Întâlnire de suflet la LPS Satu Mare! ”Eleva” Amalia Tătăran de la Dinamo vs ”dirigintele” Dacian Nastai de la FCSB ! Mesaj emoționant transmis de spadasina de lot național!

La final de an școlar,azi dimineață am avut parte de o întâlnire de suflet între spadasina de lot național, Amalia Tătăran absolventă de LPS în 2013 și fostul ei diriginte, prof. Dacian Nastai.

Amalia e acum la Dinamo București a terminat Facultatea de Sport și își dă doctoratul iar Dacian Nastai e antrenor coordinator la Academia FCSB unde a jucat finala mică cu grupa U17 în Liga Elitelor.

”Daca in aceeasi perioada din 2013 eram coplesita de emotiile specifice examenului de Bacalaureat, iar domnul diriginte ma incuraja si imi vorbea despre cum totul va fi bine si ca nu am de ce sa imi fac griji, astazi, in 2021, revederea intalnirii ne-a bucurat pe amandoi si ne-am adus aminte cu drag de momentele petrecute impreuna. Subiectele de discutie n-au mai fost aceleasi, discutand acum despre traficul din Bucuresti si “rivalitatea” Steaua – Dinamo, pastrand aceeasi nota calda cu care m-a indrumat in anii de liceu. Multumesc, domnule diriginte, pentru aportul pe care l-ati avut in formarea mea ca om si ca sportiv si pentru increderea acordata.” A fost mesajul Amaliei postat pe pagina personal de facebook…Un mesaj de adevărat campion . Un mesaj de recunoștință pentru dascălul care a îndrumat-o într-un moment important din viața ei.