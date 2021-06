Petrecere inedită la final de an școlar

- Advertisement -

Două asociații sătmărene le-au făcut o surpriză copiilor de la Casa de Tip Familial Maria și beneficiarilor fundației FARA. Împreună, membri și voluntari, au sărbătorit alături de copii și tineri încheierea unui nou an școlar.

Cele două asociații din județul Satu Mare au derulat în data de 26 iunie 2021 o nouă acțiune, de această dată pentru a marca încheierea unui nou an școlar. Alături de membrii asociației au fost copiii de la Casa de Tip Familial „Maria”, cei care i-au înveselit și ziua de 1 iunie. Invitați speciali la activitatea de astăzi au fost și tinerii de la Fundația FARA, cu care s-au împrietenit odată cu acțiunea de ecologizare a malurilor Someșului.

S-a dorit ca toți copiii și tinerii să aibă parte de o zi de relaxare, la iarbă verde, pentru a marca începutul vacanței de vară. Cele două asociații au reușit împreună să le pregătească copiilor și tinerilor ca surpriză, o plimbare cu caiacele pe lac.

În deplină siguranță, copii și tinerii s-au plimbat cu caiacele, iar cea mai dificilă misiune a fost să îi convingem să iasă afară din apă, asta deși bucătarii, membri și voluntari, le-au pregătit deja tradiționalul bogracs, împreună cu grătare, cartofi prăjiți și multe, multe fructe.

“De 1 Iunie le-am făcut o promisiune copiilor de la Casa “Maria”. Le-am spus că nu va trece mult timp până să ne întâlnim din nou și ne-am gândit că ce prilej poate fi mai bun decât începutul vacanței de vară. Am vrut să ne bucurăm împreună de finalul unui an școlar atipic, plin de provocări, un an școlar care a fost dificil chiar și pentru noi, ca părinți, ce să mai spunem de copii. I-am invitat alături de noi și pe tinerii de la Fundația FARA, extrem de harnici și sârguincioși, ca să le mulțumim pentru sprijinul dat în campania de ecologizare. Cei care ne-au ajutat în demersul de a le oferi copiilor și tinerilor o zi de neuitat au fost sătmărenii de la CaiacSmile. Vrem să le mulțumim în mod special pentru susținere, pentru deschiderea de care au dat dovadă. Ei se implică în astfel de acțiuni de ani de zile, au proiecte care vin tocmai în sprijinul persoanelor vulnerabile și ne bucurăm că am putut colabora în cadrul acțiunii de astăzi. Este un câștig pentru noi faptul că am putut învăța din experiența lor și sperăm să colaborăm și în cadrul altor activități” a precizat secretarul general al uneia dintre asociații, Mihai Marcocean.

Membrii asociației responsabile cu caiacele, s-au asigurat că distracția pe apă se desfășoară în cele mai bune condiții, au avut grijă ca toți copiii și tinerii să fie echipați corespunzător și le-au dezvăluit câte ceva din secretele mersului cu caiacul. Turele date cu caiacul pe lac s-au dovedit a fi un sport relaxant pentru cei care tocmai au încheiat anul școlar.

“Ne bucurăm că am fost alături de copii de la Casa Maria și de tinerii de la Fundația FARA. Acțiunea organizată astăzi împreună cu cei de la SamCivica a fost pentru ei. Credem că este un bun început pentru vacanța de vară și am vrut să marcăm într-un mod special finalul acestui an școlar. Cel mai mult ne-am bucurat când i-am văzut pe toți copii, pe toți tinerii, dar și pe voluntari, în apă, pe lac. Veselia lor este ceea ce ne motivează și suntem convinși că au avut parte de o zi plină voie bună, a fost o pauză binemeritată pentru toți”, a spus președintele asociației, Ionuț Stancovici

Așa cum i-am obișnuit deja pe cei mici, petrecerea nu se putea încheia fără un desert pe măsură. De această data a fost vorba despre un croque en bouche care a fost pe cât de gustos, pe atât de fotografiat.