Totul este atât de simplu, dar atât de măreț

Iubirea are numele ei și se simte onorată să poarte acest nume. Vasko Lyubov este de origine ucraineană, iar de 30 de ani locuiește în Satu Mare. „Mulțumesc sorții care la momentul potrivit m-a călăuzit către frumoasa Românie, aici sunt acasă”. A absolvit Facultatea de Pedagogie, professor pentru clasele I-IV, profesor de muzică, pian și vioară. Forța ei este iubirea, arma ei este lumina, iar fumusețea ei este simplitatea de care dă dovadă.

Cum ai ajuns în România?

În România am ajuns chiar după Revoluție, atunci au picat granițele, s-au lăsat mai libere intrările și ieșirile, iar din curiozitate am venit. Tot atunci a picat și Uniunea Sovietică și nouă la fel, ni s-au dat drumurile mai libere. Înainte să vin în România am fost în mai multe tări, Ungaria, Iugoslavia, Cehia, Germania, dar intuiția m-a făcut să vin în România. Când am ajuns în Satu Mare, am simțit că acesta este locul meu, că aici vreau să rămân. Orașul Satu Mare este ceva al meu, eu am o vorbă, „ori este ori nu este”, fix așa am fost și cu Satu Mare, din start am simțit că locul acesta face parte din mine.

De unde provine motivația de a porni o afacere?

Am început din nevoie. În Ucraina am terminat Facultatea Pedagogică, facultate cu dublă profesie care a avut un curs experimental care era despre muzică, eu am terminat vioară și pian, iar pe lângă am facut încă clasele I-IV și astfel am profesie dublă de profesor de muzică și professor pentru clasele I-IV. Când am venit în România, limba nu o cunoșteam absolt deloc, de acasă știam cât de cât limba maghiară, a trebuit să mă descurc, pentru că din această cauză nu puteam să predau la școală și am început cu bussinesul. Limba Română mi se pare extrem de frumoasă, muziciană fiind, consider că este o limbă foarte melodioasă, și astfel s-a prins foarte repede de mine. Pentru că mi-a plăcut am învâțat să vorbesc limba română destul de repede.

Cum a început totul?

Începutul carierei mele a fost foarte greu, când vii într-o lume nouă ție, când nu cunoști pe nimeni și nu ai habar de nimic, ba mai mult, ai cu totul alte pregătiri, să începi ceva nou, ușor nu este, însă nu frica, doar alegerea conștientă decide totul. Ce vreau să spun este faptul că dacă îmi era frică, ce faceam? Am stat și am analizat situația, dacă îmi era frică eram pierdută, am luat situația în mâini și am pus conștiința în aplicare la momentul potrivit, am decis să rămân în România și să îmi deschid o afacere, să merg mai departe.

Ce nivel de risc ți-ai asumat când ai decis să pornesti această afacere în România ?

După cum spuneam mai sus, nu frica, ci alegerea conștientă decide totul. În orice există un anumit nivel de risc, mereu cântărești ce trebuie să faci, rezultatul dorit trebuie să întreacă dificultățile posibile, mereu rezultatul dorit trebuie să fie mai presus.

Ce obiective ai avut la început de drum?

De când am fost copil am fost ferm convinsă că eu o să fiu muziciană, am cântat în Ucraina cu o formație, am fos to elevă și o student foarte bună, nu m-am văzut niciodată fără muzică, și în present muzica mă ajută foarte mult. Prin tragedia prin care am trecut, adică moartea soțului meu, muzica a fost ceva care chiar m-a scos de multe ori din prăpastie. Pur și sumplu mă culc și ma trezesc cu muzică. Starea mea de azi trebuie să rezoneze cu dorința mea de mâine. Nu există limitare la numărul de dorințe. Unul dintre adevăruri este creerea conștientă a vieții. Dumnezeu nu are alte mâini cu excepția alor noastre. Chiar acum în mâinile noastre este telecomanda viitorului nostru. Noi decidem. Vom crea sau vom distruge. Eu am unele principii peste care nu trec.

Care au fost primii pași în comercializarea afacerii?

Pasul principal, capacitatea de a vedea și de a accepta realitatea în armonie, de a vărsa căldura interioară și de a îmbrățișa tot ceea ce se întâmplă în jur. Da, eu chiar iubesc necondiționat pe toate și pe toți. Eu nu caut lumina doar în întuneric, eu mă deschid și luminii și întunericului pentru că nu există nici o separare între interior și exterior. Tot ce vedem în lume este o imagine în oglindă, a ceea ce este în noi. Numai conștiința este unica realitate esențială, ea este eternă și indivizibilă.Mintea este un observator, totul în lume se întâmplă spontan, fără nici un motiv dar totul în lume este făcut din dragoste și frumusețe. Am deschis magazinul, lucrurile pe care le-am adus li s-au părut deosebute tuturor și lumea a început să vină. Toată lumea spunea „merg la rusoaică”. Am ofeit costume prezentatorilor TV, cea mai amre reclamă a fost din vorbă în vorbă. Mai nou începe să mă tenteze promovarea online deoarece trebuie să fiu în pas cu noile tendințe. Lumea moderna e online, toată lumea e cu telefonul în mână și găsește informații, modele, trăim într-o lume grăbită și trebuie să ținem pasul.

De cât timp deți această afacere și cum reușești să o păstrezi active de atâta timp?

De peste 20 de ani am afacerea mea cu haine și o păstrez activă cu dragoste și lumină. Îmi cunosc clientele, le iubesc, le îmbrac din tot sufletul și astfel fetele simt că investesc suflet. Mie nimic nu îmi este tot una, indiferența nu este pentru mine, nu este suficient doar să faci, trebuie să și simți ceea ce faci, pentru că îm momentul în care simți, totul devine o creație și astfel dai naștere frumuseții. Pentru mine nimic nu este muncă, pentru mine totul este creație. Întotdeauna caut pozitiv în tot ceea ce fac.

Ce greșeli ai făcut pe plan profesional și ce ai învățat din ele?

De fiecare dată mă gândesc că așa cum sunt eu, este toată lumea, însă din pacate m-am ars nu doar odată ca lucrurile nu stau chiar așa. Aceste experiențe pe mine m-au făcut mai puternică. Noi aici venim pentru experiențe și fiecare experiență ne face mai tari, să putem crește atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Astfel eu am devenit mai luminoasă, mai bună, mai înțeleaptă, pentru că înțelepciunea este bogăția mea. Pentru a dăinui în această lume trebuie să avem conștiință constantă, activă, sănătoasă. Cel ce are ochi va privi, cel ce are urechi va auzi, cel ce gândește va pune întrebări, trebuie să vedem ceea ce este evident. Eu nu investesc în ostilitate și dușmănie pentru că rezultatul final este imprevizibil. Sunt situații cànd înțeleptul trebuie să se prefacă că e prost. Urăsc să critic. Critica este un proces de distrugere dar mereu fac analiza sănătoasă a situației. Fiecare are propriile limite ale realității. Tavanul cuiva este podeaua altcuiva și podeaua cuiva este tavanul altcuiva.

De ce ai ales să te ocupi de un magazin de haine?

Eu cum sunt artistă, am talentul de a vedea și de a simți mai profund. Omul este ecoul unui cântec divin. Omul este perfecta creație a divinității. Eu, la rândul meu întotdeauna în toate caut frumusețea și perfecțiunea. Magazinul meu cu haine este ceva deosebit, deoarece aleg haine mai diferite, cosinder că fiecare femeie este frumoasă, dar dacă este și îmbrăcată corespunzător este o regină din toate punctele de vedere. Fiecare clientă a primit de la mine atenție maximă, căldură și dragoste, pentru că îmi place ceea ce fac, îmi iubesc clientele, iar cea mai mare satisfacție pe care o am e atunci când văd că fiecare dintre ele se întorc înapoi pentru că au fost mulțumite. De foarte multe ori am pățit să văd la evenimente doamne superbe, iar ele să fie îmbrăcate cu haine de la mine. Pluteam de fericire, îmi străluceau ochii! Doar dragostea trebuie să se reverse undeva, iar frumusețea are nevoie de ochii noștri. Ea nu se poate realiza singură, de aceea avem minte. Stilul meu vestimentar nu influentează de fiecare data produsele pe care le aduc deoarece clientele mea este foarte largă, însă nu pot alege ceva ce mie nu îmi place, dacă nu e artă, eu nu aduc.

Cum arată pentru tine o femeie stilată?

Femeia trebuie să fie stilată nu doar din îmbrăcăminte ci și din educație, cultură, comportament, emoție, recții, să fie stăpână, nu lasă emoțiile să pună stăpânire asupra ei. Personalitatea crează stilul! Dacă vom decora această lume cu noi, depinde în totalitate numai de noi. Eu am să fac lumea mai frumoasă, eu întotdeauna am lumii să-i zâmbesc.

Ce înseamnă moda pentru tine?

Moda pentru mine înseamnă când te îmbraci și esti fericire! Fericirea nu trebuie să o căutăm, fericirea trebuie să învățăm să o vedem. Este lângă. Dacă moda ne dictează un anumit model și tu nu te simți în largul tău, înseamnă că nu este moda ta. Însă obligatoriu trebuie să cunoaștem tendințele, moda este armonie.

Ce alte pasiuni mai ai ?

Pe lângă pasiunea pe care o am mentru modă și muzica, scriu foarte mult. Încă de la liceu am început să scriu poezii, dar soarta a făcut să nu mai pot aloca timp scrisului și înaintea plecării irevocabilă a soțului meu, m-a rugat să scriu în continuare. El mereu și-a dorit ca eu să scriu o carte, iar după moartea sa, am început din nou să aloc timp scrisului. Muzica și trăirile mele pe care le pun pe hârtie, ma ajută foarte mult pentru că îmi adună gândurile într-o altă direcție. Suferința mea este foarte mare și nu există timp, lumea spune că timpul ne vindecă însă eu sunt de părere că această expresie este greșită. Timpul nu ne vindecă, timpul ne schimbă, unde ne schimbă timpul, noi nu ne putem da seama. Eu creez foarte mult, sunt o fire artistică și astfel această bucurie îmi dă putere, fericirea îmi dă curajul. Mă străduiesc, peste tot unde am fost să las o amprentă plăcută la marginea tuturor amintirilor.

Care sunt planurile tale de viitor din punctul de vedere al carierei ?

Țelul este important dar drumul către țel este mult mai important. Acest drum către țel este zi de zi, pas cu pas și după gândirea mea, așa aș definii viața. Uneori pentru a aprecia viața, trebuie să ne afundăm în adâncimea întunericului. Dar viața nu este o capcană, viața este o taină, nu trebuie să pierdem timp pentru a o decoda pe ea. Viața pur și simplu există fără motive și răspunsuri , nu trebuie să o controlăm pe ea. Viața nu este căutarea de sine, viața este creerea de sine, este doar o chestiune de timp și dorință. Totul vine cu experiență. Nu ne ajunge doar să gândim și să știm, obligatoriu trebuie să și simțim. A simți înseamnă a trăi, a simți totul înseamnă a gusta viața, a gusta viața înseamnă a accepta totul așa cum este pentru că fiecare acțiune are propriul preț și propria recompensă. Viața pur și simplu trebuie trăită. Eu sunt o persoană luptătoare și îmi place ce fac. Pas cu pas merg înainte și mă străduiesc să trăiesc frumos, să fiu corectă, cinstită, lucidă, sinceră. Am câteva principia peste care nu calc, nu mint și nu tolerez minciuna deloc. Eu nu mint, nu judec și nu mă justific. Mințile mari discută idei, mințile medii discută știrile, mințile mici discută oamenii. Sunt calculată , mereu mă gândesc cum să iau decizia corectă, cum să obțin rezultatul dorit. Beneficiul așteptat trebuie întotdeauna să depășească dificultăți potențiale. Mă bazez doar pe mine. Nu este nevoie să ne uităm după nimeni. Măsura naturalității este să fii tu însuți. Capacitatea de a fi tu însuți- este de asemenea fericire.

Totul este atât de simplu, dar atât de măreț. Se uită în spate cu mulțumire, jos cu iertare, sus cu credință, în laterale se uită cu dragoste și în față cu speranță, aceasta este Lyubov Vasko.