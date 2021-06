Portretul unui artist-poet, în viziunea maestrului Gheorghe Zamfir

- Advertisement -

IRINEL POPA este unul dintre cei mai populari poeți și îndrăgiți interpreți de muzică populară din localitatea Podeni, situată la poalele munților Trascău, din județul Cluj. Irinel Popa interpretează cu mare dăruire în diverse spectacole și emisiuni televizate,cântece autentice culese din zona etnofolclorică de interferență a județelor Cluj și Alba. În calitatea sa de poet a scris o carte originală de poeme intitulată: TRENUL VIEȚII. Maestrul Gheorghe Zamfir a reușit să surprindă în prefața cărții, portretul acestui minunat poet și artist autentic din satul Podeni, prin cuvinte de aleasă ținută: ,,Irinel Popa…și-a petrecut copilăria în sat, înconjurat de frați și surori, şapte la număr. Copil extrem de sensibil, impresionabil, se lăsa mișcat până la lacrimi de orice vedea în natură. Păsările și vitele din ogradă… ploaia, vântul, apa din vale, ce trecea pe la poarta casei lui, susurul izvorului, tunetul, fulgerul, iarna cu farmecul ei, însă mai ales primăvara, vara și toamna. Ciclurile anului l-au marcat în mod deosebit, creând un univers al lui, ciulind urechile la tot ce auzea și holbând ochii la tot ce vedea, de parcă ar fi vrut să nu-i scape nimic, așa cum un munte aspiră tot cu plămânii săi giganți! Setos de cunoaștere, până la a se pierde pe sine, înregistra tot ce se poate, de la mersul omului la toate gesturile lui, la vorbă, la fapt, până la filozofia simplă, dar de o complexitate ce poate depăși pe departe pe cea a lui Kant, Hegel sau Schopenhauer, căci țăranul român este cel mai complet și complex om din univers, Dumnezeu plantându-i în inimă și-n creier toată STANȚA creativă și creatoare a acestuia, a UNIVERSULUI! Făcut-am turul lumii de cinci ori, văzut-am, auzit-am, înregistrat-am tot ce a făcut omul pe Terra, cu interesul și curiozitatea unei furnici. Mi- au scăpat puține lucruri, poate din gropile abisale și din ce fac și cum trăiesc triburile ascunse din pădurile amazoniene. Și-n această ascultare și cercetare amănunțită văzută, știută sau bănuită, făcând paralele între epoci și istorii ce-au trecut prin noi și pe lângă noi, îmi era imposibil să ajung la concluzii definitive, ca și în cazul poporului român, ca și în cazul multor persoane și personalități, ca și în cazul particular a lui IRINEL POPA din satul Podeni, județul Cluj.

Sensibil la muzică, teatru și mai ales pantomimă, cu un curaj ieșit din comun, adulmecă zgomotul ierbii când crește, ascultă cum behăie mioara pe notele galactice, cunoaște glasul cerbului și-al căprioarei, știe cum iese izvorul din pământ… În fine… ajunge la oraș în Cluj și-l cercetează, precum vulpea urma iepurelui… adulmecă, miroase, simte, trăiește și după ce înregistrează cu succes discuri în repertoriul folcloric, imită și cântă la televiziunea națională, cu o sete uriașă de afirmare, cântece și personaje de marcă din domeniul musical, precum Sofia Vicoveanca, Dida Drăgan, Mirabela Dauer, iar lista poate continua. Termină studiile în cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca și devine inginer, practică tot felul de munci ca să-și obțină traiul, lucră… și lucră mult, dar și divers, ca să-și cumpere o locuință. Reușește. Suferă din plin toate neajunsurile vieții, frigul, foamea, nepăsarea și cumplita indiferență și impertinență a guvernanților, negăsindu-și un loc în domeniul în care s-a inițiat și pe care l-a absolvit. Face un du-te-vino între Cluj și Bucureşti, se prezintă… apare, speră… are mare succes, se agață de toate odgoanele existenței, poate, poate va fi înțeles. Cât oare să mai încerce și să mai urce pe acest povârniș al vieții ca să convingă? Este chemat, căutat… și iar du-te-vino încolo, încoace și dincolo de real, de SINE. Obține o mențiune la un concurs de comedie, Festivalul ”Constantin Tănase” din Vaslui și premiul II la Festivalul de umor ,,Povestea vorbei” de la Găești, ediția 2016. E mulțumit, fericit. Modest de calibrul unui potcovar, țesător, făurar, lemnar, pășunar, oier sau viticultor de la satul românesc, își recunoaște limitele, carențele, dar și dorințele de a răzbi, de a arăta că nu se poate opri aici, adică niciunde. Vrea să scrie, să compună, să creeze. Iubește tot… țară, patrie, popor, glie, munte, mare, câmpie, zborul păsării, șoapta vântului, briza, valul mării, pescărușii, adoră soarele, adoră să stea în apa sărată pe care o înghite ca pe cea de la munte, adoră apusul și răsăritul de soare de pe malul Mării Negre, vorbește cu muntele, cu TOT ce e în el și-n purul lui și în mod naiv, copilăresc, revoltător, se apucă să scrie versuri. Ale lui, fără emfază, fără pretenții, ca un băiețandru sau, mai bine zis, ca un copil care învață să meargă de-a bușilea. Căci se spune la noi… tot românul s-a născut poet. Încearcă, îmbină, speră să reușească și iar încearcă… și încet- încet apar versuri, rime, gânduri, idei, stări, trăiri, ca neamu’ nost’ întreg. Acesta este IRINEL POPA. Un încercător, un înnodător de idei aparent naive, care vor să nu spună nimic și să spună TOT. TOTUL din el și din puru-i, căci așa s-au creat universurile, prin Dumnezeu. La IRINEL POPA totul are valoare, culoare, ca însuși sufletul omului, sufletul lui. Totul este inimă, puls, stare, DUMNEZEU, creație, credință, indiferent de cum te exprimi. Poezia este sinteza limbii, care este sinteza exprimării unui POPOR! Ca și muzica, EL nu poate fi comparat cu nimic, căci fiecare EU este EL însuși. Și la urma urmei toți suntem copii… ca și Coșbuc, care a trăit satul românesc în EL, în fiecare por și fibră. Când un copil nu poate să vorbească pentru că are 2-3 ani și e prea mic, el își exprimă mărirea prin însăși prezența lui. Or tocmai aici este secretul lui Irinel Popa. El este prezent, oricum va fi prin Eul care se manifestă și se manifestă DIN PLIN!”

Dumitru Țimerman