Flaviu Dunca, un bucătar cu viziune

Flaviu Dunca este noul bucătar chef de la hotelul Aurora. Acesta are o vastă experiență în mai multe tipuri de bucătării, românești dar și internationale.

“Caut să experimentez cu diverse stiluri de mâncăruri. De la restaurantul nostru oricine va pleca satisfăcut, și un gurmand care dorește un cotlet, dar și un om pretențios care preferă fine dining. Avem preparate începând de la pește oceanic până la tradiționalul mangalița. Dorim să creăm un echilibru și să acoperim cât mai mult din gusturile clienților”.

Încercăm să folosim materie primă românească

Meniul este cartea de vizită a unui hotel care se respectă. Flaviu încearcă să gătească cât mai diversificat.

“În mare, meniul se bazează pe preparate din porc, pește, vită și ulterior vom adăuga și miel. Deocamdată nu am găsit un producător care să ne furnizeze miel. Ne-am axat mult pe salate, ciorbe, supe creme, feluri principale, dar și bucătarie mai light, cum ar fi cartofii cu scoici afumate. Avem multe preparate și din bucătăria italiană, diverse tipuri de paste. Încercăm să ne procurăm produsele de la producătorii locali și să folosim materie primă românească, deocamdată avem o gamă mai restrânsă. Avem câteva deserturi pe care nu o să le mai întâlniți în altă parte, cel puțin pe plan local.”

Vom încerca să creăm altceva, puțin spectacol

Flaviu Dunca se bazează mult pe ideea de inovație și experimente în bucătărie. Dorește să creeze un meniu care să îmbine originalitatea cu mâncărurile tradiționale, având o bază bogată de vinuri.

“Nu am mers la Masterchef, dar am participat la diverse concursuri mai mari, pe plan internațional. Am luat locul 4 din 900 la unul dintre ele. Nu doresc să merg neapărat la concursuri televizate. Aș dori să implementez un steak house în cadrul hotelului. Consider că în Satu Mare mai trebuie lucrat la partea asta. Nu vom merge doar pe ideea aceasta, dar este o idee de bază. Vom utiliza diverse tipuri de carne care se pretează pe tematica de Steak House.

Vom încerca să creăm altceva, puțin spectacol. Vom avea o gama largă de cocktailuri și vinuri, la bar. Aproximativ 90% sunt producători români, chiar locali. Dorim să îi sprijinim.”

Managerul hotelului, Traian Păcurar, declară că este mulțumit de personalul său. “Consider că am câteva persoane cheie în acest hotel. Arhitectul mi-a prezentat o viziune și m-a câștigat cu modul cum a gândit accesul în hotel, un mod inovativ. Flaviu m-a cucerit prin ideea lui de a face un Steak House”.

Adriana Nistor