub partea de nord, iar din prispă se urcă în cafas și la cele două clopote. Deasupra galeriei clopotelor, cu câte două ferestre pe fiecare parte, se găsește coiful cu baza octogonală, iar din mijlocul acestuia se înalță fleșa. De-o parte și de alta a turnului, se găsesc două turnulețe mai mici pe marginile bisericii, spre apus. Turnul și acoperișul sunt acoperite cu șindrilă, iar pereții, din bârne orizontale, fiind văruiți. Cele patru ferestre ale bisericii, sunt plasate două în naos și două în absida altarului, absidă de formă hexagonală. Masa sfântului altar, are piciorul cioplit în bardă și cu o bază decorată cu motivul funiei și linii orizontale. Pictura iconostasului, este executată în manieră bizantină tradițională, datând din secolul al XVIII-lea. Ușile împărătești, sunt pictate în maniera apuseană de la începutul secolului trecut și-i înfățișează pe arhanghelii Mihail și Gavril, sărbătoarea acestora fiind, se pare, fostul hram al acestei biserici. În mijlocul bolții cilindrice, se găsește un policandru din lemn sculptat care poate fi urcat sau coborât cu ajutorul unui scripete. Biserica a avut și câteva cărți vechi de cult și icoane pe sticlă de la Nicula, dintre care se mai păstrează două: „Maica Domnului cu Pruncul în brațe”, încadrată într-un chenar cu motive vegetale și „Sfânta Treime”. Există două cruci de binecuvântare de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar și o toacă mecanică. Dacă treceți prin această minunată zonă, puteți vizita și această biserică de lemn, un obiectiv turistic din Provincia Istorică Crișana.

Nicolae Ghișan