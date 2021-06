Raportul Matic – un pas șchiopătat al omului care vrea să-i ia locul lui Dumnezeu

- Advertisement -

Pe lângă toate bubele din istoria noastră mică, dar și măreață în timp … la care am fost martori … pe lângă ostoielile și bejeniile pe care noi românii de rând le-am suportat sub diferite ocupații și sub diverși boieri, iată că nu terminarăm bine tensionatul secol XX … cu cele două Războaie Mondiale și cu însângeratul regim comunist (care ne-au stors încrederea din noi și în noi) … iată că stăpânii pe care-i credeam în 2007 mai buni și mai umani vor să ne transforme în fiare … în cobai pentru experimente extreme … și cu toate că auzisem, în negurile apropiate ale timpului, că ”urâtul” și ”răul” ne vor vâna sufletul și ființa, am sperat că totuși … noi, românii, vom fi feriți cumva de acest nor întunecat, care din ce în ce mai mult amenință cultura Bunului Simț și valorile bine stabilite ale Bătrânei Europe.

Și totuși … hăul s-a produs … și aleșii din Parlamentul European au adoptat, cu 378 de voturi ”pentru”, 255 de voturi ”împotrivă” și 42 de ”abțineri”, Raportul Matic al Parlamentului European, având denumirea oficială: ”Rezoluția Parlamentului European din 24 iunie 2021 referitoare la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor (2020/2215(INI))” care prevede că și bărbații pot naște … și că avortul e drept fundamental al omului.

Astfel, în subcapitolul ”d” numit ”Servicii de îngrijire legale și în condiții de siguranță privind avortul, bazate pe sănătatea și drepturile femeilor”, la punctul 35, P.E. obligă ”statele membre să dezincrimineze avortul și să elimine și să combată obstacolele în calea avortului legal și reamintește că acestea au responsabilitatea de a se asigura că femeile au acces la drepturile care le sunt conferite prin lege”, coarda fiind întinsă până la asigurarea dreptului de a avorta, indiferent de genul persoanei care cere acest lucru … iar ”interzicerea totală a serviciilor de avort sau refuzul acestora reprezintă o formă de violență pe criterii de gen(25) și îndeamnă statele membre să promoveze cele mai bune practici în domeniul asistenței medicale prin crearea unor servicii de sănătate sexuală și reproductivă disponibile la nivelul asistenței primare, cu sisteme de orientare pentru toate serviciile de îngrijire de nivel superior necesare”, pentru ca la punctele 36-38 să fie eliminată posibilitatea ca personalul medical să refuze pe criterii de conștiință a efectua proceduri medicale pro avort.



Dincolo de toate, punctul ”N” din Raportul în discuție frizează ridicolul și natura biologică a viețuitoarelor create de Dumnezeu, acest punct arătând nici mai mult … nici mai puțin că ”în anumite circumstanțe, bărbații transgen și persoanele non-binare pot, de asemenea, să rămână însărcinate …



… și ca să fie frânghia din ce în ce mai groasă, Raportul Matic, la paragraful 28, face o invitație statelor membre ale UE să “asigure accesul la programele de EDUCAȚIE privind menstruația pentru TOȚI COPIII, astfel încât PERSOANELE CARE AU MENSTRUAȚIE să poată face alegeri în cunoștință de cauză cu privire la menstruație și la corpul lor” …

același Parlament European îndemnând statele membre: ”să asigure accesul universal la educație sexuală și la informații legate de sexualitate corecte, bazate pe dovezi, adecvate vârstei, obiective și cuprinzătoare din punct de vedere științific pentru toți copiii din învățământul primar și secundar, precum și pentru copiii neșcolarizați, în conformitate cu standardele OMS pentru educația sexuală și cu planul său de acțiune privind sănătatea sexuală și reproductivă, fără niciun fel de discriminare”



… în acest mod fiind anihilat dreptul părintelui de a hotărâ participarea sau nu a propriului copil la celebra materie numită Educație sexuală, pe lângă toate aceste ”indicații prețioase”, Big Brotherii de la Bruxelles, redefinind și noțiunile de “femeie” si “barbat”!

Da … și am trăit ca să vedem cum în Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Parlamentul European a ratificat un document care ne obligă ca din oameni să ne transformăm în orice altceva decât suntem … reacțiile pro și contra ”curgând” în spațiul online.

Astfel, cea mai vocală reacție a avut-o europarlamentarul Cristian Terheș, care într-o postare de pe pagina personală de Facebook arăta că: ”A spune, de aceea, în acest raport, că avortul este un “drept fundamental al omului” subminează fundamentul Uniunii Europene, care a fost creată pentru a proteja viața și demnitatea umană a fiecarui cetățean european.

Raportul sustine, de asemenea, ca barbatii pot sa nasca si ar trebui, citez, “sa beneficieze de masuri privivind nasterea si ingrijiri legate de nastere. Sustinerea unei asemenea afirmatii face UE sa fie de “rasul curcilor” in jurul lumii. Trebuie sa respectam si sa protejam drepturile si libertatile fundamentale ale tuturor, sa protejam si sa promovam adevaratele valori europene”.

În contrapartidă europarlamentarul Nicu Ștefănuță, unul dintre semnatarii Raporului Matic, declara pentru Agenția Mediafax că: ”a votat pentru femei și pentru dreptul lor de a decide asupra propriului corp. Voi credeți că decizia unui avort este una ușoară? Că o femeie care trece prin asta nu este devastată în interior pentru ani buni? …”



… așa că fraților, totul e clar … Dumnezeu cu noi! că în ceea ce privesc oamenii … mulți dintre semeni sunt ”plecați de acasă”, sau mai bine zis din CASĂ, nemaiputând distinge LUMINA de întuneric.

Într-o lume în care orbul conduce, e o nebunie ca să – i mai explici CE FRUMOS E SOARELE DE PE CER. Și totuși noi putem vedea LUMINA nu numai de pe Cer, dar mai ales pe cea din noi înșine … această inefabilă și minunată LUMINĂ A LUI HRISTOS!

Valeriu Ioan