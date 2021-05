Pandemia a însemnat atât stagnare cât și inspirație

=

Sabo Daniel are 34 de ani și este absolvent al facultății și al masteratului din cadrul Facultății de Muzică Oradea. Pe plan muzical își dorește ca totul să revina la normal și să reintre pe linia pe care a fost antrenat până să înceapă această pandemie care pe de altă parte, l-a împins către o afacere în agricultură.

Cum ti-a schimbat anul 2020 stilul de viața ?

Pentru mine a foat un an al stagnării din punct de vedere muzical. În schimb pot spune că am fost inspirat , făcând o investitie în agricultură. Această investiție m-a ajutat din punct de vedere financiar.

Cum ti-a venit ideea de a te ocupa de cultivarea căpșunilor? Povestește-ne despre plantația ta.

Cu cațiva ani în urmă, mai exact vreo 4-5, un prieten de-al meu a fost nevoit să plece din țară pentru o perioadă . El având o plantație de capșuni, cam 1 ha. Nedorind să rămână în paragină cultura, m-a rugat să mă ocup de ea timp de un an de zile. Acolo mi-am făcut inițierea în acest domeniu. După o perioadă, am primit un teren de la tatăl meu, unde m-am hotărât să investesc în acest proiect (solarii pentru capsuni).

De ce ai ales să te ocupi de căpșuni și nu de alt tip de fructe sau legume?

Am ales să mă ocup de căpsuni pentru că am avut un minim de cunostințe în domeniu și am considerat că e cea mai sigură și cea mai bună variantă pentru mine.

Ce soi de căpșuni cultivi și de ce ?

Soiul pe care eu îl cultiv este Cleri. L-am ales pentru că e un soi de dimensiune medie spre mare, are un gust foarte bun, gustul copilariei aș spune eu, sunt aromati, zemosi si forte dulci!

De ce au nevoie aceste fructe pentru a putea ajunge sa fie consumate?

Aceste fructe au nevoie în primul rând de un teren nisipos, multa apă, dragoste, atenție, curățenie și să fie tot timpul ținute sub observație.

Ce părere ai despre cum este privită agricultura de către tineri?

Eu cred că agricultura, ca și orice alt domeniu, este respectată și apreciată de tinerii din ziua de azi. Dacă agricultura ar avea mai mult sprijin din partea statului românesc, sunt convins că mulți tineri s-ar îndrepta spre acest domeniu. Azi agricultura nu mai e ca pe vremea bunicilor nostri. Datorită tehnoligiei avansate, se poate face agricultură curat și fără a depune un efort foarte mare.

Consideri că te poți întreține doar din agricultura, in România?

Dacă reușești să te dezvolți, da! Poți să trăiești chiar foarte bine.

De ce greutăți te-ai lovit pana acum in aceasta afacere?

Greutatile cele mai mari sunt:

Se găsesc greu oameni pentru muncă.

2. Din cauza lipse centrelor de colectare, suntem nevoiți să ne vindem marfa la kg. Asta ne dă emoții pentru că aceste fructe sunt foarte perisabile. Avem un termen foarte scurt din momentul culesului până ce marfa trebuie să ajungă la clienți.

Cine te sprijină în afacerea ta?

Sprijinul cel mai important îl am din partea familiei.

Ce planuri ai pentru acest an?

Deocamdată nu pot spune că am planuri pentru acest an deoarece totul este imprevizibil din cauza pandemiei, însă îmi doresc să am sănătate și putere de munca!