Mircea Govor: “Îmi doresc ca PSD-ul să redevină o forţă politică respectată şi de temut în judeţ şi să avem linişte şi pace în partid”

Invitat marți seara în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană, managerul Nord Vest TV, Mircea Govor, a vorbit despre situația actuală din PSD Satu Mare. Acesta a ținut să lămurească o serie de acuzații și atacuri ce i s-au adus în ultima perioadă în spațiul public și a amintit că, fiind în Săptămâna Mare, nu va răspunde jignirilor și că-și va ține promisiunea făcută șefilor de la București de a nu da curs provocărilor.

Nu mă interesează şi nu mă afectează atacurile nimănui…

”Eu sunt obișnuit cu astfel de atacuri… Putem să le clarificăm, dacă vrei. Atacurile care au apărut în spațiul public nu mă afectează, nu mă interesează. Sunt călit. De atâția ani au fost rostogolite, verificate și răsverificate de instituțiile care trebuiau şi care nu trebuiau și chiar au făcut verificări la toate aceste acuzații încât nu mai am niciun fel de probleme. Eu le-am promis șefilor mei de la București că nu voi mai răspunde la niciun fel de provocare. Vreau doar să le transmit tuturor celor din PSD Satu Mare că ei sunt colegii mei și rămân familia mea politică. Sunt oameni cu care mă cunosc și muncim împreună de peste 23 de ani, am avut rezultate deosebite și îi apreciez foarte mult. Sigur că așa cum se întâmplă în orice familie să mai apară divergențe sau discuții, am avut și noi la partid mici discuții, dar pe care împreună le rezolvăm”, a spus Mircea Govor, legat de acuzațiile și atacurile ce i s-au adus în ultima vreme.

Acesta a precizat că-și va ține promisiunea și nu va răspunde la provocări și nici nu va ataca pe nimeni în Săptămâna Mare.

”Acum, că suntem în Săptămâna Mare, vin doar cu gânduri bune, de unitate și înțelegere și le doresc colegilor mei din PSD tot binele din lume și bună înțelegere. Îi asigur că au în mine un coleg pe care pot să conteze”, a precizat Govor.

“Îi respect pe primarii din PSD ca pe familia mea”

Legat de viitorul său în partid, Mircea Govor și-a asigurat colegii că în el vor avea mereu un om de bună credință, hotărât, luptător, un real sprijin.

”Obiectivul meu e liniște și pace în PSD. Nu am niciun fel de ambiții, ci doar vreau să văd organizația așa cum a fost cu ani în urmă, puternică, respectată şi de temut în judeţ. Încet, vom intra în normalitate”, a promis Govor, care a felicitat primarii din PSD.

”Vreau să-i felicit pe primarii noștri că rezistă în aceste zile destul de complicate… cu pandemia, cu lipsa de fonduri, cu aceşti guvernanţi catastrofali care fac ce vor şi încearcă prin orice mijloace să-i umilească pe primarii noştri din PSD. Îi respect pe primarii PSD așa cum îmi respect familia mea. Și din această familie face parte și primarul Aurelia Fedorca, despre care se tot spune că eu aș fi atacat-o prin interpuși. Acum vă spun, înainte de Sfintele Paște, că nu am încercat sub nicio formă să o denigrez pe Aurelia Fedorca. Sunt doar invenţii şi diversiuni care vor să mă discrediteze. Am fost și sunt alături de ea și am făcut multe lucruri bune împreună, mai ales când eu am fost vicepreședinte la Consiliul Județean. Amintesc proiectele de infrastructură din oraşul Negreşti-Oaș, cele de la Luna Șes și alte proiecte. Că au fost și mici dispute politice, recunosc, dar eu personal o spun cu mâna pe suflet că din partea mea nu a avut parte de răutăţi niciodată. Eu dacă am ceva de spus o fac direct în față”, a ținut să lămurească lucrurile managerul Nord Vest TV.

Valer Marian, greu de coordonat şi imposibil de manevrat

”Tot în spațiul public se spune că eu îl coordonez pe Valer Marian. Păi cine crede astfel de lucruri înseamnă că nu-l cunoaște pe Valer Marian. El e greu de coordonat și imposibil de manevrat. Cum să facă el la comanda mea ceva?! Am avut perioade în ultimii 30 de ani în care am fost buni prieteni, doar că ultimii ani au fost complicaţi. E o mare minciună, o diversiune şi o păcăleală legat de mine şi Valer Marian… Că el are multe pârghii și umblă încă prin Satu Mare și are relații, asta e un adevăr şi care nu depinde de mine. Dar pot să vă spun că cine-și face de lucru cu Valer Marian nu știe în ce se bagă, am văzut că i s-au adus jigniri în spaţiul public și sunt ferm convins că au făcut o mare greşeală! Nu mai vreau să am răutăți față de nimeni și închid subiectul”, a fost remarca lui Mircea Govor.

La finalul emisiunii Actualitatea sătmăreană, Mircea Govor a ținut să le transmită un gând bun telespectatorilor Nord Vest TV.

”Sărbători frumoase tuturor și pentru colegii mei un Paște Fericit!”

