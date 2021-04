INEDIT. Amintiri din comunism

=

Deși au trecut mai bine de 30 de ani de la prăbușirea comunismului în Europa, mulți dintre oameni au rămas cu amintiri, mai mult sau mai puțin plăcute, din această perioadă. Expoziția “Amintiri din communism” dorește să ne propună un exercițiu de imaginație, mai ales pentru cei născuți după 1989, dar și o aducere aminte pentru cei care au trăit în „epoca de aur”.

Am vrut o expoziție pentru oamenii simpli

Claudiu Porumbăceanu, șeful secției de istorie din cadrul muzeului Satu Mare, ne relatează cum în urmă cu două luni , a demarat o campanie de atragere a sătmărenilor pentru a dona obiecte deținute din perioada regimului comunist. Este de părere că publicul a fost foarte receptiv, răspunsurile au fost peste așteptările prognozate. Din donațiile primite a fost organizată o expoziție în care se reflectă viața cotidiană a anilor `70-`80.

“Avem o listă cu donatorii, o parte și-au exprimat dorința de a fi anonimi. Tot ceea ce se poate vedea într-o proporție de 90% sunt bunuri donate de oameni. Am expus aproximativ jumătate din ceea ce am primit deoarece spațiul de expoziție temporară ne permite doar atât. Nu am vrut o expoziție clasică, cu slogane și liderii din perioada respectivă. Am vrut o expoziție pentru oamenii simplii. De aceea am intitulat-o “ Viața cotidiană ”, declară Claudiu Porumbăceanu.

Oamenii au reușit să se adapteze

Din discuțiile avute cu oamenii, acesta a observat că mai sunt persoane care încă mai au astfel de obiecte de mobilier, bibelouri, macrameuri, dantelă chiar și televizorul alb negru, din perioada comunistă. În cadrul expoziției a fost reconstituit un interior de apartament din acea perioadă (o sufragerie și o bucătărie) în care sunt expuse mai multe obiecte specifice anilor `70-`80.

“Am mers pe un model de familie simplă, am prezentat obiecte specifice perioadei, începând de la anii de școală, avem uniforme de șoimi ai patriei, pionieri, jucării. Am încercat să surpindem cât mai fidel perioada, avem obiecte de uz casnic. Bancnota de 100 de lei era cea mai importantă din perioada respectivă. Avem aparate de radio, discuri de vinil, dinstincții, decorații. Avem obiecte de înfrumusețare, bigudiuri, lame de ras, colecție de ceasuri, aparate foto, patine, se poate vedea inclusiv o cartelă de lapte, cu căsuțele unde se bifa rația respectivă.

Băutura Pepsi Cola a fost acceptată de regim și a făcut mare vâlvă la vremea respectivă. Avem diverse obiecte de uz casnic chiar și o tocană de legume din 1946. Expoziția ne arată cum oamenii au reușit să se adapteze.

Cum am făcut cunoscută campania

Claudiu Porumbaceanu povesteste că a facut cunoscută campania prin intermediul rețelelor de socializare. El a fost persoana de contact care a intrat în legatură cu fiecare donator. La început, unii au fost reticenți dar mai apoi au început să îți spună povestea.

“Au fost mulți care au venit chiar ei cu obiectele și am reușit să legăm această relație apropiată. Am ales să facem o expoziție pentru oameni, cu obiectele oamenilor. Mobilierul este donat de o fostă colegă, Eva Pușcas căreia vreau să îi mulțumesc pe această cale. Această expoziție va dura până în 15 Mai. Avem proiecție de filme, documentare, legate de perioada comunistă din Satu Mare.”

Eram generația cu cheia la gât

“Este o expoziție cu gust dulce amar. Noi fiind copii, nu am simțit aceste greutăți la fel cum le-au simțit părinții noștri. Nu aveam atracțiile pe care le avem azi, ca atare aveam timp de citit, de joacă. Am știut să ne adaptăm și să ne maturizăm poate prea repede. Eram generația cu cheia la gât. Trecând peste nostalgia copilăriei, nu a regimului comunist, au fost vremuri grele. Orice perioadă istorică are părți pozitive, părți negative,controverse. Rămâne ca timpul să își facă datoria și istoricii să cerceteze cât mai obiectiv. Cred ca este singura expoziție referitoare la perioada comunismului unde nu vedeți tablouri cu personalutăți politice, cu steagul partidului”.

Acesta mai relatează ca îi așteaptă pe sătmarenii interesați, care au trait vremurile respective să își aducă și copiii sau nepoții . Este de părere că ar înțelege mult mai bine atât trecutul cât și prezentul dacă ar cunoaște istoria. “Sunt lucruri greu de acceptat. Este o generația care s-a adaptat.”

Expoziția este deschisă publicului, cu respectarea normelor de siguranță în vigoare, între 15 aprilie-15 mai, la sediul Muzeului Județean Satu Mare de pe B-dul Vasile Lucaciu nr. 21.

Adriana Nistor