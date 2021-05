Profesorii sătmăreni participă la realizarea volumului 4 al Gazetei Matematice

=

Societatea de Științe Matematice din România (SSMR) este continuatoarea Societãții Gazeta Matematica (SGM), înființatã în decembrie 1910, prin legea 3798 din 18 decembrie 1910, publicatã în Monitorul Oficial din 25 decembrie 1910. Scopul SGM era rãspândirea gustului pentru studiul științelor matematice și îndrumarea cercetãrii originale relative la aceastã ramură de științã.

Filiala Satu Mare a SSMR a fost înființatã în anul 1960 ca organizație judeþeanã a Societãții de științe Matematice și Fizice, conform prevederilor art. 5 din Statutul adoptat în 1949. În anul 1964 devine Filiala Satu Mare a SSM. În anul înființãrii Filialei Satu Mare, în 1960, membrii biroului au fost profesorii: Ioan Donos, Ioan Beltechi, Paul Mureșan, Gavril Cavași, Tóth László, Boris Mãlai și Gheorghe Cosma. În continuare, Filiala Satu Mare a fost condusã de urmãtorii profesori de matematicã: perioada 1970-1989, Paul Mureșan-președinte, Ioan Boț și Petre Mecea-vicepreședinþi, Ioan Donos-secretar; perioada 1989-1995, Alexandru Blaga-președinte, Ioan Boț, Petre Mecea și Dan Maiorescu-vicepreședinþi, Ovidiu Pop-secretar; perioada 1995-2011, Alexandru Blaga-președinte, Ioan Boț și Kovács Béla-vicepreședinți, Ovidiu Pop-secretar; perioada 2011-21 februarie 2020, Ovidiu T. Pop-președinte, Adrian Bud -vicepreședinte, responsabil cu concursurile de matematicã, Gigel Buth-vicepreședinte, responsabil cu activitatatea științificã, Daly Marciuc-secretar; 21 februarie 2020-prezent, Ovidiu T. Pop-președinte, Adrian Bud și Petru Braica-vicepreședinți, Daly Marciuc-secretar.

Filiala se mândrește cu organizarea în acest an a Olimpiadei Naționale Gazeta Matematicã, etapa I pentru elevii din clasele V-XII și a etapei a III-a finalã, pentru elevii din clasele V-VI.

Primul numãr al Gazetei Matematice a apãrut la data de 15 septembrie 1895. Este una dintre cele mai vechi reviste de matematicã din lume, care a apãrut fãrã întrerupere. În luna septembrie a anului trecut, am aniversat 125 de ani de apariție.

În anul 2018, filiala Satu Mare a SSMR a contribuit la realizarea Suplimentului cu exerciții al Gazetei Matematice cu numãrul 9.

Din nou, în acest an, filiala participã la realizarea volumului 4 al Gazetei Matematice cu doua articole scrise de profesorii Ovidiu T. Pop, respectiv Traian Tãmâian și Gigel Buth. În cele ce urmeazã, vom trece în parantezã numãrul de probleme ale autorului. Toate problemele pentru ciclul primar sunt propuse de cãtre urmãtorii profesori pentru învãțãmântul primar: Aurora Dodea (2), Monica Dumitrescu (1), Monica Einholcz (1), Marilena Mic (2), Angelica Șimon (1) și Anca Uglai (2). Pentru gimnaziu și liceu, au fost selectate probleme propuse de profesorii: Adrian Bud (2), Gigel Buth (5), Ovidiu Pop (2), Cãlin Popescu (1), Camelia Rebic (1) și Traian Tãmâian (2). O problemã o are ca autor pe Iris Roatiș, absolventã a Colegiului Național Mihai Eminescu, acum studentã. Suplimentul cu exerciții al Gazetei Matematice pe luna aprilie este în proporție covârșoare al județului nostru. La învãțãmântul primar au fost selectate probleme propuse de: Crina Dan (1), Aurora Dodea (4), Monica Einholcz (2), Claudia Lengyel (6), Camelia Petrean (2), Renata Suth (3), Angelica Șimon (1) și Anca Uglai (1). Pentru gimnaziu și liceu, au fost selectate probleme propuse de profesorii: Adriana Boroș (4), Adrian Bud (6), Gigel Buth (7), Csaba Galambosi (1), Adrian Indrea (1), Horea Adrian Jurge (2), Koczinger Éva (2), Ovidiu Pop (11), Virgil Pop (2), Cãlin Popescu (2), Manuela Popescu (5), Camelia Rebic (1), Ileana Șuba (1), Traian Tãmâian (10) ºi Ionela Turtureanu (3). În supliment, Iris Roatiș are o problemã propusã, iar Phillip Paul Mãtase Ilea, elev în clasa a VII-a la Colegiul Național Mihai Eminescu, are douã probleme.

Deși suntem un județ mic, fãrã învãțãmânt superior cu tradiții, filiala sãtmãreanã a reuºit sã se remarce prin acțiunile desfãșurate de membrii filialei.