GALERIE FOTO.Sfânta Liturghie Arhierească la Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena

La slujba au participat aproximativ 300 de credincioși în interior și 100 de credincioși în fața bisericii. Preasfințitul Părinte Iustin a sosit la biserică cu ocazia hramul bisericii. Credincioșii au rămas pe toată durata slujbei și au sărbătorit această zi.Corul a încântat urechile credincioșilor cu cântece alese. Mulți dintre credincioși au cumpărat obiecte bisericești de la magazinul din fața bisericii. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în anul 1992. În prezent, până la finalizarea construcției. Sfintele slujbe sunt săvârșite la primul nivel al bisericii. Tot astăzi, Preasfințitul a binecuvântat magazinul de obiecte și veștminte bisericești de la această parohie.

Constantin și Elena au avut o mare contribuție la răspândirea și înfloririrea creștinismului Sfinţii Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa, Elena, sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 21 mai. Pentru marea contribuţie la răspândirea şi înflorirea creştinismului, Constantin şi mama sa, Elena, au fost trecuţi de Biserica Ortodoxă în rândul sfinţilor şi sunt socotiţi “întocmai cu apostolii”. Pentru grija pe care a aratat-o saracilor si oamenilor simpli, pentru preocuparea fata de problemele crestinismului, dar si pentru evlavia si credinta puternica, imparateasa Elena este cinstita ca sfanta in intreaga crestinatate.

Sfanta Elena este si ocrotitoarea arheologilor, datorita demersului ei de a cauta crucea pe care a fost rastignit Iisus Hristos. In decursul domniei sale, Sfantul Constantin cel Mare a luat o serie de hotarari care au schimbat soarta crestinismului. Convertirea împăratului Constantin la religia creștină este legată de foarte mulți cercetători de acest eveniment.

In ianuarie 313, imparatul Constantin cel Mare a dat un act prin care crestinismul a devenit “religio licita”, adica religie permisa, la fel ca celelalte religii din imperiu. Mai mult, convins de valoarea religioasa si morala a doctrinei crestine, a recomandat-o tuturor. Insa Constantin nu a declarat crestinismul religie de stat, cum gresit se afirma uneori. Imparatul Constantin cel Mare a convocat primul Sinod Ecumenic Acest pas a fost facut in anul 380, de imparatul Teodosie cel Mare. In anul 325, Imparatul Constantin cel Mare a convocat primul Sinod Ecumenic, in localitatea Niceea (in Turcia de astazi).

Avand ca prioritate pastrarea unitatii Imperiului Roman, imparatul i-a chemat pe toti episcopii bisericii pentru a se hotari in problema ereziei lui Arie. Acesta sustinea ca Iisus Hristos nu este fiul lui Dumnezeu, ci este “prima creatura a Tatalui”.

Pentru ziua de 21 mai exista o serie de obiceiuri si superstitii care fac referire la vara ce urmeaza sa-si faca aparitia: multi agricultori nu lucrează de ziua Sfintilor Constantin si Elena, pentru a evita pagubele aduse holdelor de păsările cerului; în unele regiuni ale țării este ultima zi în care se mai poate semăna porumb, ovăz si mei, deoarece, în popor, se vorbește că tot ce se seamănă dupa această zi se va usca;

Podgorenii respectă ziua de Constantin Graur în ideea că, dacă vor munci, graurii le vor distruge strugurii;