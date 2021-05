ÎNVĂȚĂMÂNT / Olimpic la matematică și informatică la doar 10 ani

=

Luca Muresan este elev în clasa a V- a la Colegiul National Mihai Eminescu, care înca din clasele primare s-a remarcat ca fiind un elev deosebit, pasionat de matematică, un elev cu mare potențial și cu o ambitie nemarginita.

În calitate de elev al Scolii Gimnaziale Grigore Moisil Satu Mare, școala pe care a frecventat-o în clasele 0-4, a caștigat o mulțime de concursuri, și anume Locul I la concursul de matematică “Ioan Chindris”, Locul I la etapa națională a concursului național de matematică Luminamath, Locul I la etapa națională a concursului național de matematică Micul Școlar, Locul I la concursul interjudețean de matemetică “Dumitru Țiganetea” organizat la Dej și Locul II la concursul interjudețean de matematică “Sever Aurel Groze” organizat la Beclean.

Din anul 2020, în urma concursului de selecție, este elev al Colegiului National Mihai Eminescu, tot fruntaș în lista celor admiși în clasa de gimnaziu. Acum frecventează cursurile organizate de Centrul Județean de Excelență la disciplina informatică, precum și la disciplina matematică.

Grație faptului că pasiunea pentru matematică a continuat și în clasa a V-a, la Etapa Județeană a Olimpiadei de Matematică, organizată de Gazeta Matematică, obține locul I pe Județ. Acum Luca își descoperă o noua pasiune, și anume informatica, pregătit fiind de doi dascali dedicați meseriei, Nicoleta Sandor, profesorul de informatica de la clasă, și de Rita Sabou, profesor în cadrul Centrului Județean de Excelenta la Disciplina Informatică.

Astfel, micuțul geniu începe să participe și la concursuri de informatică unde de asemenea obține rezultate excelente. Participând la concursul INFO PRO, obține locul 8 la nivel național. La Etapa Județeană a Olimpiadei de Informatică organizată de Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI), obține punctajul maxim și se califică la Etapa Națională, unde obține punctajul cel mai mare, fiind primul clasat pe listă.

Locul I și Aur pentru Luca Mureșan, clasa a V-a, reprezentantul județului Satu Mare, este un rezultat care nu a mai fost obținut niciodată de un reprezentant al Județului Satu Mare, de un copil de clasa a V-a. De menționat este faptul că a avut competitori extrem de bine pregătiți, din marile județe și totuși a reușit să obțină un rezultat mult mai bun decât ei.

Când și cum ți-ai dat seama că îți place informatica?

De când eram mic mie îmi plăceau foarte mult calculatoarele. Eram la finalul clasei a III-a când am făcut primul curs de informatică cu doamna Rita Sabou la Palatul Copiilor. Atunci mi-am dat seama că îmi doresc să fac informatică.

Există și alte materii care te pasionează atât de mult?

Da, mie îmi place foarte mult și matematica.

Care specialitate te pasionează mai mult, informatica sau matematica? De ce?

Mie îmi place mai mult informatica, deoarece este aplicabilă în mai multe domenii și simt cum „vorbesc” cu calculatorul.

De ce crezi că majoritatea copiilor de vârsta ta antipatizează matematica și informatica?

Eu cred că mulți copii de vârsta mea antipatizează matematica și informatica deoarece sunt crescuți cu conceptul că matematica este o materie grea. Informatica pare grea, liniile de cod par complicate, dar daca ai rabdare o vei întelege. Răbdarea și munca permanentă sunt secretul succesului.

Cum arată coșmarul unui informatician?

Încă nu m-aș considera un informatician, dar coșmarul meu ar fi o eroare la compilator.

Cum ai descrie o zi obișnuita de-a ta?

Mă trezesc, mă pregătesc pentru școală, merg la școală. Mă întorc acasă, mănânc, îmi fac temele și lucrez la informatică și matematică până cand mă culc, aproximativ 5-6 ore pe zi.

Știm că ai participat la multe concursuri și olimpiade. Ce premii ai caștigat și de care esti cel mai mândru?

Eu sunt cel mai mândru cu locul 1 obținul la Olimpiada Națională de Informatică organizată de SEPI (Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică). A fost un concurs greu pentru care m-am pregătit intens, știam că am competitori foarte bine pregătiți, dar am reușit să fiu cel mai bun.

Care este partea ta preferată din cadrul unei olimpiade sau a unui concurs?

Partea mea preferată din cadrul unei olimpiade sau a unui concurs este când îmi vine ideea pentru rezolvarea unei probleme mai dificile.

Care este cea mai dificilă etapă în rezolvarea unei probleme matematice?

Etapa cea mai dificilă în rezolvarea unei probleme matematice este întelegerea corectă a cerinței.

Povesteste-ne despre ultima olimpiadă la care ai participat…

Ultima olimpiadă la care am participat a fost Olimpiada de Informatică. Aceasta a fost împărțită în două etape, județeană și națională. La etapa județeană am luat punctajul maxim cu o jumatate de ora înainte de finalul concursului. După o saptamană am intrat în vacanță și am început să fac pregătire intensivă de 9-10 ore pe zi. În data de 8 aprilie s-a desfășurat etapa națională și acesta a fost momentul în care am făcut tot ce am putut. O ora mai tarziu, stăteam pe canapea și mă uitam la rezultatele celor din clasele de liceu și eram mândru că am luat cel mai mare punctaj din județul Satu Mare. Dar la un moment dat nu am putut să trec de la o clasă la alta, așadar am reîncărcat site-ul. Și primul lucru pe care l-am văzut a fost codul meu lângă locul I. Atunci am avut o explozie de emoții și vreau să le mulțumesc doamnelor profesoare Rita Sabou și Nicoleta Șandor pentru tot ce m-au învățat.

Școala online ți-a afectat evoluția în informatică și în matematică?

Da, m-a ajutat foarte mult la informatică, mereu fiind la calculator și oricum informatica este în mare parte o știință virtuală. La matematică, însă, mi-a fost mai greu deoarece este o diferență mare în a vedea o problemă pe o tablă reală sau pe o tablă virtuală.

Cât de departe vrei să ajungi? Care sunt visele tale?

Aș vrea să învăț mai multe despre robotică și despre neurologie și să pot construi roboți cu o inteligență artificială foarte dezvoltată și complexă.

Karina Brodi