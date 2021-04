HoReCa afectată de Pandemie

=

Industria HoReCa este printre cele mai afectate de pandemia de COVID-19, având în vedere că a fost, de fiecare dată, vizată de restricțiile impuse de autorități, atât în perioada stării de urgență, cât și în starea de alertă. Deschiderea directă către populație face ca acest sector al economiei să fie pus în imposibilitatea de a supraviețui în condițiile unor asemenea restricții fără ajutor consistent financiar din partea statului, atât pentru salvarea afacerii, cât și pentru păstrarea angajaților.

20% pentru Horeca?

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat, că va acorda despăgubiri pentru sectorul turismului și alimentației publice în valoare de un miliard de lei. Măsura este binevenita, însă este mult prea puțin având în vedere că nevoia sectorului este de 4-5 ori mai mare. Dacă ne luăm dupa OUG, cei 20% pentru care sunt eligibili operatorii se transforma în cel mult 5% acoperire din pierderi.

Statul vrea sa dea 20% din diferenta pe cifra de afaceri dintre 2020 si 2019, dar pentru acesti bani, operatorii trebuie sa mai supravetuiasca înca doi ani, dupa ce banii fusesera promiși pentru iunie-iulie 2021.

“Banii promiși nu ne ajung să plătim toate salariile. Oamenii trebuie să înțeleagă că Horeca înseamnă un întreg lanț. Este inadmisibil ce se întămplă și nu înțeleg logica lucrurilor. Consider că măsurile sunt luate fără o anchetă epidemiologică”, declară un patron de restaurant.

Nu sunt total împotriva restricțiilor, dar cred că are loc o dezumanizare.

Horeca se află în această situație de un an de zile. “Am respectat măsurile, am dezinfectat suprafețele și am aplicat măsurile de distanțare socială. Nu avem nici o perspectivă, am fost obligați să închidem. Statul trebuie să se gândească că angajații nu pot supraviețui doar cu șomajul tehnic.

Am participat la protestele organizate la Satu Mare pentru a afla niște răspunsuri: “Unde sunt banii de la UE? Unde sunt banii cu care am contribuit? Cât mai durează această situație? Au fost făcute studii epidemiologice? De ce marile magazine rămân deschise si noi nu? De ce noi?”

Reprezentanții Horeca sunt de părere că demonstrațiile,manifestările, protestele sunt firești și reprezintă dreptul la libertatea exprimării într-un stat democratic. “Starea de alertă în care ne aflăm e neconstituțională, deci orice măsuri se iau in această perioadă sunt neconstituționale. Consider o încălcare a constituției să se dea amenzi pentru măști”. Patronul restaurantului mai declară că restricțiile nu au dat roade și ar dori să primească soluții concrete.

Pandemia a însemnat faliment

O șefă de recepție de la un hotel din Satu Mare declară că Pandemia a însemnat o scădere semnificativă pentru industria hotelieră. „ În prezent avem un grad de ocupare de 5%. Înainte de pandemie aveam un grad de ocupare de 80% vara si 30% iarna și toamna. Am avut grupuri de spanioli, italieni, maghiari, cehi,polonezi”.

Ea mai descrie cum decurg lucrurile de când a început Pandemia: “Am fost nevoiți să dezinfectăm toate camerele, restaurantul l-am avut închis, iar micul dejun l-am servit în camera. Am luat temperatura la intrare și am instalat sticluțe cu dezinfectant. Dacă aveam un grup trebuia să cazăm clientii respectând distanțarea între camere.”.

Horeca rămâne cel mai afectat sector din România. Se confruntă cu efecte și provocări fără precedent. Viitorul în acest domeniu râmâne în continuare incert.