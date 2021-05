PROMISIUNE. Creșă ultramodernă, promisă de ministrul Cseke, la Satu Mare

=

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a promis că municipiul Satu Mare va mai primi finanțare pentru două proiecte importante. Este vorba despre bazinul de înot și o creșă ultramodernă.

“Am vorbit de două proiecte importante pentru municipiul Satu Mare. Unul dintre ele pentru care avem aprobarea este construcția unui bazin de înot în municipiul Satu Mare, o finanțare de 16 milioane de lei din care vom construi un bazin didactic nou, cu cheltuieli de funcționare reduse. Am avut o discuție cu domnul primar și cu decidenții locali despre programul de construcții de creșă, am prezentat acest concept la nivel național, suntem la stadiul în care se lucrează la proiectele de fezabilitate. Niciun termen nu este expirat și am înțeles de la domnul primar că s-a identificat deja terenul pe care am putea construi o creșă nouă, modernă, cu spălătorie, cu cabinet medical, cu panouri fotovoltaice, cu tot ce înseamnă anul 2021. Urmează ca Primăria Satu Mare să depună o solicitare la Ministerul Dezvoltării,” a spus ministrul Cseke Attila, care a precizat că 140 de creșe vor primi finanțare și prin PNRR.

Primele construcții de creșe moderne vor fi aprobate în acest an, iar municipiul Satu Mare se va afla pe listă.

„Vom construi creșe mai mici, pentru 40 – 50 de copii, creșe în orașele mari pentru 100-110 copii, iar aceasta este macheta pentru o creșă de dimensiune medie în care se vor putea juca și vor putea dormi 60-70 de copii. Clădirea va avea și o spălătorie, și o bucătărie pentru prepararea meselor calde. Vom construi o sală mare, multifuncțională, un cabinet medical și spații administrative. În jurul copiilor va fi amenajat spațiul de joacă în aer liber, cu cel puțin 10 m² pe fiecare copil. Dacă în orașele mari, terenul va fi mai mic, vom putea folosi și acoperișul pentru a amenaja spații verzi, locuri de joacă sigure”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Florin Dura