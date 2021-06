De ce nu doresc unii tineri sătmăreni să se vaccineze?

- Advertisement -

Pandemia de coronavirus a început în România în martie 2020. După un an de cercetări a apărut și vaccinul care pare să ne aducă o soluție salvatoare și să oprească încet pandemia. În timp ce o parte dintre români sunt dornici să se vaccineze, cealaltă parte rămâne sceptică.

Dan Petre, sociolog român, spune că, potrivit studiilor sociologice, există un segment de circa 30% din populație care nu vrea să se vaccineze deoarece așteaptă să vadă dacă vaccinul este eficient și nu determină efecte secundare. Pentru care scăderea numărului de cazuri/decese arată că pandemia este pe cale să se încheie. Sau chiar s-a încheiat. Și atunci ce rost are să se mai vaccineze?

Dan Petre declară: “Studiile arată că principalul motiv îl reprezintă teama de reacții adverse ale vaccinului, urmată de lipsa de încredere în vaccinurile anti-Covid sau în vaccinuri în general. Un alt motiv important îl reprezintă nivelul scăzut de educație științifică și gândire critică din societatea românească. Mai multe studii arată că românii sunt printre cei mai superstițioși și religioși din Europa. De asemenea consumul intens de rețele de socializare și aspectele disfuncționale ale acestora contribuie considerabil la amplificarea acestui tip de motivație”.

Acesta este de părere că o lipsă de încredere în autorități este un alt factor care îi împiedică pe români să se vaccineze. Poate fi lipsă de încredere în existența sau gravitatea acestei boli, în medici, în vaccinuri, în ”autorități”/”cei de la conducere” (partide și oameni politici), în mass media.

Sătmărenii și-au expus motivele pentru care nu doresc să se vaccineze

„Nu doresc să mă vaccinez, pentru că sunt vaccinuri experimentale iar potrivit campaniei de vaccinare, vaccinul oferă o presupusă libertate și nu imunizare. Consider că vaccinul conține ARN modificator de ADN. Consider campania de vaccinare o ilegalitate deoarece orice act medical este un act intim si nu trebuie să influențeze masa de oameni în luarea unei decizii în special că nu sunt promovate și reacțiile adverse. Consider că măsura de vaccinare pentru a călători înseamnă încălcarea drepturilor și libertăților prevăzute în Constituție“, declară Simona, o tânără de 30 de ani.

„Nu doresc să mă vaccinez pentru că nu mi-am făcut nici vaccinul antigripal. De ce mi-aș face ăsta? Vreau să las sistemul imunitar să lucreze de la sine. Nu iau medicamente, nu imi place să iau pastile. Nu mă intereseaza campania Maratonul Vaccinării. Înțeleg ideea în spatele vaccinării pentru a merge în călătorii. Consider ca Guvernul s-a organizat bine, dar nu sunt de acord cu vaccinarea”, declară Constantin, un tânăr de 38 de ani.

Andreea, o tânără de 31 de ani, declară: „Nu vreau să mă vaccinez deoarece consider că vaccinul produce modificări la nivel genetic, în ADN-ul uman, iar acestea pot fi dăunătoare deoarece nu avem de unde să știm cum reacționează organismul, fiecare reactioneaza diferit și chiar daca pe termen scurt nu apar reacții adverse în timp îndelungat poate să apară, mai ales la persoanele sensibile , cu imunitate scăzută, în vârstă sau cu alte probleme de sănătate.

Am o părere negativă despre acest aspect pentru că în alte țări s-a stopat vaccinarea cu Astra-Zeneca în timp ce la noi a continuat. Campania Maratonul Vaccinării a fost bine organizată, însă nu am mers. Nu sunt de acord să mă vaccinez pentru a merge în călătorii deoarece consider că fiecare este liber să aleagă ce face cu corpul lui și cu viața lui. Nu mi se pare normal să fim constrânși în felul acesta”, declară Andreea, o tânără de 31 de ani.

Dan Petre este de părere că tinerii sunt în general ceva mai sceptici decât media populației în ceea ce privește pandemia.

“La toate motivele menționate anterior, se adaugă, în opinia mea, alți câțiva factori. Primul este faptul că ei au cel mai puțin de pierdut din punct de vedere al sănătății: pentru ei riscul de sănătate este considerabil mai scăzut decât în cazul adulților/persoanelor în vârstă. Ceea ce îi face să privească cu mai multă relaxare această pandemie.

Cel de-al doilea este faptul că ei au cel mai mult de pierdut din cauza restricțiilor: educație, oportunități de socializare și de distracție, oportunități economice sau profesionale etc. Ceea ce îi predispune la a minimiza efectele pandemiei și consideră restricțiile ca fiind excesive.”

