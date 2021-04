Vaccinurile – protecţie pentru toţi!

=

În perioada 26 aprilie – 2 mai se celebrează Săptămâna Europeană a Vaccinării, sub sloganul„Prevenire. Protecţie. Vaccinare.” Anul acesta accentul este pe actualitatea mult aşteptatului vaccinîmpotriva noului coronavirus, fără să uităm însă de celelalte boli care pot beneficia de prevenţie eficientădatorită vaccinării. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă ca toate vaccinările de rutină săfie administrate conform programării, chiar şi în timpul pandemiei cu SARS-CoV-2. În România, în perioada 2016-2020 au fost confirmate 20.204 cazuri de rujeolă, din care 64decese. Ca măsură de limitare a epidemiei de rujeolă, la nivel naţional au fost organizate campanii devaccinare cu ROR a copiilor nevaccinaţi şi incomplet vaccinaţi. Este necesară o acoperire vaccinală de95% pentru prima şi a doua doză de vaccin ROR, pentru atingerea nivelului de imunitate a populaţieinecesar pentru a întrerupe transmiterea endemică a virusului. De la începutul sezonului 2020-2021, până la data de 21.02.2021 au fost vaccinate antigripal2.265.289 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății. Atât vaccinareaantigripală cât şi măsurile de protecţie impuse de fapt din cauza pandemiei cu noul coronavirus aucontribuit la scăderea numărului de cazuri de gripă faţă de anii precedenţi.Anul acesta, Săptămâna Europeană a Vaccinării (SEV) are o semnificație specială, pe fondulpandemiei de COVID-19. Epidemia de COVID-19 care a debutat la sfârșitul anului 2019 a fost declarată pandemie de cătreOMS în data de 11 martie 2020. Aceasta este prima pandemie cauzată de un coronavirus.Vaccinurile pentru prevenirea COVID-19 au devenit disponibile în UE/SEE în decembrie 2020.Vaccinurile sunt lansate în toate regiunile, iar OMS subliniază importanţa asigurării distribuţiei echitabilea acestora. Vaccinarea este piatra de temelie a Programului de lucru OMS Europa 2020-2025 – “UnitedAction for Better Health in Europe”.OMS a desemnat anul 2021 ca fiind Anul Internațional al personalului medical, ca recunoaștere adedicării acestei categorii profesionale pentru furnizarea asistenței medicale în timpul pandemiei deCOVID-19, care a pus la încercare sistemele de sănătate din lume.Epidemiile recente subliniază responsabilitatea tuturor de a menţine sub control bolile care pot fiprevenite prin vaccinare. Tema din anul 2021 încurajează oamenii să conștientizeze beneficiile vaccinăriiși să îi celebreze pe toți cei care contribuie la protejarea vieții prin vaccinare, TOŢI cei care au înţelesimportanţa vaccinării în masă, s-au înscris pentru a primi vaccinul, dovedind astfel responsabilitatea faţăde sănătatea proprie şi a celor apropiaţi: familie, colegi, prieteni şi de fapt spiritul solidarităţii cu întreagasocietate.Vă reamintim că vaccinurile conţin particule care nu sunt în stare să cauzeze boala, dar „învaţă”sistemul imunitar cum să lupte împotriva agentului infecţios real, stimulând organismul să producăanticorpi specifici. În caz că persoana vaccinată vine în contact cu virusul sau bacteria pentru care aprimit vaccinul, va fi protejată prin prezenţa anticorpilor capabili să distrugă agentul infecţios. Unele bolipot fi prevenite cu o singură doză de vaccin, altele prin vaciinări anuale, altele printr-o schemă maicomplexă care presupune şi a doua sau a treia doză (denumite rapel), pentru a fi eficiente şi a conferiprotecţie pe o durată mai îndelungată.Pandemia ne-a schimbat viaţa, aducând multe probleme de ordin medical, social, economic.Înaintea apariţiei vaccinului, respectarea măsurilor de restricţie a fost singura modalitate care a putut să neajute să evităm infectarea, sau să avem un număr cât mai mic de cazuri, dar acum, având vaccinul laîndemână putem într-adevăr spera ca pandemia să fie învinsă prin vaccinare în masă. Vaccinareamajorităţii oamenilor este singura noastră şansă de a avea iarăşi o viaţă cum ne dorim fiecare.