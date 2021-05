INCLUZIUNE. Noul programul Erasmus+ oferă mai multe șanse persoanelor defavorizate

=

Eurodeputații au adoptat marți, 18 mai programul Erasmus+, ediția pentru perioada 2021-2027 a programului emblematic al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport.

Programul a demonstrat că are un rol important în promovarea identității europene. Fondurile de care va dispune pentru perioada 2021-2027 vor fi aproape duble (peste 28 de miliarde EUR din surse diferite) față de perioada anterioară de șapte ani (14,7 miliarde EUR).

Eurodeputații au reușit să asigure fonduri suplimentare în valoare de 1,7 miliarde EUR în etapele finale ale negocierilor cu Consiliul.

În cadrul dezbaterii în plen înainte de aprobarea programului, majoritatea vorbitorilor au afirmat că viețile tinerilor au fost afectate de COVID si au evidențiat importanța programului Erasmus+, evaluat de cetățeni ca fiind cel mai de succes dintre toate programele UE, pentru generațiile europene viitoare.

„Erasmus+ este unul dintre programele Uniunii Europene ce dispune de o finanțare majorată în mod substanțial. El include multe schimbări și îmbunătățiri importante pentru a consolida și mai mult sentimentul european de apartenență și pentru a le oferi europenilor șanse mai bune de găsire a unui loc de muncăˮ, a spus raportorul Milan Zver (PPE, Slovenia). „Parlamentul va monitoriza îndeaproape modul în care este implementat programul Erasmus+. Dorim să ne asigurăm că devine mai favorabil incluziunii și că oferă șanse cât mai multor oameniˮ, a adăugat acesta.

O mai bună incluziune pentru cei cu posibilități limitate

Noul program Erasmus+ va pune la dispoziție mai multe instrumente și resurse pentru a susține incluziunea. Comisia și statele membre trebuie să elaboreze planuri de acțiune cu scopul de a îmbunătăți accesul la educație și mobilitate pentru persoanele care, de-a lungul timpului, au avut mai puține oportunități de participare – persoane cu handicap, persoane care trăiesc în sărăcie, într-o locație îndepărtată, persoane care provin din familii de migranți și multe alte categorii.

Cei care nu au resurse financiare suficiente pentru a suporta costurile inițiale implicate de participarea la program (cum ar fi cumpărarea unui bilet de tren sau rezervarea cazării) pot beneficia de granturi suplimentare, inclusiv de plăți în avans. Cererile nu pot fi refuzate din cauza unor costuri mai ridicate dacă au legătură cu măsuri care garantează incluziunea.

“Programul Erasmus mi-a schimbat viața. Am fost în Erasmus în Spania și de atunci m-am îndrăgostit de călătorii. Mi-am făcut prieteni din toată lumea și am avut parte de un mediu multicultural și multilingvistic. Cred că este o decizie foarte bună faptul că se dorește ajutorarea persoanelor cu posibilități limitate, nu toți stundenții provin din țări bogate”, declară Mihai care a plecat in Erasmus in 2014.

Programul se adresează și cursanților adulți

În comparație cu programul Erasmus+ anterior, noul program va include și un ajutor pentru o perioadă de maximum șase luni petrecută într-o altă țară din Uniunea Europeană pentru cursanții adulți. Programul va ajuta astfel persoane de toate vârstele și din toate mediile să dobândească noi competențe profesionale și de viață și să se adapteze mai bine la schimbările generate de tranziția către o economie verde și digitală, precum și de pandemia de COVID-19.

“Mi se pare o idee foarte bună faptul ca noul program Erasmus+ va include si cursanții adulți. Eu am plecat cu Erasmus în Italia, Padova, când aveam 24 de ani si pot spune ca m-a ajutat să mă dezvolt pe multe planuri. Mi-am depășit zona de comfort, mi-am ales cursuri în 3 limbi străine, engleză, spaniolă,italiană. Faptul că am studiat în străinatate m-a ajutat la locul de muncă actual”, declară Andreea, fostă cursantă Erasmus.

Program Erasmus+ „mai verde”

Noul program Erasmus+ va fi mai simplu și va avea proceduri mai ușor de urmat și sisteme informatice mai ușor de utilizat de către candidați. De asemenea, vor trebui întocmite mai puține documente. Va exista și un mecanism special de finanțare a unor „parteneriate la scară redusăˮ pentru organizații mai mici, cum ar fi organizațiile de tineret și cluburile sportive.

Programul va analiza și în ce măsură contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii Europene legate de cheltuielile asociate schimbărilor climatice și își va reduce amprenta de mediu. De exemplu, el va favoriza folosirea mijloacelor de transport ecologice de către participanții la program.

Studenții vor avea posibilitatea să descopere diversitatea culturală și lingvistică a Europei

Inițiativa DiscoverEU va face acum parte din programul Erasmus+. Ea le dă tinerilor posibilitatea de a solicita un permis gratuit cu care pot călători în Europa pentru a participa la cursuri (de exemplu, pentru a participa la un curs intensiv de limbi străine sau la un seminar organizat de un muzeu) și pentru a descoperi diversitatea culturală și lingvistică a Europei.

Prin inițiativa „Universități Europeneˮ, studenții vor putea obține o diplomă prin combinarea studiilor urmate în mai multe țări din Uniunea Europeană. Cea de a treia inițiativă, numită „Centre de excelență profesionalăˮ, va crea ecosisteme de competențe locale, conectate la nivel internațional.

Programul Erasmus+ contribuie la crearea unei comunități cu adevărat europene

Sabine Verheyen, (PPE, Germania), președinta Comisiei pentru cultură și educație, a spus: „Programul Erasmus+ este o poveste europeană de succes și, datorită eforturilor noastre, vom putea să beneficiem de acesta în continuare. El creează legături între oameni din toate mediile și contribuie la crearea unei comunități cu adevărat europene. Din cauza pandemiei, tinerii și toți cei care doresc să învețe, să studieze și să cunoască oameni noi se confruntă cu provocări imense – iar pentru oamenii din medii marginalizate situația este și mai dificilă. Acum, mai mult ca niciodată, Europa trebuie să-și îndrepte atenția către acești oameni și să îi ajute cu modalități de a crește, de a prospera și de a stabili legături unii cu ceilalți. Nimeni nu trebuie să fie mai prejos. Și încercăm să facem exact acest lucru prin noul program Erasmus+.ˮ

Pentru a asigura o tranziție lină dinspre perioada programului anterior, regulamentul conține dispoziții care se aplică în mod retroactiv și care asigură intrarea în vigoare a noului program Erasmus. Comisia a lansat deja procedurile de depunere a candidaturilor și cererile de propuneri în multe state membre.

Adriana Nistor