Continuă lupta împotriva consumului de droguri!

Pentru marcarea, la nivel național, a Zilei Internaționale împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri – 26 iunie 2021, Agenția Națională Antidrog (ANA), în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, s-a alăturat şi în acest an campaniei Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), prin organizarea de activităţi de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele nocive ale consumului de substanţe interzise.

În acest context, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare a demarat joi, 24 iunie a.c., seria întâlnirilor tehnice cu factorii decizionali ai autorităților administrației publice locale având ca subiect planul local de implementare a Strategiei Naționale în Domeniul Drogurilor 2021 – 2025. I-am avut parteneri de discuții pe reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare (secţii de poliţie municipale şi orăşeneşti), Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare și Poliţiei Locale a municipiului Satu Mare.

Totodată, în această perioadă, specialiștii C.P.E.C.A. Satu Mare în parteneriat cu AMM România Satu Mare au transmis elevilor de liceu din cadrul Colegiului Tehnic ,,ION I. C. BRĂTIANU” Satu Mare mesajul campaniei UNODC: ”Contribuie la o informare corectă! Poți salva vieți! ” prin activități de informare și conștientizare a efectelor consumului de substanțe psihoactive asupra comportamentului.

În cadrul activităților, tinerii, ”dotați” cu ochelarii care simulează consumul de alcool și droguri, au urcat pe motociclete alături de partenerii noștri de la AMM România și au conștientizat cât de important este să ai mintea liberă de droguri pentru a conduce în siguranță și responsabil. Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog (CPECA) desfășoară activități de promovare a alternativelor sănătoase de petrecere a timpului liber în comunitate și de informare corectă cu privire la riscurile și efectele consumului de noi substanţe psihoactive în cadrul campaniei naţionale”Fii liber!”.

Campanie globală…

În fiecare an, Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate coordonează campania globală de marcare a Zilei Internaţionale împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, propunând diverse teme adaptate problematicii drogurilor la nivel mondial, în scopul conștientizării problemelor majore pe care drogurile ilicite le reprezintă pentru societate și pentru a căror rezolvare este nevoie de o colaborare strânsă între organizațiile guvernamentale și societatea civilă.

Mesajul campaniei din acest an – ”Contribuie la o informare corectă! Poți salva vieți!” – îndeamnă atât instituțiile publice şi ONG-urile cu atribuții în domeniu, cât și pe fiecare individ în parte, să promoveze informarea în ceea ce privește drogurile și efectele acestora din surse oficiale și care au la bază evidențe științifice.