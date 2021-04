Programul Trupei „Mihai Raicu” în luna Mai

=

Sătmărenii de toate vârstele se pot bucura în luna Mai, la Teatrul de Nord, de cele mai vii, antrenante, pline de umor și proaspete spectacole pregătite de Trupa „Mihai Raicu”.

Sunt nerăbdători să vă provoace, amuze, încânte și chiar sfătuiască, improvizatorii ImproȘtim, la Spectacolul de improvizație, trupa muzicală din „Metamorfoze”, și toți actorii care joacă în spectacolele: „Cu susul în jos”, „Micul Prinț”, „Autobahn”, „Pasiunea lui Narcisse Mondoux”.

Spectacolul concert „Metamorfoze” și povestea pentru copii „Cu susul în jos” sunt programate în această lună și la Teatrul Municipal din Carei.

Locurile în Sala Mare a Teatrului de Nord vor fi în continuare disponibile la o capacitate de 30% sau 50 %, iar respectarea măsurilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 rămân obligatorii. Publicul este rugată să țină cont de aceste restricții și să își facă din timp rezervare la spectacole.

Agenția de bilete este deschisă de la ora 10 la 17, sâmbăta de la ora 10 la 13, și cu o oră înainte de fiecare spectacol. Rezervări se pot face telefonic: 0261712106, la adresa: agentie.teatruldenord@gmail.com, sau la sediul agenției de pe strada Horea nr. 6.

__________________

Programul spectacolelor Teatrului de Nord, Trupa Mihai Raicu

MAI 2021

Joi 06 mai 2021, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

UN SPECTACOL IMPROVIZAT cu Trupa ImproȘtim

Improvizatori: Andrei Stan, Ioana Cheregi, Alexandra Odoroagă, Sergiu Tăbăcaru, Andrei Gîjulete

Coordonator: Andrei Stan

– preț bilet: 30 lei (adulți)/20 lei (elevi, pensionari)

—————————

Vineri 07 mai 2021, ora 17.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

CU SUSUL ÎN JOS de Ana Cucu Popescu

Spectacol pentru copii (6+)

Regia: Delia Gavlițchi

Scenografia: Florin Suciu

Muzica: Max Anchidin

Asistent regie: Tudor Dreve

Distribuția: Crina Andriucă, Bianco Erdei, Carmen Frăţilă, Tibor Székely, Ciprian Vultur, Alexandra Odoroagă

– preț bilet: 20 lei (adulți)/10 lei (copii, pensionari)

—————————

Sâmbătă 08 mai 2021, ora 18.00 – Teatrul Municipal Carei

METAMORFOZE

Spectacol-concert pus la cale de Fără Zahăr

Regia muzicală: Bobo Burlăcianu

Versuri: Bobi Dumitraș

Scenografia: Cristian Gătina

Mișcare scenică: Roxana Fânață

Distribuția: Andrei Stan, Sergiu Tăbăcaru, Cristian But, Andreea Mocan, Roxana Fânață, Dana Moisuc, Adriana Vaida, Vlad Mureșan, Andrei Gîjulete, Romul Moruțan, Raluca Mara, Ioana Cheregi, Cătălin Mareș

– preț bilet: 30 lei

—————————

Marți 18 mai 2021, ora 18.00 – Teatrul Municipal Carei

CU SUSUL ÎN JOS de Ana Cucu Popescu

Spectacol pentru copii (6+)

Regia: Delia Gavlițchi

Scenografia: Florin Suciu

Muzica: Max Anchidin

Asistent regie: Tudor Dreve

Distribuția: Crina Andriucă, Bianco Erdei, Carmen Frăţilă, Tibor Székely, Ciprian Vultur, Alexandra Odoroagă

—————————

Joi 20 mai 2021, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

AUTOBAHN de Neil LaBute

Regia: Laura Moldovan

Traducerea: Monica Anastase

Scenografia: Cristian Gătina

Distribuția: Ioana Cheregi, Andrei Stan

– preț bilet: 30 lei (adulți)/20 lei (elevi, pensionari)

—————————

Sâmbătă 22 mai 2021, ora 11.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

MICUL PRINȚ după Antoine de Saint-Exupéry

Spectacol pentru copii (6+)

Regia: Marius Costache

Scenografia: Alexandru Radu

Distribuția: Raluca Mara, Sergiu Tăbăcaru, Andreea Mocan/Anca Dogaru, Cristian But

– preț bilet: 20 lei (adulți)/10 lei (copii, pensionari)

—————————

Duminică 23 mai 2021, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

METAMORFOZE

Spectacol-concert pus la cale de Fără Zahăr

Regia muzicală: Bobo Burlăcianu

Versuri: Bobi Dumitraș

Scenografia: Cristian Gătina

Mișcare scenică: Roxana Fânață

Distribuția: Andrei Stan, Sergiu Tăbăcaru, Cristian But, Andreea Mocan, Roxana Fânață, Dana Moisuc, Adriana Vaida, Vlad Mureșan, Andrei Gîjulete, Romul Moruțan, Raluca Mara, Ioana Cheregi, Cătălin Mareș

– preț bilet: 30 lei (adulți)/20 lei (elevi, pensionari)

– Premieră

—————————

Joi 27 mai 2021, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

PASIUNEA LUI NARCISSE MONDOUX de Gratien Gélinas

Traducerea: Zeno Fodor

Regia: Cristian Ioan

Distribuția: Carmen Frățilă, Radu Botar, Cristian But

– preț bilet: 30 lei (adulți)/20 lei (elevi, pensionari)

—————————

Sâmbătă 29 mai 2021, ora 11.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

CU SUSUL ÎN JOS de Ana Cucu Popescu

Spectacol pentru copii (6+)

Regia: Delia Gavlițchi

Scenografia: Florin Suciu

Muzica: Max Anchidin

Asistent regie: Tudor Dreve

Distribuția: Crina Andriucă, Bianco Erdei, Carmen Frăţilă, Tibor Székely, Ciprian Vultur, Alexandra Odoroagă

– preț bilet: 20 lei (adulți)/10 lei (copii, pensionari)

—————————

Duminică 30 mai 2021, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

METAMORFOZE

Spectacol-concert pus la cale de Fără Zahăr

Regia muzicală: Bobo Burlăcianu

Versuri: Bobi Dumitraș

Scenografia: Cristian Gătina

Mișcare scenică: Roxana Fânață

Distribuția: Andrei Stan, Sergiu Tăbăcaru, Cristian But, Andreea Mocan, Roxana Fânață, Dana Moisuc, Adriana Vaida, Vlad Mureșan, Andrei Gîjulete, Romul Moruțan, Raluca Mara, Ioana Cheregi, Cătălin Mareș

– preț bilet: 30 lei (adulți)/20 lei (elevi, pensionari)

– spectacol oferit gratuit angajaților din sistemul sanitar

—————————