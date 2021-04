=

Giorgiana Frățilă este o tânără din Boinești care urmează să împlinească 21 și este studentă în anul I la Academia de Muzică Ghiorghe Dima din Cluj-Napoca, la profilul Pedagogie Muzicală. Își dorește ca pe viitor să dea mai departe ceea ce stie ea mai bine, predând muzică la liceele de specialitate.

Cum și când a început povestea ta cu muzica?

Când m-am prezentat prima dată la un eveniment am avut 11 ani, am fost dusă ca surpriză din partea nașilor. Lumea când m-a văzut a prins drag de mine, micuță fiind, iar în acel moment am știut că eu asta vreau să fac, să cânt. La vărsta de 14 ani am lansat primele mele melodii, compuse de mine, text și linie. Mai târziu, am intrat la liceul de muzică din Baia Mare, la canto popular, după care, în momentul de fată studiez pedagogia muzicală la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.

Cum a fost pentru tine începutul în muzică?

A fost greu, dar am avut suport moral și financiar. Pot spune că și acuma îmi este greu pentru că eu vreau să fac multe, să izbucnesc dintr-o data. Mama are o vorbă ”nu primești ce vrei când vrei tu, ci când ai nevoie cu adevârat”. Este foarte frumoasă satisfacția pe care o ai în momentul în care lumea te ascultă și îți cântă melodiile.

Ce înseamnă muzica pentru tine ?

Chiar aveam o vorbă înainte de pandemie ”muzica e pâinea cea de toate zilele”, dar acuma cu situația în care ne aflăm, nu știu ce să spun, e cam tot aceași treabă deoarece cânt în fiecare zi, de dimineață până seara. Nu îmi imaginez să fac altceva sau să nu pot să cânt. Am avut o perioadă de două săptămâni în care am suferit de laringită aproape acută și mi-a spus doctoral că dacă vreau să mai cânt trebuie să îmi țin gura, a fost oribil.

Cu toate că ești din Oaș, de ce ai ales să cânți maramureș ?

De mică, idolul meu a fost și este Ancuța Anghel, relația dintre noi două fiind una foarte buna , suntem foarte apropiate. De fiecare dată când o auzeam la televizor mă puneam în fața oglinzii și îmi imaginam că sunt la spectacol. Am ales maramuresul și datorită faptului că o îndrăgesc pe ea foarte mult, dar și pentru ca m-au atras tradițiile și portul din zonă.

Ce reprezintă portul popular pentru tine ?

Costumul popular pentru mine reprezintă cea mai pură si sfânta îmbrăcăminte și din păcate pe zi ce trece, tradiționalul și articolele originale se pierd datorită faptului ca lumea s-a emancipat și odată cu acest lucru au apărut și modernizări foarte drastice ale costumelor tradiționale , cel mai mult fiind afectat costumul tradițional din țara Oașului.

Din punctul tău de vedere, cât de mult contează promovarea tradițiilor populare?

Foarte mult, oamenii asta apreciază, mai ales cei de la oraș pentru că ei se uită în mare parte la televizor, cei de la sat sunt pe câmp mai toată ziua. La evenimentele la care cânt, în diferite colțuri ale tării, Arad, Brașov, Craiova, când mă văd oamenii cu port popular sunt uimiți. Astfel, susțin faptul că este foarte important să promovezi tradițiile populare.

Ca interpret de muzica populară, cum vezi satul românesc contemporan?

Se cam duce pe râpă, majoritatea tinerilor sunt plecați, până și costumul care a fost, acum este plin de pietricele și accesorii în plus, totul este modenizat. Eu zic că e cam pe ducă, dar important este că mai există tineri doritori care vor să facă ceva care să iasă în evidență

Cum te simti in fata publicului ?

Zburd. Este cel mai frumos sentiment, merg oricunde sunt chemată chiar dacă poate sunt bolnavă, ador să merg la evenimente, ador să fiu în fața camerelor de filmat. Pandemia a fost un foarte mare șoc, aveam zile în care mă gândeam că trebuie să mă reprofilez pentru că nu voi mai putea să cânt. Muzica este meseria mea, asta mi-a fost dat să fac.

Ce alte pasiuni mai ai pe lângă muzica?

Îmi place foarte mult să conduc și să citesc. Mă atrage foarte tare psihologia și dezvoltarea personal.

Ce planuri de viitor ai?

În cele ce urmează, am un proiect foarte mare în Timișoară, după Sărbătorile Pascale, cu o formație foarte cunoascută, am norocul să îmi fie și colegi de facultate.