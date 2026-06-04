Evenimentul organizat la bustul Eroului Național Avram Iancu va celebra și 12 ani de la dezvelirea și sfințirea monumentului din municipiul Satu Mare

Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” Satu Mare îi invită pe sătmăreni să participe duminică, 7 iunie, la o manifestare dedicată memoriei uneia dintre cele mai importante personalități ale istoriei românilor. Evenimentul va avea loc începând cu ora 12:30, la bustul Eroului Național Avram Iancu, amplasat în apropierea magazinului Someșul.

Manifestarea este organizată cu prilejul împlinirii a 202 ani de la nașterea lui Avram Iancu, personalitate emblematică a Revoluției de la 1848 și simbol al luptei pentru drepturile românilor din Transilvania.

Dublă semnificație pentru comunitatea sătmăreană

Pe lângă comemorarea nașterii „Crăișorului Munților”, participanții vor marca și împlinirea a 12 ani de la dezvelirea și sfințirea bustului ridicat în cinstea marelui erou național în municipiul Satu Mare.

Evenimentul se dorește a fi un moment de reculegere, respect și reafirmare a valorilor naționale, reunind membri ai societății culturale, reprezentanți ai comunității locale și cetățeni care doresc să aducă un omagiu lui Avram Iancu.

Invitație adresată tuturor sătmărenilor

Președintele Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” Satu Mare, Mircea Dobra, a lansat o invitație deschisă către toți cei care doresc să participe la acest moment aniversar.

„Sunteți așteptați cu drag”, este mesajul transmis de organizator, care este totodată ctitorul bustului dedicat lui Avram Iancu.

Păstrarea vie a memoriei eroilor naționali

Astfel de manifestări contribuie la păstrarea vie a memoriei personalităților care au marcat istoria României și oferă generațiilor tinere oportunitatea de a cunoaște și înțelege rolul pe care Avram Iancu l-a avut în afirmarea identității și drepturilor românilor din Transilvania.

Prin organizarea acestui eveniment comemorativ, Satu Mare se alătură comunităților din întreaga țară care aduc un omagiu unuia dintre cei mai respectați eroi ai națiunii române.