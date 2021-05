Pregătirea corectă a unghiilor naturale este cheia unei manichiuri sănătoase

=

Diana Negrean este din Satu Mare, are 29 de ani și se ocupă de manichiura sătmărencelor de aproximativ 10 ani și adoră să facă asta. Mărturisește că exista varianta unui plan B, dar nu se poate desprinde de această meserie.

Povestește-ne cum a început pasiunea ta pentru manichiura ?

Manichiura nu a fost o pasiune de la început, ea s-a construit în timp. Am început într-un moment în care habar nu aveam despre ce este vorba și nu am plănuit că voi face asta atunci niciodată, dar mi-am ascultat instinctul, cumva am crezut mereu că e cel mai important să facem ceea ce ne place! Și așa îmi consum timpul și azi!

Cum a fost începutul carierei tale ?

Trebuie să recunosc , la început nu mi-a plăcut atât de mult această idee, nu m-a atras așa mult însă am zis ca voi continua! Orice lucru pare dificil la început!

Cum ți-ai descrie pasiunea?

Pasiunea înseamnă placere , răbdare și oamneni frumoși, eu așa o descriu. Atunci când îți place ceea ce faci și ai răbdare, descoperi frumusețea interioară a fiecărei doamne care îți trece pragul. Sunt foarte încantata!

De ce ai nevoie să devi manichiurista ?

Consider că trebuie să-ți dorești asta, să știi despre tine că un spirit de artist și asta se combina bine cu răbdarea, așa reușești să faci manichiură și astfel ea devine o placere. E frumos, pentru că ai ocazia să cunoști personalități diferite și frumoase în acelaș timp.

Doar cei talentați la desen au șansa sa practice aceasta meserie ?

N-aș spune asta, deoarece mai mult decât atât este nevoie de foarte multă răbdare și doar apoi putem să vorbim despre talent! Și aici e o combinație!

Ai multe diplome. Care a fost cursul tău preferat și de ce?

Sinceră sa fiu, mi-a plăcut cursul oval slim, este nevoie de multă dexteritate ca să ajungi să folosești aceasta tehnica! Mi-au plăcut câteva seminarii, însă pe măsură ce am continuat cu manichiura mi-am dat seama că e nevoie doar sa fi deschis la frumos ca sa ajungi să te perfecționezi în ceea ce faci!

Ce tip de manichiura preferi sa faci și de ce?

Eu folosesc cel mai des tehnica ojei semipermanente. Mi se pare cea mai finuță, naturală și rapidă. Bineînțeles, celor care au nevoie de gel sau porțelan, folosesc și aceste tehnici.

Care este secretul unei manichiuri de invidiat?

O manichiura de invidiat poate să fie asociată de culoarea și de aspectul natural al unghiilor. Mie asta îmi place sa văd! Defectul profesional este atunci când ieși cu treabă și observi efectiv fiecare manichiura a celor din fața ta care stau la rând undeva, indiferent și am momente când îmi place ceea ce văd, e clar că avem în oraș manichiuriste bune!

Ce trebuie sa facem ca sa avem unghiile cât mai sănătoase?

Rugămintea mea este, atunci când hotărați să vă faceti unghiile la salon, să fiți atente să nu se pileasca prea mult suprafața unghiei! În rest, fie că doriți manichiură profesională sau una simpla este important ca unghiile să fie îngrijite!

Ce înseamnă unghii tehnice, pe întelesul tuturor?

Unghiile tehnice sunt o prelungire a patului unghial, aceste unghii oferă posibilitatea doamnelor care au o unghie naturală relativ mică, prin tehnica de construcție pe șablon, se poate crea o unghie aproape naturală creată din materiale profesionale, la o lungime potrivită după gustul fiecăreia!

Se tot aude ca unghiile tehnice distrug unghia naturală. Ce părere ai?

Unghia naturală se regenerează continuu! Când alegem manichiură de salon, tehnicienii știu că e foarte importantă pregătirea corecta a unghiilor naturale înainte de a aplica produsul! Aici e secretul pentru a ne menține unghiile sănătoase cu sau fără produs pe ele!

Ce se poarta anul acesta ?

Tendințele verii 2021, pentru că de ea ne apropiem, vor fi în continuare culorile vibrante. Acelea „nebune” le zic eu. Se poartă mult o singură culoare pe unghii, iar din ce în ce mai des fetele preferă topul matt. Îmi place și mie rezultatul!

Ce tip de manichiura se cere cel mai mult?

Trebuie să recunosc că în cele mai multe cazuri încă se poarta mult french-ul! Aici mă refer la french-ul acela delicat subțire pe unghii drepte mici! Mi se par impecabile și curate! La fel de des se cere și culoarea nude!

Știu ca ai lucrat in acest domeniu și in străinătate. Poți sa ne faci o comparație?

Da, am lucrat o perioada relativ scurta în Elveția, în acest domeniu! A fost pentru prima dată în viață când am realizat ce ușor pot să-mi găsesc de lucru în străinătate cu această meserie. Au contat mult și cunoștințele mele de limbă franceză, pentru că eram în partea francofonă! Toate doamnele își aranjează manichiura și acolo și asta e foarte bine! În Elveția am avut parte de o experiență foarte plăcută! Dacă la început abia mă cunoscuse clientele în salon, ba mai mult, nici nu doreau să le fac eu manichiura, după aproximativ 2 luni cele mai multe dintre ele se programau pe numele meu! A fost foarte fain, parca aud momentul când erau la recepție pentru programare „quel est votre nom?’” . Te simți bine când ti-e apreciată munca și cred cu desăvârșire că e bine să le spunem asta celor pe care ii apreciem!

Ce pasiuni mai ai pe lângă cea de a fi manichiurista?

Daaa! Mai am și alte pasiuni pe lângă manichiură, desigur, toate se îndreaptă către artă! Nici eu nu eram prea sigură că atât de mult voi ajunge să-mi placa arta, designul, grafica. Am terminat de curând un curs de design vestimentar! Am zis că, voi face asta ca să ies puțin din zona de confort! Și am făcut foarte bine. Odată cu orele de curs am realizat cât de bine mă face să mă simt să croiesc chiar și să cos! Când m-am băgat în acestă lume, chiar dacă e la început, n-am știut nimic, iar acum presimt că, cu ajutorul imaginației se pot face lucruri deosebite de la bază! Abia aștept să-mi fac puțin timp să progresez și pe partea aceasta.

Ce sfaturi ai pentru cineva care dorește să intre în acest domeniu?

Să aibă rabdare! E cheia succesului în ceea ce privește lucrul cu mâna și bineînțeles nu numai, dar am trăit pe propria piele asta și așa este! Dacă ne place cu adevărat ceva nu are cum să nu meargă. Dexteritatea se câștigă în timp, odată cu practicarea acestei meserii! E frumos să faci manichiură și trece atât de repede timpul când faci exact ceea ce-ți place! Însă, departe de această meserie, sfatul meu este pentru oricine dorește să progreseze frumos, să facă ceea ce le place, să nu se simtă obligați de împrejurimi. Așa devenim oameni relaxați și răbdători cu ceilalți. Eu zic ca merita!